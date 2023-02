HEINEKEN® NOMBRA AL CAMPEÓN MUNDIAL DE LA F1®, MAX VERSTAPPEN, COMO NUEVO EMBAJADOR MUNDIAL 0.0 Y ANUNCIA SU NUEVA ASOCIACIÓN CON ORACLE RED BULL RACING

Heineken® se complace en asociarse con el piloto neerlandés de Oracle Red Bull Racing, la superestrella mundial de la F1®, Max Verstappen , antes de lo que promete ser otra increíble temporada de carreras

ÁMSTERDAM, 20 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- A menos de dos semanas para el inicio de la temporada 2023 en Baréin, el socio mundial de la Fórmula 1®, Heineken®, anunció una nueva asociación mundial con la superestrella neerlandesa de la F1®, Max Verstappen, antes de lo que promete ser otra increíble temporada de carreras.

La asociación, que reúne a la principal cerveza neerlandesa junto al piloto mundial neerlandés, tendrá como objetivo atraer a la próxima generación de fanáticos a través de una importante serie de actividades creativas enfocadas en el consumo responsable.

La primera será Player 0.0, una nueva y emocionante iniciativa de juegos en la que Heineken® y Verstappen están trabajando juntos para crear una nueva experiencia de carreras virtuales para los fanáticos donde los ganadores podrán competir contra algunos de los mejores pilotos del mundo.

El actual campeón mundial, Verstappen, también ha sido nombrado embajador oficial de Heineken® 0.0 para ayudar a fomentar el consumo responsable a través de una serie de activaciones de patrocinio, incluida la actual campaña "Cuando manejes, nunca tomes".

Max Verstappen, actual campeón mundial de la F1®,dijo: "Al ser de los Países Bajos, es muy especial para mí asociarme con una emblemática marca neerlandesa como Heineken. La gente que me conoce sabe que soy muy determinado y, como piloto, no quiero dejar ningún margen de error. Por eso me entusiasma formar parte de la campaña "Cuando manejes, nunca tomes" para ayudar a concienciar sobre el consumo responsable. Y al ser un ávido jugador y apasionado de Sim Racer, me entusiasma participar en la nueva iniciativa de juegos que se está desarrollando, llamada Player 0.0".

Heineken® también anuncia oficialmente su asociación con Oracle Red Bull Racing y Heineken® 0.0, la combinación perfecta para brindar entretenimiento de clase mundial e increíbles experiencias a los fanáticos, donde el rendimiento se une al juego. Las dos marcas mundial también ofrecerán nuevos y emocionantes momentos de campaña sobre estilos de vida en temas como la música y los videojuegos y también apoyarán la campaña de consumo responsable de Heineken®, "Cuando manejes, nunca tomes". El objetivo de la asociación será atraer y conectar con los fanáticos de todo el mundo a través del piloto mundial y la escudería número uno de la F1®, para que los fanáticos puedan ver lo que ocurre detrás del telón de una escudería de categoría mundial.

Christian Horner, director del equipo Oracle Red Bull Racing, dijo: "Todo gran equipo necesita importantes socios que los ayuden en su viaje y nos entusiasma enormemente sumar a Heineken® como uno de nuestros socios mundiales con su marca sin alcohol Heineken® 0.0 para llegar al siguiente nivel. Heineken® 0.0 se ha convertido en una parte importante de la familia F1® en todo el mundo al brindar emocionantes y atractivas oportunidades de entretenimiento para nuestra base de fanáticos a nivel mundial, tanto en la pista como en casa. Estamos ansiosos de volver a trabajar con ellos y ver las increíbles oportunidades que podemos brindarles a nuestros fanáticos esta temporada".

Estas nuevas asociaciones complementan la actual asociación de Heineken® con la Fórmula 1®, que ha demostrado ser muy exitosa en el crecimiento de la presencia a nivel mundial de la marca neerlandesa, así como en las ocasiones de consumo en mercados locales específicos.

Bram Westenbrink, director global de la marca Heineken®, dijo: "Estamos muy contentos de asociarnos no solo con el actual campeón del mundo, sino también con el equipo que lo respalda en Oracle Red Bull Racing. Max es un ícono neerlandés y mundial. Es el embajador perfecto para Heineken 0.0; su pasión tanto dentro como fuera de la pista, en la comunidad de Sim Racing, ampliará nuestro mensaje al mundo de los juegos con Player 0.0 y nos ayudará a fomentar el consumo responsable".

Desde que entró en el mundo del automovilismo en 2016, Heineken® se ha comprometido a lograr un verdadero cambio en torno a las actitudes bajo los efectos del alcohol y relanzó su campaña "Cuando manejes, nunca tomes" en mayo de 2022. Heineken® siempre ha defendido el consumo responsable, con asociaciones mundiales en el automovilismo que ahora brindan una plataforma efectiva para eliminar el estigma del consumo responsable. Además, Heineken® se ha comprometido a invertir más del 10% del presupuesto de medios de comunicación para apoyar estos programas.

Sobre Player 0.0

Player 0.0 es una nueva iniciativa de juegos en la que Heineken® está trabajando en colaboración con Max Verstappen para innovar continuamente y atraer a los fanáticos a través del mundo de las carreras virtuales.

Toda la información sobre Player 0.0 se revelará más adelante, en 2023, cuando Heineken® lance oficialmente la iniciativa a nivel mundial.

