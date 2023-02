HEINEKEN® KONDIGT F1®-WERELDKAMPIOEN MAX VERSTAPPEN AAN ALS NIEUWE MONDIALE 0.0-AMBASSADEUR EVENALS EEN NIEUWE SAMENWERKING MET ORACLE RED BULL RACING

Heineken® is verheugd om samen te werken met Oracle Red Bull Racing-coureur en de Nederlandse, wereldwijde F1®-superster Max Verstappen , een voorsmaakje van wat weer een uitzonderlijk raceseizoen belooft te worden

AMSTERDAM, 20 februari 2023 /PRNewswire/ -- Met nog minder dan twee weken te gaan tot de opening van het seizoen 2023 in Bahrein, heeft de wereldwijde Formule 1®-partner Heineken® een nieuw wereldwijd partnerschap aangekondigd met de Nederlandse, wereldwijde F1®-superster Max Verstappen, een voorsmaakje van wat weer een uitzonderlijk raceseizoen belooft te worden.

Het partnerschap, waarbij het grootste Nederlandse bier samenkomt met de grootste Nederlandse coureur, heeft tot doel de volgende generatie fans te betrekken door middel van een reeks creatieve en zinvolle activiteiten, gericht op verantwoorde consumptie.

De eerste is Player 0.0 - een spannend nieuw gaminginitiatief waar Heineken® en Verstappen samen aan werken, om een nieuwe virtuele race-ervaring voor fans te creëren. En als hoogtepunt mogen winnende gamers racen tegen enkele van 's werelds beste coureurs.

Verstappen, de huidige wereldkampioen, is ook aangekondigd als Heinekens® officiële 0.0-ambassadeur om verantwoorde consumptie aan te moedigen, door middel van een reeks sponsoractivaties, waaronder de lopende "When You Drive, Never Drink"-campagne.

Max Verstappen, huidig wereldkampioen F1®, zei: "Aangezien ik zelf uit Nederland kom, is het iets heel bijzonders om samen te werken met een iconisch Nederlands merk als Heineken. Mensen die mij kennen, weten dat ik heel vastberaden ben en als coureur geen ruimte wil laten voor fouten. Daarom ben ik verheugd om deel uit te maken van de 'When You Drive, Never Drink'-campagne om het bewustzijn voor verantwoorde consumptie te vergroten. En omdat ik zelf een fervente gamer en gepassioneerde Sim Racer ben, vind ik het geweldig om een rol te spelen in het nieuwe gaminginitiatief dat wordt ontwikkeld, met de naam Player 0.0."

Heineken® kondigt ook officieel een samenwerking aan met Oracle Red Bull Racing en Heineken® 0.0 - de perfecte combinatie om entertainment van wereldklasse en uitzonderlijke fanervaringen te bieden waar prestatie en spel elkaar ontmoeten. De twee wereldwijde merken zullen ook opwindende nieuwe levensstijlcampagnemomenten bieden op het gebied van onder meer muziek en gaming, en zullen ook Heinekens® campagne voor verantwoorde consumptie, "When You Drive, Never Drink", ondersteunen. Het partnerschap heeft tot doel fans wereldwijd te betrekken en verbinden via de beste coureur en raceteam in F1®, waardoor fans een kijkje kunnen nemen achter de schermen van een raceteam van wereldklasse.

Aldus Christian Horner, Team Principal Oracle Red Bull Racing: "Elk geweldig team heeft een reeks geweldige partners nodig om hen te helpen op hun reis. We zijn dus ongelooflijk verheugd om Heineken® toe te voegen als een van onze wereldwijde partners met hun alcoholvrije merk Heineken® 0.0 om ons naar het volgende niveau te helpen brengen . Heineken® 0.0 is een groot deel van de F1®-familie over de hele wereld geworden en biedt opwindende en boeiende entertainmentopties voor onze wereldwijde fanbasis, zowel op het circuit als thuis. We kunnen niet wachten om weer met hen samen te werken en de spannende mogelijkheden te zien die we onze fans dit seizoen kunnen bieden."

Deze nieuwe samenwerkingsverbanden vormen een aanvulling op Heinekens® bestaande samenwerking met de Formule 1®, die zeer succesvol is gebleken in het vergroten van de wereldwijde voetafdruk van het Nederlandse merk en bij drinkgelegenheden in gerichte lokale markten.

Bram Westenbrink, Global Head Heineken® Brand, zei: "We zijn ongelooflijk verheugd om samen te werken met niet alleen de huidige wereldkampioen, maar ook met het team achter hem van Oracle Red Bull Racing. Max is een Nederlands en wereldwijd icoon. Hij is de perfecte ambassadeur voor Heineken 0.0. Zijn passie zowel op als naast de baan - in de Sim Racing-community, zal onze boodschap uitbreiden naar de wereld van gaming met Player 0.0 en helpen bij onze inspanningen om verantwoorde consumptie aan te moedigen".

Sinds Heineken® in 2016 in de autosport is gestapt, heeft het zich ingezet om de houding ten opzichte van rijden onder invloed te veranderen en heeft het in mei 2022 zijn campagne "When You Drive, Never Drink" opnieuw gelanceerd. Heineken® heeft altijd gepleit voor verantwoorde consumptie, en de wereldwijde samenwerking in de autosport biedt nu een effectief platform om verantwoord drinken te destigmatiseren. Bovendien heeft Heineken® toegezegd om meer dan 10% van het mediabudget te investeren in de ondersteuning van deze programma's.

Informatie voor de redactie

Over Player 0.0

Player 0.0 is een nieuw gaminginitiatief waaraan Heineken® werkt in samenwerking met Max Verstappen, om voortdurend te innoveren en fans te betrekken bij de wereld van simracen.

Volledige informatie over Player 0.0 wordt later in 2023 onthuld, wanneer Heineken® het wereldwijde initiatief officieel lanceert.

