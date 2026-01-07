Healthcare Holding Schweiz社、Medddbase International社の株式を取得

スイスの大手医療機器サービス・プロバイダー兼ディストリビューターであるHealthcare Holding Schweiz AGが、Medddbase International AGの過半数株式の取得を通じてポートフォリオを拡大します。同社にはMedddbase Schweiz AGおよびMedddbase Deutschland GmbHが含まれます。Healthcare Holding Schweizの経営管理は、Winterberg Advisory GmbHおよびKKA Partnersが担っています。

バー（スイス）, 2026年1月7日 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AGは、ザンクト・ガレン州ブックスに本社を置くMedddbase International AGの多数持分を取得し、同社に対する過半数の出資比率の取得を完了しました。Medddbaseは、スイス、欧州連合、英国で医療製品の商業化および物流に特化したサービス・プロバイダーです。約20年にわたり、同社はパートナー・サイトを含む5か所の拠点から成るネットワークを通じ、50社を超えるグローバル医療技術メーカーを独占的にサポートし、年間50万件近い製品出荷を取り扱ってきました。Medddbaseは包括的なサービスを提供しており、その中には企業のドミサイル、カスタマー・サポート、倉庫保管および物流、会計、法務/規制アドバイザリー、必須のISO認証の取得/維持支援、ならびにスイスおよびEUの輸入業者向けサービス（CH-IMP、EU-IMP）などがあります。

Fabian Kröher（Healthcare Holding Schweiz AG取締役会会長兼Winterberg Groupパートナー）は次のようにコメントしました。「Medddbase Internationalとの連携により、当社は国際的な医療技術メーカーに対する価値提案への取り組みを大幅に強化します。他には見られない高度な流通能力に加え、当社は今後、CH-MDRおよびEU-MDRに準拠した輸入サービスから、物流基盤ソリューション、カスタマー・サポート、財務会計に至るまでをカバーする包括的なモジュール型サービス・プラットフォームを提供します。これにより、流通事業とは別に、物流やカスタマー・サービスなどの個別のサービス・コンポーネントを選択的に提供することが可能になります。Healthcare Holding Schweizの子会社QUNIQUEを通じて、当社はスイスおよびEUの認定代理人（CH-REP、EU-REP）など、規制面で重要な役割も果たすことができます。その結果、スイスにおける医療技術分野のリーディング・ディストリビューターとしての地位を強化するとともに、欧州市場への強固な参入拠点を構築できるようになります。これは、特に北米およびアジアのサプライヤーから高く評価される要素です。」

Luigi Bivi（Medddbase International AG取締役会メンバー）は次のように付け加えました。「近年、MedddbaseはDACH全域で事業基盤を確立し、現地パートナーとの協力を通じて、英国およびその他の欧州市場におけるプレゼンスを強化してきました。Healthcare Holding Schweizとの連携により、当社は今後、この強固な基盤の上に体系的に事業を積み上げながら、国際的なMedTechメーカーの市場参入を支えるバックボーンという役割を、輸入/物流サービスから拡張性の高い市場アクセス・モデルに至るまで一段と拡大していきます。強力なパートナーを得たことで、当社の成長と発展はさらに拍車をかけてダイナミックなものになるでしょう。今後の展開を私たちは大いに楽しみにしています。共同創業者であるManfred Menziとともに、私は取締役会メンバーとしての立場から、今後もマネージメント・チームを積極的かつ継続的にサポートしていきます。」

Medddbase International AGについて

Medddbase International AGは、スイスのザンクト・ガレン州ブックスに本社を置き、スイス、EU、英国市場向けに医療製品の商業化および物流を担う専門サービス・プロバイダーです。約20年にわたり、同社はパートナー・サイトを含む5か所の拠点から成るネットワークを通じ、50社を超えるグローバル医療技術メーカーを独占的にサポートし、年間50万件近い製品配送を管理してきました。同社が提供する包括的なサービスには、企業のドミサイル、カスタマー・サポート、倉庫保管および物流、会計、法務/規制アドバイザリー、必須のISO認証の取得/維持支援、ならびにスイスおよびEUの輸入業者向けサービス（CH-IMP、EU-IMP）などがあります。

Healthcare Holding Schweiz AGについて

Healthcare Holding Schweiz AGは、「Buy, Build & Technologize」プラットフォームを展開し、スイスにおける医療技術製品およびサービスの主要プロバイダーとしての地位を確立しています。同グループはバールに本拠を構え、事業承継、パートナーシップ、有機的成長の枠組みの中で、買収を通じた積極的な成長戦略を推進しています。Healthcare Holding Schweizおよびそのグループ企業は、最高水準のイノベーションと顧客満足の実現に取り組んでいます。同グループは、ビジネス・プロセスの安全性と効率性を向上させるために、常に最新の技術を活用しています。市場のリーダーとして、同社は業界に新たな基準を確立し、従業員に魅力的な成長機会を提供しています。経営陣全員がHealthcare Holding Schweizの株式を保有しており、これにより活気ある起業家コミュニティを形成しています。2023年以降、同グループの経営はFabio Fagagnini（CEO）が指揮しています。

KKA Partnersについて

2018年に設立されたKKA Partnersは、ベルリンを拠点とするローワー・ミッドマーケット専門のプライベート・エクイティ企業であり、ドイツ、オーストリア、スイスの優良な中堅中小企業、いわゆる「ミッテルシュタント（Mittelstand）」への投資を行っています。創業パートナーはいずれも20年以上にわたってミッテルシュタント企業と緊密に連携しており、その実務経験を背景に、同分野に関する深い知見と専門性を有しています。KKAは、「ミッテルシュタントのテクノロジー活用型トランスフォーメーション（Technology Enabled Transformation of the Mittelstand）」を通じ、次の段階の価値創出を牽引しています。

Winterberg Advisory GmbHおよびWinterberg Group AGについて

ツークに本社を置くWinterberg Group AGは、創業者のための独立系ファミリー・オフィスとして運営されています。Winterbergは主にドイツ語圏の中小企業（SME）に投資し、選択的にスタートアップ企業や不動産への投資も検討しています。Winterberg Advisory GmbHは、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）の規制を受けるゼネラル・パートナーおよびファンド・マネージャーです。Winterberg Advisoryは、数多くのプライベート・エクイティ・ファンドを立ち上げており、そのうちWinterberg Investment VIIIおよびWinterberg Investment IXを通じてHealthcare Holding Schweiz AGに投資しています。マネージング・パートナーであるFabian KröherとFlorian Brickensteinが、取締役会を通じてHealthcare Holding Schweiz AGの経営を担っています。

