उद्योग के एकमात्र Agentic Underwriting-to-Core Platform को तैयार करते हुए, Duck Creek ने Send का अधिग्रहण किया

कमर्शियल, विशिष्ट और London Market के बीमाकर्ताओं के लिए शुरु-से-अंत-तक पुन: परिभाषित करने के लिए इस अधिग्रहण से Duck Creek के इंटेलिजेंट कोर और Agentic AI Platform को Send के AI-नेटिव ऑर्केस्ट्रेशन इंजन के साथ एकीकृत किया जाएगा।

बोस्टन, 7 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- बीमा की इंटेलिजेंट कोर Duck Creek Technologies ने आज घोषित किया है कि उसने पूरे विश्व में कमर्शियल, विशिष्ट और जटिल जोखिम बाजारों में अग्रणी बीमा ग्राहकों के साथ सेवा प्रदान करने के लिए एक अग्रणी AI-नेटिव अन्डर्राइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन इंजन Send Technology Solutions Ltd का अधिग्रहण कर लिया है। इस निवेश से कई परिचालन मॉडलों के लिए पॉलिसी जीवनचक्र में मुख्य बीमा संचालन और इंटेलिजेंट अन्डर्राइटिंग कार्यप्रवाहों को एकीकृत करने वाला उद्योग का पहला और एकमात्र एजेंटिक समाधान तैयार होगा।

Duck Creek, विश्व स्तर पर शीर्ष 20 वैश्विक P&C बीमा कंपनियों में से आधे से अधिक सहित सैकड़ों P&C बीमा कंपनियों को सेवाएं प्रदान करता है। कमर्शियल, विशिष्ट, पुनर्बीमा, MGAs और प्रतिनिधिमंडल के ग्राहकों के लिए अन्डर्राइटिंग समाधानों में अपने अन्डर्राइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन इंजन के माध्यम से $26 बिलियन से अधिक के Gross Written Premium को सपोर्ट करने वाली Send एक अग्रणी कंपनी है।

चूंकि बीमाकर्ताओं के लिए अन्डर्राइटिंग प्रदर्शन में सुधार एक कूटनीतिक अनिवार्यता बन रहा है, कई बीमाकर्ता असंबद्ध अन्डर्राइटिंग प्रोसेसों, टुकड़े-टुकड़े सबमिशन और एक्स्पोज़र डेटा, और जोखिम उठाने की क्षमता, मूल्य निर्धारण निर्णयों, पोर्टफोलियो संचय और अन्डर्राइटिंग प्रदर्शन में सीमित दृश्यता के कारण पिछड़ते जा रहे हैं। Duck Creek और Send को एक साथ लाकर, बीमाकर्ता सबमिशन इनटेक, छँटाई, संवर्धन, जोखिम आकलन, मूल्य उद्धृत करने के निर्णय, पॉलिसी जारी करने और पोर्टफोलियो निगरानी को एकाधिक एकीकृत ऑपरेटिंग मॉडल में जोड़ सकते हैं - जिससे लाभदायक विकास के लिए अंडरराइटरों को अधिक गति, निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ काम करने में सहायता मिलती है।

Send के अन्डर्राइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ने बीमा कंपनियों के लिए पहले ही मापनीय प्रभाव प्रस्तुत किए हैं, जिसमें मूल्य प्राप्त करने में लगने वाले समय में 7 गुना तक की तेजी और उत्पाद लॉन्च के समय में 65% तक की कमी शामिल है। Duck Creek के ग्राहकों के संयुक्त अनुपातों और विकास में प्रमाणित उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ, यह अधिग्रहण बीमाकर्ताओं को अन्डर्राइटिंग जीवनचक्र में गति, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धी लाभ में सुधार करने में सहायता करने का एक शक्तिशाली अवसर उत्पन्न करेगा।

Duck Creek के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Hardeep Gulati, ने कहा, "बीमाकर्ताओं के लिए लाभप्रदता में सुधार, तेजी से जटिल होते जोखिमों का प्रबंधन और अधिक गति एवं सटीकता के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अन्डर्राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक बन गई है। Send को Duck Creek में लाकर, हम मुख्य बीमा संचालन और अन्डर्राइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन को एक विश्वसनीय एजेंटिक AI अनुभव में संयोजित कर रहे हैं जो रिकॉर्ड, निर्णय इंटेलिजेंस, कार्यप्रवाहों और कार्यवाही के सिस्टमों को जोड़ता है। बीमा कंपनियों के लिए यह एक प्रवर्तनकारी पहल है: बीमा संबंधी जटिलताओं को स्पष्ट निर्णयों, तीव्र क्रियान्वयन, बेहतर जोखिम चयन और मापनीय बिज़नेस मूल्य में बदलने में सहायक एकीकृत मंच।"

यह अधिग्रहण Duck Creek के हाल ही में लॉन्च किए गए Agentic AI Platform और Agentic Underwriting Workbench कार्यनीति पर आधारित है। Formation '26 में प्रस्तुत किया गया, Duck Creek का Agentic AI Platform बीमाकर्ताओं को विश्वसनीय बीमा निर्णय लेने हेतु बीमा जीवनचक्र में AI एजेंटों को परिनियोजित, व्यवस्थित और नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। Duck Creek का Agentic AI Platform, बीमा-संबंधी एजेंटों, संचालन और कोर सिस्टम कनेक्टिविटी को अन्डर्राइटिंग जीवनचक्र में एकीकृत करके Send की अन्डर्राइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन क्षमताओं में विस्तार और गति प्रदान करने के साथ-साथ बीमा कंपनियों को अधिक गति, नियंत्रण और बिज़नेस प्रभाव के साथ अन्डर्राइटिंग में AI को परिनियोजित करने के लिए एक आधार प्रदान करेगा।

Send एक स्टैंडअलोन अन्डर्राइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन इंजन के रूप में सभी कोर सिस्टमों के साथ एकीकरण के साथ उपलब्ध रहने के साथ-साथ संयुक्त ग्राहकों के लिए Duck Creek के Intelligent Insurance Cloud और Agentic AI Platform में अनवरत निवेश और गहन एकीकरण से लाभ प्राप्त करेगा। Andy Moss, Send के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह-संस्थापक, Duck Creek में अन्डर्राइटिंग के महाप्रबंधक के रूप में Send टीम का नेतृत्व करते रहेंगे।

Moss ने कहा, "Send को बीमा कंपनियों को तेजी से जटिल होते जा रहे अन्डर्राइटिंग निर्णयों से निपटने में सहायता करने के लिए लोगों, डेटा, AI और कार्यप्रवाहों को एक ही अन्डर्राइटिंग अनुभव में एकीकृत करने के लिए बनाया गया था। Duck Creek से जुड़ने से उस दृष्टिकोण को व्यापक वैश्विक बाजार में लाने का अवसर मिलता है, तथा बीमा कंपनियों को तेजी से निर्णय लेने, अधिक दक्षता हासिल करने और अधिक लाभदायक विकास प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हम इस बात पर सहमत हैं कि टेक्नोलॉजी बीमाकर्ताओं की क्षमता बढ़ाती है, उन्हें प्रतिस्थापित नहीं करती है, और AI को पारदर्शिता, संचालन और विश्वास के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।"

Duck Creek और Send मिलकर बीमा कंपनियों को निम्न सुविधाएं प्रदान करेंगी:

उन्नत सबमिशन ग्रहण और छँटाई : टीमों को अवसरों के लिए प्राथमिकता देने और रूपांतरण में सुधार करने के लिए सहायता करते हुए, ईमेल, दस्तावेज़ो और ब्रोकर चैनलों से सबमिशन को कैप्चर और व्यवस्थित किया जाता है।

: टीमों को अवसरों के लिए प्राथमिकता देने और रूपांतरण में सुधार करने के लिए सहायता करते हुए, ईमेल, दस्तावेज़ो और ब्रोकर चैनलों से सबमिशन को कैप्चर और व्यवस्थित किया जाता है। AI-सक्षम डेटा एक्सट्रैक्शन और संवर्धन : यह प्रस्तुत किए गए डेटा, जोखिम और खतरे से संबंधित जानकारियों को संरचित, मान्य और समृद्ध करता है ताकि अन्डर्राइटर स्पष्ट और निर्णय लेने योग्य जानकारियों पर शीघ्रता से कार्यवाही कर सकें।

: यह प्रस्तुत किए गए डेटा, जोखिम और खतरे से संबंधित जानकारियों को संरचित, मान्य और समृद्ध करता है ताकि अन्डर्राइटर स्पष्ट और निर्णय लेने योग्य जानकारियों पर शीघ्रता से कार्यवाही कर सकें। एंड-टू-एंड अन्डर्राइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन जोखिम मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, अनुमोदन, मूल्य उद्धरण, अनुबंध और अनुबंध के बाद के कार्यप्रवाहों के माध्यम से प्रवेश और छँटाई से गतिविधि का समन्वय किया जाता है।

जोखिम मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, अनुमोदन, मूल्य उद्धरण, अनुबंध और अनुबंध के बाद के कार्यप्रवाहों के माध्यम से प्रवेश और छँटाई से गतिविधि का समन्वय किया जाता है। जोखिम-केंद्रित अन्डर्राइटिंग कार्यस्थल : स्थिरता और नियंत्रण में सुधार करने हेतु यह प्रत्येक जोखिम के संबंध में दस्तावेजों, डेटा, नोट्स, संदर्भों, मूल्य निर्धारण संबंधी जानकारियों, स्वीकृतियों और निर्णयों को एक साथ लाता है।

: स्थिरता और नियंत्रण में सुधार करने हेतु यह प्रत्येक जोखिम के संबंध में दस्तावेजों, डेटा, नोट्स, संदर्भों, मूल्य निर्धारण संबंधी जानकारियों, स्वीकृतियों और निर्णयों को एक साथ लाता है। कॉन्फ़िग्रेबल कार्यप्रवाह, नियम और संचालन : यह जटिल अन्डर्राइटिंग परिचालनों को बढ़ाने के लिए अन्डर्राइटिंग नियमों, अथॉरिटी मैनेजमेंट, SLA ट्रैकिंग, ऑडिट ट्रेल्स और अनुपालन नियंत्रणों का समर्थन करता है।

: यह जटिल अन्डर्राइटिंग परिचालनों को बढ़ाने के लिए अन्डर्राइटिंग नियमों, अथॉरिटी मैनेजमेंट, SLA ट्रैकिंग, ऑडिट ट्रेल्स और अनुपालन नियंत्रणों का समर्थन करता है। जटिल कमर्शियल और विशिष्ट बाजारों के लिए विशेष रूप से निर्मित क्षमताएं: कमर्शियल, विशिष्टता, MGA, डेलीगेटिड अथॉरिटी, पुनर्बीमा और London Market परिचालनों के लिए सपोर्ट, पॉलिसी निष्पादन के लिए Duck Creek के मुख्य बीमा प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के साथ।

Send Technology का परिचय

बीमाकर्ताओं, MGAs और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए जटिल जोखिमों से निपटने हेतु विश्वसनीय Send एक अग्रणी अन्डर्राइटिंग ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म लोगों, डेटा, AI और कार्यप्रवाहों को जोड़ता है ताकि सबमिशन से लेकर बाइंड और उसके बाद तक अन्डर्राइटिंग परिचालनों को सुव्यवस्थित किया जा सके। उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बरमूडा और अन्य वैश्विक बीमा बाजारों में ग्राहकों के साथ, Send बीमाकर्ताओं को अन्डर्राइटिंग प्रदर्शन में सुधार करने, निर्णय लेने में तेजी लाने और लाभदायक विकास को बढ़ावा देने में सहायता करता है। Solano Partners ने Send के एकमात्र वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य किया था। अधिक जानने के लिए www.send.technology पर जाएं।

Duck Creek का परिचय

Duck Creek एक ऐसा इंटेलिजेंट कोर है जिस पर अग्रणी बीमा कंपनियां स्व-निर्माण करना पसंद करती हैं। प्रॉपर्टी एंड कैज़ुएल्टी (P&C) और सामान्य बीमा के लिए विशेष रूप से निर्मित, Duck Creek एक डेटा आधार के साथ केवल एक प्लेटफ़ार्म पर संपूर्ण बीमा जीवनचक्र को एकीकृत करता है। एक एजेंटिक प्लेटफॉर्म के रूप में, यह अन्डर्राइटिंग, पॉलिसी, बिलिंग, क्लेम, पुनर्बीमा और भुगतान कार्यप्रवाहों में इंटेलिजेंस को जोड़ता है, जहां निर्णय लिए जाते हैं तथा अनुपालन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। Duck Creek व्यवसायों को उत्पादों को तेजी से लॉन्च करने, बदलावों के अनुसार जल्दी से ढलने और सटीकता तथा आत्मविश्वास के साथ विकास करने में सक्षम बनाता है। ये समाधान व्यक्तिगत रूप से या Duck Creek OnDemand के माध्यम से एक पूर्ण पैकेज के रूप में उपलब्ध हैं। www.duckcreek.com पर जाएं और LinkedIn और X पर Duck Creek का अनुसरण करें।

मीडिया संपर्क:

Marianne Dempsey / Tara Stred

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