Ethara: DIE KUNST DER KURATIERUNG DES GASTFREUNDSCHAFTSERLEBNISSES BEIM ABU DHABI GRAND PRIX

ABU DHABI, VAE, 8. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Zehntausenden von Besuchern des Großen Preises von Abu Dhabi in dieser Woche werden auf dem Yas Marina Circuit die bisher größte Auswahl an Restaurants, Ständen und Getränkestationen vorfinden, um sich während des Rennwochenendes zu erfrischen und aufzutanken.

Mehr als 100 gastronomische Einrichtungen werden während des rekordverdächtigen F1-Saisonfinales auf Yas Island für das leibliche Wohl der Fans sorgen, darunter auch ganz neue gastronomische Angebote. COYA Abu Dhabi gibt sein Debüt bei der Veranstaltung und bietet gastronomische peruanische Gerichte von Weltklasse im Garden on Yas an - dem neuesten gastronomischen Angebot im Rahmen des Großen Preises von Abu Dhabi, das sich im Palm Garden des W Abu Dhabi - Yas Island befindet.

Die Auswahl der Hospitality-Marken für die viertägige Veranstaltung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber Adam Millward, Hospitality Director bei Ethara, ist dieser Aufgabe mehr als gewachsen und verwaltet das Hospitality-Portfolio für die Vorzeigeveranstaltung.

Er sagt, dass sich die Besucher an diesem Wochenende auf ein noch größeres und besseres Erlebnis freuen können.

„Alle unsere Hospitality-Erlebnisse richten sich an ein globales Publikum von Luxusliebhabern, Motorsportbegeisterten und hochkarätigen Gästen - einige wollen den Nervenkitzel der Formel 1 miterleben, andere wollen während des Rennwochenendes brunchen und feiern", so Millward, der im Laufe seiner Karriere enge Beziehungen zu einigen der Partner-Restaurants aufgebaut hat und jedes Jahr versucht, maßgeschneiderte Erlebnisse für die Gäste zu kreieren.

„Der Ansatz beinhaltet die Auswahl von Restaurants, die das Ziel des Großen Preises von Abu Dhabi ergänzen, ein Rennwochenende mit erstklassiger Gastronomie und Unterhaltung während der viertägigen Veranstaltung zu bieten."

„Ich glaube wirklich, dass diese Partnerschaften die Essenz des Yas Marina Circuit und des Großen Preises von Abu Dhabi, unvergleichliche Unterhaltung und Weltklasse-Restaurants einfangen und ein Erlebnis bieten, das alle unsere Gäste zufriedenstellen wird."

Ein Schlüsselelement, um die hohen Erwartungen der Gäste zu erfüllen, ist das Verständnis für die Bedürfnisse der Besucher von dem Moment an, in dem sie den Veranstaltungsort betreten, bis zu dem Moment, in dem sie ihn verlassen.

Er sagte: „Es geht darum, ehrlich zu sehen, was der Kunde will und wie das Gastgewerbe in den letzten drei Jahren gewachsen ist. Gastfreundschaft bedeutet nicht nur, dass F&B in einem Paket enthalten ist. Es geht um das gesamte Erlebnis, vom Essen in einem feinen Restaurant bis hin zur Anreise, den Getränken und dem Geschehen auf der Rennstrecke während des Rennwochenendes".

Mit Nationalitäten aus verschiedenen Ländern der Welt wurde die Küche, die serviert wird, sorgfältig ausgewählt, um höchste Qualität und Standards zu gewährleisten.

Er sagte: „Wir haben ein unglaublich vielfältiges Publikum, das zum Rennwochenende in die Vereinigten Arabischen Emirate kommt. Letztes Jahr flogen über 65 % unserer Teilnehmer ein, um das Saisonfinale zu erleben. Daher haben die Restaurants die große Aufgabe, eine Speisekarte zusammenzustellen, die eine Vielzahl von Menschen mit Gastgewerbeausweis anspricht."

„Dabei geht es nicht nur um die Verkostung von Menüs, sondern um das gesamte Restauranterlebnis, von der Gestaltung des Restaurants über die Auswahl der richtigen Beleuchtung bis hin zur richtigen Getränkeauswahl am Wochenende. All dies wird dann mit dem richtigen Unterhaltungsangebot in jeder der Suiten kombiniert, um die richtige Atmosphäre zu schaffen."

„Ob wir das Wochenende mit japanischer Küche beginnen, bei Ill Boro die beste Pasta der Stadt essen oder im OPA auf griechische Art Teller zerschlagen und auf Stühlen tanzen - wir bemühen uns, für jeden etwas zu bieten."

„Unser Ziel war es schon immer, das, was die Fans von einem Grand-Prix-Wochenende erwarten können, neu zu definieren, indem wir erstklassige Gastronomie- und Unterhaltungsangebote hinzufügen."

