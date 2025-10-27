Envision Energy führt die skalierbare Plattform Gen 8 ein: Höhere Energiedichte, größere Flexibilität, höhere Erträge

BEIJING, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Technologien, gab auf seinem Tech Day in Peking die vollständige Einführung seiner skalierbaren Plattform Gen 8 bekannt. Nach dem Debüt der 8-MWh-Lösung auf der Intersolar Anfang des Jahres stellt das Unternehmen nun das komplette Portfolio an modularen Konfigurationen vor, die ein breites Spektrum an Anforderungen für die Integration von erneuerbaren Energien in den Versorgungsbereich sowie für Hochleistungsprojekte und Dekarbonisierungsprojekte weltweit abdecken sollen.

Envision Gen 8 Scalable Platform

Die skalierbare Plattform der Generation 8 baut auf dem skidbasierten, modularen Design der Generation 6 auf, das eine unübertroffene Flexibilität vor Ort bietet und den Arbeitsaufwand in der Anlagenbilanz minimiert. Gleichzeitig werden die mit dem 5-MWh-Behälter der Generation 7 eingeführten Verbesserungen der Energiedichte durch den Einsatz der neuen 750+ Ah-Zelle weiter vorangetrieben. Durch die Kombination einer hohen Energiedichte mit einer leichteren, logistikfreundlichen 10-Fuß-Moduleinheit bietet GEN 8 eine größere Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Projektstandorte, ohne die Effizienz bei Transport, Installation oder Betrieb zu beeinträchtigen. Das Design unterstützt Konfigurationen von 6 MWh, 8 MWh, 10 MWh, 12 MWh (und größer) pro Einheit, so dass die Kunden die optimale Balance zwischen Grundfläche und Laufzeit wählen können, die der Verfügbarkeit von Land, der Wirtschaftlichkeit des Projekts und den Leistungsanforderungen entspricht.

Modulare Flexibilität mit fortschrittlicher Sicherheit und hoher Leistung

Die modulare 10-Fuß-Konstruktion von Envision bietet eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit für Projekte aller Größenordnungen und unterstützt mühelos mehr als vierstündige Anwendungen. Jede Einheit wiegt weniger als 29 Tonnen, was einen reibungslosen, straßentauglichen Transport auch in Regionen mit strengen Gewichtsbeschränkungen für Brücken oder Achsen ermöglicht.

Das leichtere modulare Design bietet den Kunden mehr Flexibilität. Die Kunden können sich für Transportfahrzeuge und Kräne mit geringerem Gewicht entscheiden, was die Zugänglichkeit der Ausrüstung verbessert, die Gesamtprojektkosten senkt und den Flächenbedarf für Wenderadius und Hebevorgänge vor Ort minimiert. Alternativ können Krane mit höherer Tonnage eingesetzt werden, um mehrere Energiespeichereinheiten zu installieren, ohne den Kran versetzen zu müssen, was die gesamte Projektinstallation und die Inbetriebnahmezeit um bis zu 30 % verkürzt.

Eine auf Vorbeugung ausgerichtete Brandschutzstrategie bietet mehrschichtigen Schutz - von der Zelle bis zur Systemebene - in Übereinstimmung mit den strengsten Normen der Branche. Außerdem wird eine Senkung des Hilfsstromverbrauchs um 12 % erreicht. Optimierte SoC-Algorithmen und ein kontinuierliches dynamisches Balancing sorgen dafür, dass das System mit maximaler nutzbarer Kapazität arbeitet, wobei der Betriebszustand der Batterie genau eingeschätzt wird.

Niedrigere LCOE mit intelligenter Optimierung für höhere Erträge

Jede modulare Einheit ist auf einer Hochleistungsplattform mit 750+ Ah-Zellen aufgebaut, die eine höhere Energiedichte, eine um 26 % kleinere Stellfläche für typische 4-Stunden-Systeme und einen um 12 % geringeren Hilfsenergieverbrauch bietet, was die Gesamtprojektkosten senkt und die Lebensdauer verlängert. Diese Effizienzgewinne führen zu einer höheren Wirtschaftlichkeit, einschließlich eines geschätzten IRR-Anstiegs von 1 % für ein 100-MW/4-Stunden-Projekt im Vergleich zu einem 5-MWh-Basisprojekt.

Die SCADA-, EMS- und Hybrid-PPC-Lösungen basieren auf dem intelligenten OT-IT-Ökosystem von Envision und bieten eine integrierte End-to-End-Steuerungsarchitektur, die komplexes Echtzeit-Management, vorausschauende Wartung und Ertragsoptimierung ermöglicht. Das Cloud-fähige Flottenmanagement nutzt maschinelles Lernen, um die Leistung zu verbessern und die Lebensdauer der Systeme zu verlängern, damit jedes Projekt eine maximale finanzielle Rendite erzielt. Fortschrittliche Analysen ermöglichen die frühzeitige Erkennung von thermischen und elektrischen Anomalien zum Schutz der Anlagen, während die vorausschauende Wartung und das adaptive Systemlernen Ausfallzeiten und Wartungskosten reduzieren. Genaue SoC/SoE-Prognosen und eine optimierte Disposition maximieren den Umsatz und die Gesamtrentabilität des Projekts.

Fortschrittliches PCS mit Umweltverträglichkeit

Envision Energy stellt seine zweite 10-MVA-Konfiguration vor, die aus vier parallel gekoppelten 2,5-MW-PCS-Einheiten besteht. Dieses modulare PCS-Design erhöht die Systemverfügbarkeit und Ausfallsicherheit und bietet gleichzeitig ein geringeres Geräuschprofil als einzelne größere Maschinen - ein entscheidender Vorteil in geräuschempfindlichen Umgebungen. Das System wurde für härteste Bedingungen entwickelt und arbeitet zuverlässig von -30°C bis +55°C. Es erfüllt die Korrosionsschutznormen IP55 und C5, um Salz, Feuchtigkeit und rauen Außenbedingungen standzuhalten. Geräuscharme Technologie (≤55 dB(A)) mit optimierter Aerodynamik und Steuerungsalgorithmen minimiert den Luftstromwiderstand und die Lüftergeräusche und ist damit ideal für schallsensible Standorte.

"Gen 8 Scalable Platform spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, Speichersysteme zu liefern, die technische Exzellenz mit praktischer Anpassungsfähigkeit verbinden", sagt Kevin Huang, Senior Vice President und President of Energy Storage Product Line bei Envision Energy. "Statt eines einzelnen Produkts bietet diese Serie eine komplette Lösungsfamilie, die unseren Kunden die Flexibilität gibt, Projekte zu entwerfen, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Leistung bieten. Durch die Kombination von modernster Speichertechnologie, skalierbarer Fertigung und umfassender Systemintegration unterstützt die Gen 8 Scalable Platform nicht nur eine sauberere, intelligentere und widerstandsfähigere Energiezukunft, sondern unterstreicht auch unser Engagement für die Beschleunigung des globalen Übergangs zu erneuerbaren Energien."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2802525/Envision_GEN_8__10_MWh_Liquid_Cooled_DC_Container.jpg