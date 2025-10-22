David Zipper e Jari Kauppila sono i relatori principali di Tomorrow.Mobility 2025

BARCELLONA, Spagna, 22 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Dal 4 al 6 novembre, la quinta edizione del Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), l'evento globale che promuove una nuova mobilità urbana sostenibile e intelligente, riunirà 200 esperti internazionali nella sede Gran Via della Fira de Barcelona. Tra loro ci sono David Zipper, Senior Fellow presso la MIT Mobility Initiative, e Jari Kauppila, Head of the Secretary-General's Office dell'International Transport Forum (ITF).

Con il tema "Muoversi meglio", il TMWC, organizzato congiuntamente da Fira de Barcelona e EIT Urban Mobility, un'iniziativa dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, un organismo dell'Unione europea, presenterà oltre 50 sessioni che affronteranno argomenti come Rimanere competitivi nella corsa verso le emissioni nette zero, Il futuro della mobilità: esplorare il prossimo decennio di innovazioni, e Mobilità autonoma nel trasporto pubblico.

L'esperto di mobilità urbana David Zipper sarà il relatore principale. Zipper, Senior Fellow presso la MIT Mobility Initiative, esplora l'intersezione tra politica dei trasporti, tecnologia e società. Ha lavorato nell'ambito dei governi municipali, nel settore dei capitalo di rischio e come consulente nei settori delle città intelligenti e della mobilità.

Al congresso parteciperà anche Jari Kauppila, Secretary-General's Office dell'ITF. Kauppila supervisiona l'agenda strategica del Forum. In precedenza, Kauppila ha guidato attività di ricerca e modellazione presso l'ITF e ha coordinato progetti internazionali su temi quali la decarbonizzazione, la sicurezza stradale e gli investimenti nelle infrastrutture.

Informazioni chiave per rimodellare la mobilità

L'EIT Urban Mobility condividerà anche le informazioni ottenute da due studi recenti. La prima indagine quantifica il ritorno sull'investimento dei sistemi di bike sharing in tutta Europa e rivela che questi sistemi offrono notevoli vantaggi in termini di riduzione delle emissioni, miglioramento della salute pubblica, riduzione della congestione e miglioramento della qualità della vita urbana. I risultati principali rivelano che, ogni 75 biciclette condivise installate, viene creato un nuovo posto di lavoro e che i programmi europei di bike sharing hanno fatto risparmiare 760.000 ore di pendolarismo, equivalenti a 30 milioni di euro di guadagni di produttività.

Il secondo studio esplora il modo in cui le abitudini di pendolarismo delle persone sono influenzate da fattori quali il pregiudizio dello status quo, l'avversione alle perdite o i costi di attrito. Sulla base delle informazioni ricavate dalla ricerca e degli esempi tratti dall'implementazione della mobilità aziendale, il rapporto evidenzia modelli e tattiche che possono incentivare comportamenti più sostenibili negli spostamenti casa-lavoro, come incentivi e sperimentazioni, fondamentali per superare le barriere psicologiche e incoraggiare una mobilità sostenibile.

Il TMWC si terrà in concomitanza con lo Smart City Expo World Congress, il principale summit internazionale sulle città intelligenti e le soluzioni urbane, Tomorrow.Building e Tomorrow.Blue Economy.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2801476/Fira_de_Barcelona.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg