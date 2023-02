HEINEKEN® ANNUNCIA LA NOMINA DEL CAMPIONE DEL MONDO DI F1® MAX VERSTAPPEN A NUOVO AMBASCIATORE GLOBALE DELLA 0.0 E UNA NUOVA PARTNERSHIP CON ORACLE RED BULL RACING

Heineken® è lieta di collaborare con il pilota di Oracle Red Bull Racing e superstar olandese della F1® Max Verstappen , in vista di quella che si preannuncia come un'altra eccezionale stagione di gare

, in vista di quella che si preannuncia come un'altra eccezionale stagione di gare Verstappen sarà l'ambasciatore ufficiale di Heineken® 0.0 per promuovere il consumo responsabile

La partnership, che unisce due icone olandesi, mira a coinvolgere la nuova generazione di tifosi attraverso una serie di attività creative, tra cui una nuova ed entusiasmante iniziativa di gioco: "Player 0.0"

Heineken® ha promosso la campagna "When You Drive Never Drink" (Quando guidi, non bere) con l'aiuto di partnership di alto profilo del mondo del motorsport da quando è entrata in F1® nel 2016

Heineken® annuncia anche una partnership con Oracle Red Bull Racing, avvicinando due innovatori e giganti dello sport

AMSTERDAM, 20 febbraio 2023 /PRNewswire/ -- A meno di due settimane dall'inizio della stagione 2023 in Bahrain, Heineken®, partner globale della Formula 1®, ha annunciato una nuova partnership mondiale con Max Verstappen, superstar olandese della F1®, in vista di quella che si preannuncia come un'altra eccezionale stagione di gare.

La partnership, che vede la birra olandese numero uno insieme al pilota olandese numero uno, mira a coinvolgere la prossima generazione di tifosi attraverso una serie di attività creative e significative, incentrate sul consumo responsabile.

HEINEKEN® announces F1® world champion Max Verstappen as new global 0.0 ambassador and a new partnership with Oracle Red Bull Racing HEINEKEN® announces F1® world champion Max Verstappen as new global 0.0 ambassador and a new partnership with Oracle Red Bull Racing 1 HEINEKEN® announces F1® world champion Max Verstappen as new global 0.0 ambassador and a new partnership with Oracle Red Bull Racing 2 HEINEKEN® announces F1® world champion Max Verstappen as new global 0.0 ambassador and a new partnership with Oracle Red Bull Racing 3 HEINEKEN® announces F1® world champion Max Verstappen as new global 0.0 ambassador and a new partnership with Oracle Red Bull Racing 4 New HEINEKEN® 0.0 ambassador Max Verstappen with HEINEKEN® CEO Dolf van den Brink

La prima sarà Player 0.0, una nuova ed entusiasmante iniziativa di gioco alla quale Heineken® e Verstappen stanno collaborando per creare una nuova esperienza di corsa virtuale per i fan, che si concluderà con la possibilità per i giocatori vincitori di gareggiare contro alcuni dei migliori piloti del mondo.

Verstappen, campione del mondo in carica, è stato anche annunciato come ambasciatore ufficiale di Heineken® 0.0 per contribuire a incoraggiare il consumo responsabile, attraverso una serie di attività di sponsorizzazione tra cui la campagna in corso "When You Drive, Never Drink" (Quando guidi, non bere).

Max Verstappen, attuale campione del mondo di F1®, ha dichiarato: "Essendo originario dei Paesi Bassi, è un'esperienza davvero speciale collaborare con un marchio olandese iconico come Heineken. Chi mi conosce sa che sono molto determinato e come pilota non lascio spazio a errori. Ecco perché sono entusiasta di partecipare alla campagna "When You Drive, Never Drink" (Quando guidi, non bere) per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sul consumo responsabile. Ed essendo io stesso un giocatore accanito e un appassionato di Sim Racer, sono davvero elettrizzato all'idea di partecipare all'iniziativa di gioco attualmente in fase di sviluppo chiamata Player 0.0."

Heineken® inoltre annuncia ufficialmente una partnership con Oracle Red Bull Racing e Heineken® 0.0, il binomio perfetto per offrire intrattenimento di livello mondiale ed esperienze eccezionali ai fan, dove la performance incontra il gioco. I due grandi marchi realizzeranno inoltre nuove campagne di sensibilizzazione sul lifestyle in settori quali la musica e il gioco e sosterranno la campagna di consumo responsabile di Heineken®, "When You Drive, Never Drink" (Quando guidi, non bere). La partnership avrà l'obiettivo di coinvolgere e connettersi ai tifosi di tutto il mondo attraverso il pilota e la squadra numero uno della F1®, offrendo ai fan una visione dei retroscena di una squadra da corsa di livello mondiale.

Christian Horner, team manager della Oracle Red Bull Racing, ha dichiarato: "Ogni grande squadra ha bisogno di grandi partner che la supportino nel percorso, e siamo incredibilmente entusiasti di aggiungere Heineken® tra i nostri partner globali con il loro prodotto senza alcool Heineken® 0.0 per aiutarci a raggiungere il livello successivo. Heineken® 0.0 è diventata un'importante componente della famiglia della F1®, offrendo opportunità di intrattenimento emozionanti e coinvolgenti ai fan di tutto il mondo, sia in pista che a casa. Non vediamo l'ora di tornare a collaborare con loro e di vedere le entusiasmanti opportunità che potremo offrire ai nostri fan in questa stagione."

Queste nuove partnership completano il legame esistente tra Heineken® e la Formula 1®, che ha riscosso un grande successo nella crescita dell'impronta globale del marchio olandese e delle occasioni di consumo in mercati locali mirati.

Bram Westenbrink, responsabile generale Heineken ®, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente entusiasti di collaborare non solo con l'attuale campione del mondo, ma anche con la squadra che lo sostiene nell'Oracle Red Bull Racing. Max è un'icona nazionale e globale. È l'ambasciatore perfetto per Heineken 0.0; la sua passione sia dentro che fuori la pista - nella community di Sim Racing, diffonderà il nostro messaggio nel mondo del gioco con Player 0.0 e contribuirà a promuovere un consumo responsabile".

Dall'ingresso nel mondo degli sport motoristici nel 2016, Heineken® si è impegnata a cambiare realmente l'atteggiamento nei confronti della guida in stato di ebbrezza e ha rilanciato la campagna "When You Drive, Never Drink" (Quando guidi, non bere) nel maggio 2022. Heineken® ha sempre sostenuto il consumo responsabile, e le partnership globali con le scuderie motoristiche forniscono ora un'efficace strategia per destigmatizzare il bere responsabile. Inoltre, Heineken® si è impegnata a investire oltre il 10% del budget mediatico a sostegno di questi programmi.

Note per la redazione

Informazioni su Player 0.0

Player 0.0 è una nuova iniziativa di gioco a cui Heineken® sta lavorando in collaborazione con Max Verstappen, per sperimentare e coinvolgere continuamente i fan attraverso il mondo delle corse simulate.

Le informazioni complete su Player 0.0 saranno rivelate nel 2023, quando Heineken® lancerà ufficialmente l'iniziativa su scala globale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005475/HEINEKEN_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005477/HEINEKEN_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005478/HEINEKEN_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005479/HEINEKEN_4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005480/HEINEKEN_5.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005481/HEINEKEN_6.jpg

SOURCE Heineken