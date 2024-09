Huma sammelt 38 Millionen Dollar ein, um sein Zahlungsfinanzierungsnetzwerk (PayFi) zu vergrößern

Huma Finance verändert die Zahlungsfinanzierung, indem es reale Vermögenswerte nutzt, um sofortige und grenzenlose Liquidität zu liefern und so schnellere, zugänglichere und effizientere Finanzlösungen zu ermöglichen.

SAN FRANCISCO, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Huma, das erste Netzwerk für Zahlungsfinanzierung (PayFi), gab heute bekannt, dass es eine Finanzierung in Höhe von 38 Millionen US-Dollar erhalten hat. Distributed Global führte die Kapitalrunde an, mit erheblicher Beteiligung von Hashkey Capital, Folius Ventures, der Stellar Development Foundation und TIBAS Ventures, dem CVC-Arm der İşbank, der größten Privatbank der Türkei. Ein Teil dieser Erhöhung wurde in Form von Investitionen in hochverzinsliche Real World Assets (RWA) auf der Plattform getätigt.

Huma Finance & Arf

Die große Mehrheit der Unternehmen und Menschen auf der ganzen Welt ist auf eine Form der Zahlungsfinanzierung angewiesen. Allein mit Kreditkarten werden weltweit Handelszahlungen in Höhe von 16 Billionen Dollar finanziert. Die Handelsfinanzierung erleichtert B2B-Zahlungen im Wert von 10 Billionen Dollar. Jede sechste Familie ist auf Geldüberweisungen angewiesen – Geld, das über Landesgrenzen in die Heimat geschickt wird – doch selbst dieses System hängt davon ab, dass Billionen von Dollars auf Konten mit Vorfinanzierungen liegen. Aber das ist nicht alles. Während die Nachfrage nach Zahlungsverkehrsfinanzierungen täglich zunimmt und ein dringender Bedarf an innovativeren Lösungen besteht, sind die traditionellen Finanzinstitute nicht in der Lage oder nicht willens diesen Bedarf zu decken, wodurch sich die Liquiditätslücke mit jedem Tag vergrößert. Die Finanzierung des Zahlungsverkehrs ist in allen Bereichen unseres Lebens so tief verwurzelt, dass ohne sie die gesamte Wirtschaft nicht mehr wachsen würde.

PayFi zielt darauf ab, diese riesige Liquiditätslücke zu schließen, indem es Billionen von Dollar an realem Zahlungsvolumen auf Blockchains und Stablecoins überträgt. Durch die Nutzung der Hauptstärken von Blockchain – globaler Geldverkehr in Sekundenschnelle durch programmierbares Geld – ermöglicht PayFi auch neue reale Anwendungsfälle, die zuvor nicht möglich waren. Huma hat das allererste PayFi-Netzwerk mit all diesen Anwendungsfällen im Hinterkopf aufgebaut und dabei einen offenen, modularen und dezentralen Ansatz gewählt, um interoperable Lösungen für alle Teilnehmer zu ermöglichen. Indem Huma das Beste aus RWA, Payments und DeFi zusammenbringt, schafft sie ein Netzwerk, das weitaus effizienter und zugänglicher ist als herkömmliche Alternativen.

„Als wir Huma entworfen haben, haben wir uns oft gefragt: Wie baut man ein offenes Zahlungsfinanzierungsnetz auf Blockchain auf, das leistungsfähiger ist als Visa? Bereits heute werden mit Stablecoins jährlich Zahlungen in Höhe von 2 Billionen Dollar abgewickelt. Ein offenes Finanzierungsnetzwerk für den Zahlungsverkehr wird dazu beitragen, dass das gesamte Ökosystem des Zahlungsverkehrs schneller wächst", so Huma-Mitbegründer Richard Liu. „Die Welle des Interesses, die wir im Moment erleben, ist ein Beweis für das Potenzial von PayFi. Da sich uns jede Woche mehr Partner anschließen, ist es klar, dass PayFi schnell zur neuen Grenze der RWA wird."

Aufbauend auf dieser Vision hat Huma im April mit Arf, der führenden On-Demand-Liquiditätslösung für den globalen Zahlungsverkehr, fusioniert und damit die beiden wichtigsten PayFi-Anbieter zusammengebracht. Huma und Arf haben bereits mehr als 1,8 Milliarden Dollar an Zahlungsfinanzierungstransaktionen durchgeführt und sind auf dem besten Weg, im nächsten Jahr 10 Milliarden Dollar zu erreichen, was sie zu einem der am schnellsten wachsenden Anwendungsfälle für den USDC von Circle macht.

Ein Teil dieser Aufstockung erfolgte in Form von Investitionen in die renditestarken RWA-Aktiva von Arf. Die Stellar Development Foundation stellte eine Investition von 10 Millionen Dollar zur Verfügung. Darüber hinaus sind tokenisierte Vermögenswerte derzeit für akkreditierte Investoren auf Scroll für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Mit dieser Finanzspritze plant Huma, sein PayFi-Netzwerk in den kommenden Monaten weiter auf die Smart-Contract-Plattform Stellar und auf Solana auszuweiten, um sicherzustellen, dass das Netzwerk von allen wichtigen Zahlungsverkehrsketten aus zugänglich ist.

„Geld schnell und günstig über Grenzen hinweg zu bewegen, ist der Kern dessen, was das Stellar-Netzwerk am besten kann. PayFi bietet einen realen Nutzen, der Probleme für Menschen und Unternehmen löst, und es ist die Art von Projekt, die für das Stellar-Netzwerk maßgeschneidert ist. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Huma, um das PayFi-Ökosystem auszubauen", sagte Denelle Dixon, Geschäftsführerin der Stellar Development Foundation.

„Das PayFi-Netzwerk von Huma stellt einen wichtigen Schritt nach vorne in der Zahlungsfinanzierung dar und bietet Lösungen für die seit langem bestehenden Ineffizienzen in der Branche", sagte Chao Deng, Geschäftsführer von HashKey Capital. „Wir glauben, dass Innovationen wie diese entscheidend für die Bewältigung realer Herausforderungen sind, und wir freuen uns, dass Huma eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des Web3-Bereichs spielt." Humas wachsendes PayFi-Netzwerk hat die Aufmerksamkeit führender Blockchain-Befürworter auf sich gezogen und die Dynamik hinter PayFi weiter angeheizt. Die Unterstützung der Solana Foundation zeigt, wie die innovativen Finanzlösungen von PayFi das globale Finanzwesen neu definieren werden.

„PayFi ist die Schaffung von neuen Finanzmärkten rund um den Zeitwert des Geldes. On-Chain-Finanzierung kann neue Finanzprimitive, Produkterfahrungen und finanziellen Zugang ermöglichen, die im traditionellen oder sogar im Web2-Finanzwesen unmöglich sind. Als ich das Huma-Team kennenlernte, war sofort klar, dass sie ein großartiger Anker für das PayFi-Ökosystem innerhalb von Solana sein würden", sagte Lily Liu, Präsidentin der Solana Foundation.

Huma plant, in diesem Jahr die Huma Foundation ins Leben zu rufen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um das PayFi-Netzwerk zu dezentralisieren und den globalen Zugang zu erweitern, wodurch die Führungsposition von Huma im RWA-Bereich weiter gefestigt wird. Darüber hinaus wird Huma am 17. September den ersten PayFi Summit in Zusammenarbeit mit der Solana Foundation und der Stellar Development Foundation auf der Singapore Token 2049 veranstalten – ein Event, das Gespräche anregen und Innovationen in der Branche vorantreiben soll.

Informationen zu Huma

Huma Finance ist das erste PayFi-Netzwerk. Huma ermöglicht die Finanzierung des weltweiten Zahlungsverkehrs mit sofortigem Zugang zu Liquidität überall und zu jeder Zeit. Weitere Informationen über Huma und das PayFi-Netzwerk finden Sie unter https://huma.finance/.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2503213/Huma_Arf_Founders.jpg