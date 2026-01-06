Healthcare Holding Schweiz 收購 Medddbase International 控股權

瑞士領先的醫療科技服務供應商及分銷商 Healthcare Holding Schweiz AG 收購 Medddbase International AG（含 Medddbase Schweiz AG 及 Medddbase Deutschland GmbH）之多數股權，進一步擴充其業務組合。Healthcare Holding Schweiz 目前由 Winterberg Advisory GmbH 及 KKA Partners 共同管理。

瑞士巴爾2026年1月7日 /美通社/ -- Healthcare Holding Schweiz AG 宣佈成功收購總部位於聖加侖州布克斯的 Medddbase International AG 之多數股權。Medddbase 是一家高度專業化的服務供應商，專注於協助醫療產品在瑞士、歐盟及英國市場進行商業化推廣及物流配送。近 20 年來，該公司透過其五個營運據點（含合作夥伴網點），獨家支援逾 50 家全球醫療科技製造商，年均處理近 50 萬件產品出貨。Medddbase 提供全方位的服務套件，涵蓋公司註冊託管、客戶支援、倉儲物流、會計、法律及監管諮詢、必要的 ISO 認證，以及瑞士與歐盟進口商代理服務（CH-IMP、EU-IMP）。

交易於瑞士巴爾完成，出席者包括：Jonas Oggier, Fabian Kröher, Manfred Menzi-Weder, Fabio Fagagnini, Luigi Bivi, Marco Novoselac, Moritz Kornherr, Nick Hartmann
Healthcare Holding Schweiz AG 董事會主席兼 Winterberg Group 合夥人 Fabian Kröher 表示：「透過收購 Medddbase International，我們顯著提升了對國際醫療科技製造商的價值主張。除了獨家分銷能力外，我們現可提供模組化的端對端服務平台——從符合 CH-MDR 及 EU-MDR 標準的進口服務，到物流骨幹解決方案、客戶支援及財務會計，一應俱全。這讓我們能獨立於分銷業務之外，靈活提供如物流或客戶服務等個別服務組件。此外，透過子公司 QUNIQUE，我們亦能涵蓋關鍵監管職能，如瑞士及歐盟授權代表（CH-REP、EU-REP）。此舉進一步鞏固我們作為瑞士醫療科技分銷龍頭的地位，同時為北美及亞洲供應商打開極具吸引力的歐洲市場大門。」

Medddbase International AG 董事會成員 Luigi Bivi 補充：「近年來，我們成功在德語區（DACH）建立了 Medddbase 的業務，並透過當地合作夥伴加強在英國及其他歐洲市場的佈局。與 Healthcare Holding Schweiz 聯手，我們將以此堅實基礎，系統性地擴展我們作為國際醫療科技製造商『進入市場核心支柱』的角色——從進口和物流服務到可擴展的市場准入模式。有如此強大的合作夥伴在側，我們的發展將更為迅速且充滿活力，對此我們深表期待。我將與聯合創始人 Manfred Menzi 繼續以董事會成員身分，積極支持管理團隊。」

關於 Medddbase International AG

Medddbase International AG 總部位於聖加侖州布克斯，是一家專注於瑞士、歐盟和英國市場醫療產品商業化及物流的專業服務供應商。近 20 年來，該公司透過五個據點（含合作夥伴網點）獨家支援逾 50 家全球醫療科技製造商，每年管理近 50 萬件產品交付。其服務範疇包括公司註冊託管、客戶支援、倉儲物流、會計、法律及監管諮詢、ISO 認證，以及瑞士和歐盟進口商服務（CH-IMP、EU-IMP）。

Healthcare Holding Schweiz AG 簡介

Healthcare Holding Schweiz AG 是一個購買、構建和科技化平台，也是瑞士領先的醫療科技產品和服務提供商。集團總部位於巴爾 (Baar)，透過收購、繼承安排、合作夥伴關係以及有機成長，追求壯志凌雲的成長策略。Healthcare Holding Schweiz 及其集團公司致力於創新和客戶滿意度的最高標準。本集團持續利用科技使業務流程更安全、更有效率。作為市場領導者，公司為行業設立新標準，並為員工提供有吸引力的發展機會。所有的管理團隊都持有 Healthcare Holding Schweiz 的股份，一個充滿活力的企業家社群就此形成。自 2023 年起，集團由行政總裁 Fabio Fagagnini 領導。

KKA Partners 簡介

KKA Partners 成立於 2018 年，是一家總部位於柏林、專注於中低端市場的私募股權公司，主要投資於德國、奧地利和瑞士的領先企業——即所謂的「Mittelstand」（德語區中型企業）。其創始合夥人均擁有深厚的家族背景和專業傳承，並在過去 20 年與中型企業的緊密合作中累積豐富經驗。KKA 致力於透過技術賦能轉型，引領中型企業創造下一波價值。

Winterberg Advisory GmbH 與 Winterberg Group AG 簡介

Winterberg Group AG 總部位於楚格 (Zug)，為其創始人作為獨立的家族辦公室運作。Winterberg 主要投資於德語地區的中小企業，並有選擇性地考慮對新創公司和房地產的投資。Winterberg Advisory GmbH 是受德國 BaFin 監管的一般合夥人及基金管理人。Winterberg Advisory 已發起許多私募基金，並透過旗下基金 Winterberg Investment VIII 和 Winterberg Investment IX 投資於 Healthcare Holding Schweiz AG。兩位管理合夥人 Fabian Kröher 和 Florian Brickenstein 透過其董事會管理 Healthcare Holding Schweiz AG。

新聞查詢，請聯絡 [email protected]

編輯注意事項：引用任何提供的引文和資訊時，請註明 Healthcare Holding Schweiz AG。

如欲了解更多關於 Medddbase International AG 的資訊，請瀏覽 www.medddbase.com

如欲了解更多關於 Healthcare Holding Schweiz AG 的資訊，請瀏覽 www.healthcare-holding.ch

如欲了解 Healthcare Holding 其他投資組合公司的資訊，請瀏覽：www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-schaublin.ch, www.mvb-med.ch, www.dentalaxess.ch, www.effectum-chrep.com, www.cdpswiss.com, www.aestheticbedarf.ch, www.ftcdental.ch, www.inomedicalsolutions.ch, www.quniquegroup.com, www.kundenservicemanagement.ch, www.sevikamedical.com

如欲了解更多關於 KKA Partners 的資訊，請瀏覽 www.kkapartners.com；關於 Winterberg 的資訊，請瀏覽 www.winterberg.group

本新聞稿由 Winterberg Advisory GmbH 代表 Healthcare Holding Schweiz AG 發佈。

