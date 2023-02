HEINEKEN® KÜNDIGT F1® WELTMEISTER MAX VERSTAPPEN ALS NEUEN GLOBALEN 0.0-BOTSCHAFTER SOWIE EINE NEUE PARTNERSCHAFT MIT ORACLE RED BULL RACING AN

Heineken® freut sich über die Partnerschaft mit dem Piloten von Oracle Red Bull Racing und niederländischen F1®-Superstar Max Verstappen im Vorfeld einer weiteren außergewöhnlichen Rennsaison

AMSTERDAM, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Weniger als zwei Wochen vor dem Start der Saison 2023 in Bahrain hat der globale Partner der Formel 1® Heineken® eine neue weltweite Partnerschaft mit dem niederländischen F1®-Superstar Max Verstappen bekanntgegeben, die eine weitere außergewöhnliche Rennsaison verspricht.

Die Partnerschaft, die die Nummer eins der niederländischen Biere mit der Nummer eins der niederländischen Fahrer zusammenbringt, zielt darauf ab, die nächste Generation von Fans durch eine Reihe von kreativen und bedeutungsvollen Aktivitäten, die sich auf einen verantwortungsvollen Konsum konzentrieren, anzusprechen.

Den Anfang macht Player 0.0 - eine aufregende neue Gaming-Initiative, an der Heineken® und Verstappen gemeinsam arbeiten, um ein neues virtuelles Rennerlebnis für Fans zu schaffen, das darin gipfelt, dass die Gewinner gegen einige der besten Fahrer der Welt antreten können.

Verstappen, der aktuelle Weltmeister, wurde ebenfalls als offizieller Botschafter von Heineken® 0.0 bekanntgegeben, um durch eine Reihe von Sponsoring-Aktivitäten, einschließlich der laufenden Kampagne „When You Drive, Never Drink", ein verantwortungsbewusstes Trinkverhalten zu fördern.

Max Verstappen, aktueller F1®-Weltmeister,sagte: „Da ich selbst aus den Niederlanden bin, ist es etwas ganz Besonderes, mit einer legendären niederländischen Marke wie Heineken zusammenzuarbeiten. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr zielstrebig bin und ich mir als Fahrer keine Fehler erlauben will. Aus diesem Grund freue ich mich, Teil der Kampagne ,,When You Drive, Never Drink" zu sein, um das Bewusstsein für verantwortungsvollen Alkoholkonsum zu schärfen. Und als begeisterter Spieler und leidenschaftlicher Sim Racer bin ich begeistert, eine Rolle bei der neuen Gaming-Initiative namens Player 0.0 zu spielen."

Heineken® gibt außerdem offiziell die Partnerschaft mit Oracle Red Bull Racing und Heineken® 0.0 bekannt - die perfekte Kombination, um den Fans Weltklasse-Unterhaltung und außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten, wobei Leistung und Spiel aufeinandertreffen. Die beiden globalen Marken werden auch aufregende neue Lifestyle-Kampagnenmomente in Bereichen wie Musik und Gaming liefern und die Heineken®-Kampagne für verantwortungsbewussten Alkoholkonsum ,,When You Drive, Never Drink" unterstützen. Ziel der Partnerschaft ist es, dass die Fans weltweit mit dem Fahrer und dem Rennteam Nummer 1 in der Formel 1® in Kontakt treten können und ihnen einen Blick hinter die Kulissen eines Weltklasse-Rennstalls zu ermöglichen.

Christian Horner, Teamchef von Oracle Red Bull Racing sagte:,,Jedes großartige Team braucht eine Reihe großartiger Partner, die es auf seinem Weg unterstützen, und wir freuen uns unglaublich, dass wir Heineken® als einen unserer globalen Partner mit ihrer alkoholfreien Marke Heineken® 0.0 gewinnen konnten, um uns auf die nächste Stufe zu bringen. Heineken® 0.0 ist zu einem großen Teil der F1®-Familie auf der ganzen Welt geworden und bietet aufregende und ansprechende Unterhaltungsmöglichkeiten für unsere globale Fangemeinde, sowohl auf der Rennstrecke als auch zu Hause. Wir können es kaum erwarten, wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten und die aufregenden Möglichkeiten zu sehen, die wir unseren Fans in dieser Saison bieten können."

Diese neuen Partnerschaften ergänzen die bestehende Verbindung von Heineken® mit der Formel 1®, die sich als äußerst erfolgreich bei der Steigerung der globalen Präsenz der niederländischen Marke sowie bei Getränkeangeboten in den angepeilten lokalen Märkten bewährt hat.

Bram Westenbrink, Global Head der Marke Heineken® sagte: „Wir freuen uns sehr, nicht nur mit dem amtierenden Weltmeister zusammenzuarbeiten, sondern auch mit dem Team, das hinter ihm steht, d.h. mitOracle Red Bull Racing. Max ist eine niederländische und weltweite Ikone. Er ist der perfekte Botschafter für Heineken 0.0; seine Leidenschaft auf und abseits der Rennstrecke - in der Sim-Racing-Community - wird unsere Botschaft in die Welt der Spiele mit Player 0.0 ausweiten und uns dabei helfen, verantwortungsvollen Alkoholkonsum zu fördern."

Seit dem Einstieg in die Welt des Motorsports im Jahr 2016 setzt sich Heineken® für einen echten Wandel in der Einstellung zum Alkohol am Steuer ein und hat im Mai 2022 seine Kampagne ,,When You Drive, Never Drink" neu aufgelegt. Heineken® setzt sich seit jeher für einen verantwortungsvollen Alkoholgenuss ein. Globale Motorsport-Partnerschaften bieten nun eine schlagkräftige Plattform zur Destigmatisierung eines verantwortungsbewussten Alkoholkonsums. Darüber hinaus hat sich Heineken® verpflichtet, mehr als 10 % des gesamten Medienbudgets in die Unterstützung dieser Programme zu investieren.

