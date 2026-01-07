헬스케어 홀딩 슈바이츠, 메드베이스 인터내셔널 지분 인수

선도적인 스위스 의료 기술 서비스 및 유통 기업인 헬스케어 홀딩 슈바이츠(Healthcare Holding Schweiz AG)가 메드베이스 인터내셔널(Medddbase International AG)의 과반수 지분을 인수하며 사업 포트폴리오를 확장했다. 메드베이스 인터내셔널은 산하에 메드베이스 슈바이츠(Medddbase Schweiz AG)와 메드베이스 도이칠란드(Medddbase Deutschland GmbH)를 두고 있다. 헬스케어 홀딩 슈바이츠의 경영은 윈터버그 어드바이저리(Winterberg Advisory GmbH)와 KKA 파트너스(KKA Partners)가 맡고 있다.

바르, 스위스, 2026년 1월 7일 /PRNewswire/ -- 헬스케어 홀딩 슈바이츠가 장크트갈렌 부크스에 본사를 둔 메드베이스 인터내셔널의 경영권 지분을 성공적으로 인수했다. 메드베이스는 스위스와 유럽연합(EU), 영국 전역에서 고도로 전문화된 의료 제품 상용화 및 물류 서비스를 제공하는 기업이다. 지난 20년 가까이 5개 거점(협력사 포함)을 기반으로 50개 이상의 글로벌 의료 기술 제조사를 전담 지원해 왔으며, 연간 50만 건에 육박하는 제품 배송을 처리하고 있다. 메드베이스는 회사 주소지 등록부터 고객 지원, 창고저장 및 물류, 회계, 법률 및 규제 자문, 필수 ISO 인증은 물론 스위스 및 EU 수입업체 서비스(CH-IMP, EU-IMP)까지 아우르는 포괄적인 서비스를 제공한다.

윈터버그 그룹(Winterberg Group) 파트너 파비안 크뢰허(Fabian Kröher) 헬스케어 홀딩 슈바이츠 이사회 의장은 다음과 같이 밝혔다. "메드베이스 인터내셔널 인수로 국제 의료 기술 제조사에 제공할 수 있는 가치가 대폭 강화됐다. 기존의 독점 유통 역량에 더해, 이제는 CH 및 EU 의료기기법(MDR) 준수 수입 서비스부터 물류 핵심 솔루션, 고객 지원, 재무 회계까지 아우르는 모듈식 엔드투엔드 서비스 플랫폼을 제공할 계획이다. 이제 고객사는 유통과 별개로 물류나 고객 서비스 등 필요한 기능만 선택적으로 이용할 수 있다. 또한 헬스케어 홀딩 슈바이츠의 자회사인 큐니크(QUNIQUE)를 통해 스위스 및 EU 대리인(CH-REP, EU-REP)과 같은 주요 규제 업무도 수행 가능하다. 결과적으로 우리는 스위스 선도 의료 기술 유통사로서 그 입지를 굳히는 동시에, 특히 북미와 아시아 공급업체들이 선호하는 유럽 시장 진출의 매력적인 교두보를 마련하게 됐다."

메드베이스 인터내셔널 이사회의 루이지 비비(Luigi Bivi) 임원은 다음과 같이 덧붙였다. "최근 수년간 우리는 독일어권(DACH) 지역에 메드베이스를 성공적으로 안착시켰고, 현지 파트너를 통해 영국 및 기타 유럽 시장에서 입지를 강화해 왔다. 이제 헬스케어 홀딩 슈바이츠와 함께 이 탄탄한 기반을 체계적으로 발전시켜, 수입 및 물류 서비스부터 확장 가능한 시장 진입 모델에 이르기까지 글로벌 의료기기(MedTech) 제조사의 시장 진출을 돕는 핵심 파트너 역할을 확대해 나갈 것이다. 든든한 파트너와 함께 더욱 빠르고 역동적인 성장을 이룰 것으로 기대한다. 공동 설립자인 만프레트 멘지(Manfred Menzi)와 함께 나 또한 이사회 일원으로서 경영진을 계속해서 적극적으로 지원하겠다."

메드베이스 인터내셔널 소개

장크트갈렌 부크스에 본사를 둔 메드베이스 인터내셔널은 스위스, EU, 영국 시장에서 의료 제품 상용화 및 물류 전문 서비스를 제공하는 기업이다. 20년 가까이 5개 거점(협력사 부지 포함)을 통해 50여 개 글로벌 의료 기술 제조사를 전담 지원하고 있으며, 연간 약 50만 건의 제품 배송을 관리한다. 주요 서비스로는 주소지 등록, 고객 지원, 창고 및 물류, 회계, 법률 및 규제 자문, ISO 인증, 스위스 및 EU 수입업체 서비스(CH-IMP, EU-IMP) 등이 있다.

헬스케어 홀딩 슈바이츠 소개

헬스케어 홀딩 슈바이츠는 인수, 구축 및 기술화(Buy, Build & Technologize) 플랫폼을 운영하는 스위스의 선도적인 의료 기술 제품 및 서비스 공급사다. 바르에 본사를 둔 이 그룹은 기업 승계, 파트너십, 유기적 성장과 연계한 인수를 통해 공격적인 성장 전략을 펼치고 있다. 헬스케어 홀딩 슈바이츠와 그룹 계열사들은 최고 수준의 혁신과 고객 만족을 지향하며, 기술을 적극 활용해 비즈니스 프로세스의 안전성과 효율성을 높이고 있다. 시장 선도 기업으로서 업계의 새로운 표준을 제시하는 한편, 직원들에게는 매력적인 성장 기회를 제공한다. 경영진 전원이 헬스케어 홀딩 슈바이츠의 주주로서 역동적인 기업가 공동체를 이끄는 것이 특징이다. 2023년부터 파비오 파가니니(Fabio Fagagnini) 최고경영자(CEO)가 그룹을 이끌고 있다.

KKA 파트너스 소개

2018년 설립된 KKA 파트너스는 베를린을 기반으로 하는 로어 미드 마켓(lower mid-market) 사모펀드 운용사다. 주로 독일, 오스트리아, 스위스의 유력 기업, 이른바 '미텔슈탄트(Mittelstand)'에 투자한다. 설립 파트너들은 모두 미텔슈탄트 기업들과 긴밀히 협력하며 20년 이상 쌓아온 깊은 경험과 배경을 보유하고 있다. KKA는 미텔슈탄트의 기술 기반 혁신(Technology Enabled Transformation)을 통해 차세대 가치 창출을 선도하고 있다.

윈터버그 어드바이저리 및 윈터버그 그룹 소개

추크에 본사를 둔 윈터버그 그룹(Winterberg Group AG)은 설립자들을 위한 독립적인 패밀리 오피스다. 주로 독일어권 지역의 중소기업(SME)에 투자하며, 스타트업과 부동산 투자도 선별적으로 진행한다. 윈터버그 어드바이저리는 독일 연방금융감독청(BaFin)의 규제를 받는 무한책임사원(GP)이자 펀드 운용사다. 다수의 사모펀드를 운용 중이며, 윈터버그 인베스트먼트 VIII(Winterberg Investment VIII) 및 윈터버그 인베스트먼트 IX(Winterberg Investment IX) 펀드를 통해 헬스케어 홀딩 슈바이츠에 투자했다. 두 명의 매니징 파트너인 파비안 크뢰허와 플로리안 브리켄슈타인(Florian Brickenstein)이 이사회 멤버로서 헬스케어 홀딩 슈바이츠의 경영에 참여하고 있다.

언론 문의는 [email protected]로 하면 된다.

편집자 주: 인용문 및 정보 인용 시 출처를 헬스케어 홀딩 슈바이츠로 명기한다.

홈페이지(https://www.medddbase.com)를 방문하면 메드베이스 인터내셔널에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.

홈페이지(www.healthcare-holding.ch)를 방문하면 헬스케어 홀딩 슈바이츠에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있다.

www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-schaublin.ch, www.mvb-med.ch, www.dentalaxess.ch, www.effectum-chrep.com, www.cdpswiss.com, www.aestheticbedarf.ch, www.ftcdental.ch, www.inomedicalsolutions.ch, www.quniquegroup.com, www.kundenservicemanagement.ch, www.sevikamedical.com를 방문하면 헬스케어 홀딩의 다른 포트폴리오 회사 정보를 확인할 수 있다.

KKA 파트너스(https://www.kkapartners.com) 및 윈터버그(www.winterberg.group) 웹사이트에서도 각 사에 대한 자세한 정보를 볼 수 있다.

