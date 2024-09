Huma lève 38 millions de dollars pour développer son réseau de financement des paiements

Huma Finance transforme le financement des paiements en utilisant des actifs réels pour fournir des liquidités instantanées et sans frontières, permettant ainsi des solutions financières plus rapides, plus accessibles et plus efficaces.

SAN FRANCISCO, 29 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Huma, le premier réseau de financement des paiements, a annoncé aujourd'hui avoir levé 38 millions de dollars de financement. Distributed Global a mené le tour de table, avec une participation importante de Hashkey Capital, Folius Ventures, la Fondation Stellar pour le développement et TIBAS Ventures, la branche CVC de İşbank, plus grande banque privée de Turquie. Une partie de ces fonds provient d'investissements dans des actifs réels à haut rendement sur la plateforme.

Huma Finance & Arf

La grande majorité des entreprises et des personnes dans le monde dépendent d'une forme de financement des paiements. Les cartes de crédit financent à elles seules 16 000 milliards de dollars de paiements marchands dans le monde. Le financement du commerce facilite les paiements interentreprises à hauteur de 10 000 milliards de dollars. Une famille sur six dépend des transferts de fonds, c'est-à-dire de l'argent envoyé dans le pays d'origine par-delà les frontières, mais même ce système dépend de billions de dollars bloqués sur des comptes de préfinancement. La liste est longue. Alors que la demande de financement des paiements augmente chaque jour, créant un besoin urgent de solutions plus innovantes, les institutions financières traditionnelles ne peuvent pas - ou ne veulent pas - répondre à ce besoin, ce qui creuse un peu plus le déficit de liquidités chaque jour qui passe. Le financement des paiements est tellement ancré dans tous les aspects de nos vies que, sans lui, l'ensemble de l'économie cesserait de croître.

Le financement des paiements vise à combler ce gigantesque manque de liquidités en transférant des billions de dollars de volumes de paiements réels vers des blockchains et des stablecoins. En s'appuyant sur les points forts de la blockchain - le déplacement mondial de fonds en quelques secondes grâce à l'argent programmable - le financement des paiements permet également de nouveaux cas d'utilisation dans le monde réel qui étaient auparavant impossibles. Huma a construit le tout premier réseau de financement des paiements en ayant à l'esprit tous ces cas d'utilisation, adoptant une approche ouverte, modulaire et décentralisée pour permettre des solutions interopérables entre les participants. En réunissant le meilleur des actifs réels, des paiements et de la finance décentralisée, Huma crée un réseau beaucoup plus efficace et accessible que les alternatives traditionnelles.

« Lors de la conception de Huma, nous nous sommes souvent posé la question : Comment construire sur la blockchain un réseau ouvert de financement des paiements qui soit plus puissant que Visa ? Aujourd'hui, les stablecoins assurent déjà 2 000 milliards de dollars de paiements par an. Un réseau ouvert de financement des paiements contribuera à accélérer la croissance de l'ensemble de l'écosystème des paiements », a déclaré Richard Liu, cofondateur de Huma. « La vague d'intérêt que nous observons actuellement témoigne du potentiel du financement des paiements. Alors que de nouveaux partenaires nous rejoignent chaque semaine, il est clair que le financement des paiements devient rapidement la nouvelle frontière des actifs réels. »

S'appuyant sur cette vision, la fusion en avril entre Huma et Arf, la principale solution de liquidités à la demande pour les paiements mondiaux, a réuni les deux acteurs les plus importants du financement des paiements. Huma et Arf ont déjà dépassé 1,8 milliard de dollars en transactions de financement des paiements et sont en passe d'atteindre 10 milliards de dollars l'année prochaine, ce qui en fait l'un des cas d'utilisation à la croissance la plus rapide pour l'USDC de Circle.

Une partie de ces fonds provient d'investissements dans des actifs réels à haut rendement d'Arf. La Fondation Stellar pour le développement a fourni un investissement de 10 millions de dollars. En outre, les actifs tokenisés sont actuellement disponibles pour les investisseurs accrédités sur Scroll pour une durée limitée. Grâce à cette injection de fonds, Huma prévoit d'étendre son réseau de financement des paiements à la plateforme de contrats intelligents Stellar et à Solana dans les mois à venir, afin de s'assurer de l'accessibilité du réseau depuis toutes les principales chaînes axées sur les paiements.

« Transférer de l'argent rapidement et à moindre coût par-delà les frontières est au cœur de ce que le réseau Stellar fait de mieux. Le financement des paiements offre une utilité réelle qui résout des problèmes pour les personnes et les entreprises, et c'est le type de projet taillé sur mesure pour le réseau Stellar. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec Huma pour développer l'écosystème du financement des paiements », a déclaré Denelle Dixon, PDG de la Fondation Stellar pour le développement.

« Le réseau de financement des paiements de Huma représente une avancée importante dans le financement des paiements, offrant des solutions aux inefficacités de longue date dans le secteur », a déclaré Chao Deng, PDG de HashKey Capital. « Nous pensons que les innovations de ce type sont essentielles pour relever les défis du monde réel, et nous sommes heureux de voir Huma jouer un rôle clé dans l'avancement de l'espace Web3. » Le réseau croissant de financement des paiements de Huma a attiré l'attention des principaux défenseurs de la blockchain, ce qui a encore renforcé l'élan en faveur du financement des paiements. Le soutien de la Fondation Solana montre comment les solutions financières innovantes pour le financement des paiements sur la chaîne sont prêtes à redéfinir la finance mondiale.

« Le financement des paiements est la création de nouveaux marchés financiers autour de la valeur temporelle de l'argent. La finance sur la chaîne peut permettre de nouvelles primitives financières, des expériences de produits et un accès financier qui sont impossibles dans la finance traditionnelle ou même dans la finance Web2. Lorsque j'ai rencontré l'équipe de Huma, il a de suite été évident qu'elle serait un excellent point d'ancrage pour l'écosystème du financement des paiements au sein de Solana », a déclaré Lily Liu, présidente de la Fondation Solana.

Huma prévoit de lancer cette année la Fondation Huma, une initiative cruciale pour décentraliser son réseau de financement des paiements et élargir l'accès mondial, renforçant ainsi son leadership dans le domaine des actifs réels. En outre, Huma s'apprête à accueillir le premier Sommet sur le financement des paiements (PayFi Summit) en collaboration avec la Fondation Solana et la Fondation Stellar pour le développement à Singapore Token 2049 le 17 septembre - un événement qui devrait susciter des conversations et stimuler l'innovation dans l'industrie.

À propos de Huma

Huma Finance est le premier réseau de financement des paiements. Huma assure le financement de paiements mondiaux, avec un accès instantané aux liquidités, partout et à tout moment. Pour plus d'informations sur Huma et sur le réseau de financement des paiements, visitez le site https://huma.finance/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2503213/Huma_Arf_Founders.jpg