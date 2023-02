HEINEKEN® ANUNCIA CAMPEÃO MUNDIAL DE F1® MAX VERSTAPPEN COMO NOVO EMBAIXADOR GLOBAL 0.0 E UMA NOVA PARCERIA COM A ORACLE RED BULL RACING

A Heineken® tem o prazer de fazer parceria com o piloto da Oracle Red Bull Racing e estrela mundial da F1® holandesa Max Verstappen , antes do que promete ser mais uma temporada excepcional de corrida

, antes do que promete ser mais uma temporada excepcional de corrida Verstappen será um embaixador oficial da Heineken® 0.0 para defender o consumo responsável

A parceria, reunindo dois ícones holandeses, terá como objetivo envolver a próxima geração de fãs por meio de uma série de ativações criativas, incluindo uma nova e empolgante iniciativa de jogo: Player 0.0

A Heineken® promoveu o "When You Drive, Never Drink" com a ajuda de parcerias de automobilismo de alto nível desde que ingressou na F1® em 2016

A Heineken® também anuncia parceria com a Oracle Red Bull Racing - reunindo dois inovadores e gigantes do esporte

AMSTERDÃ, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Faltando menos de duas semanas para o início da temporada de 2023 no Bahrein, a Heineken®, parceira global da Fórmula 1®, anunciou uma nova parceria mundial com a estrela mundial da F1® holandesa Max Verstappen, antes do que promete ser mais uma temporada excepcional de corridas.

A parceria, reunindo a cerveja holandesa número um ao lado do piloto holandês número um, terá como objetivo envolver a próxima geração de fãs por meio de uma série de atividades criativas e significativas, com foco no consumo responsável.

A primeira será o Player 0.0 - uma nova e empolgante iniciativa de jogo na qual a Heineken® e Verstappen estão trabalhando juntos, para criar uma nova experiência de corrida virtual para os fãs, culminando com jogadores vencedores correndo contra alguns dos melhores pilotos do mundo.

O atual campeão mundial, Verstappen também foi anunciado como embaixador oficial da Heineken® 0.0 para ajudar a incentivar o consumo responsável, por meio de uma série de ativações de patrocínio, incluindo a campanha contínua "When You Drive, Never Drink".

Max Verstappen, atual campeão mundial da F1®,disse: "Sendo eu mesmo da Holanda, é algo verdadeiramente especial fazer parceria com uma marca holandesa icônica como a Heineken. As pessoas que me conhecem sabem que sou muito determinado e como piloto não quero deixar margem para erros. É por isso que estou entusiasmado por fazer parte da campanha 'When You Drive, Never Drink' para ajudar a aumentar a conscientização sobre o consumo responsável. E como um jogador ávido e apaixonado por Sim Racer, estou entusiasmado por fazer parte da nova iniciativa de jogo que está sendo desenvolvida chamada Player 0.0".

A Heineken® também anuncia oficialmente uma parceria com a Oracle Red Bull Racing e a Heineken® 0.0 - a combinação perfeita para oferecer entretenimento de classe mundial e experiências excepcionais para os fãs, onde o desempenho encontra a diversão. As duas marcas globais também oferecerão novos e interessantes momentos de campanha de estilo de vida em áreas como música e jogos, e também apoiarão a campanha de consumo responsável da Heineken®, "When You Drive, Never Drink". A parceria terá como objetivo envolver e conectar os fãs globalmente por meio do piloto número 1 e da equipe de corrida da F1®, dando aos fãs uma visão por trás da cortina de uma equipe de corrida de classe mundial.

Christian Horner, diretor da equipe Oracle Red Bull Racing, disse "Qualquer grande equipe precisa de uma série de ótimos parceiros para apoiá-los em sua jornada, e estamos incrivelmente entusiasmados em adicionar a Heineken® como um de nossos parceiros globais com sua marca sem álcool Heineken® 0.0 para ajudar a nos levar ao próximo nível. A Heineken® 0.0 tornou-se uma grande parte da família F1® em todo o mundo, oferecendo oportunidades de entretenimento empolgantes e envolventes para nossa base de fãs global, tanto nas pistas quanto em casa. Mal podemos esperar para trabalhar com eles mais uma vez e ver as oportunidades interessantes que podemos oferecer aos nossos fãs nesta temporada".

Essas novas parcerias complementam a associação existente da Heineken® com a Fórmula 1®, que provou ser altamente bem-sucedida no crescimento da presença global da marca holandesa, bem como em ocasiões para consumo em mercados locais direcionados.

Bram Westenbrink, chefe global da marca Heineken®, disse: "Estamos incrivelmente empolgados em fazer parceria não apenas com o atual campeão mundial, mas também com a equipe por trás dele na Oracle Red Bull Racing. O Max é um ícone holandês e global. Ele é o embaixador perfeito para a Heineken 0.0; sua paixão dentro e fora da pista - na comunidade Sim Racing, expandirá nossa mensagem para o mundo dos jogos com o Player 0.0 e ajudará em nosso esforço para incentivar o consumo responsável".

Desde que entrou no mundo do automobilismo em 2016, a Heineken® está comprometida com uma mudança real acerca das atitudes em relação à direção alcoolizada e relançou sua campanha "When You Drive, Never Drink" em maio de 2022. A Heineken® sempre defendeu o consumo responsável, com parcerias globais de automobilismo agora oferecendo uma plataforma eficaz para acabar com o estigma do consumo responsável. Além disso, a Heineken® comprometeu-se a investir mais de 10% de todo o orçamento destinado aos meios de comunicação social para apoiar estes programas.

Notas aos editores

Sobre o Player 0.0

O Player 0.0 é uma nova iniciativa de jogo na qual a Heineken® está trabalhando em colaboração com Max Verstappen, para inovar continuamente e envolver os fãs no mundo das corridas de simuladores.

As informações completas sobre o Player 0.0 serão divulgadas no final de 2023, quando a Heineken® lançar oficialmente a iniciativa global.

