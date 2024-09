Huma ve Arf, Ödeme Finansmanı (PayFi) Ağını Büyütmek için 38 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Ödeme finansmanı alanına real-world assets (RWA) kullanarak yenilikçi bir soluk getiren Huma Finance ve Arf, sınır ötesi likidite sağlayarak daha hızlı, daha erişilebilir ve daha verimli finansal çözümler sunuyor.

SAN FRANCISCO, 12 Eylül 2024 /PRNewswire/ -- İlk Ödeme Finansmanı (PayFi) ağı olan Huma ve bu alanda en hızlı büyüyen çözümü sunan Arf, 38 milyon dolarlık bir yatırım turunu başarıyla tamamladığını duyurdular.

Yatırım turuna Distributed Global öncülük ederken, Hashkey Capital, Folius Ventures, Stellar Development Foundation ve Türkiye'nin en büyük özel bankası olan İş Bankası'nın kurumsal girişim sermayesi kolu TIBAS Ventures da önemli katılımcılar arasında yer aldı. Bu turun bir kısmı, Huma platformundaki yüksek getirili RWA varlıklarına yatırım olarak gerçekleşti.

Bilindiği gibi, her ölçekte işletmeden, dünyanın her noktasındaki bireylere kadar dünyanın büyük bir çoğunluğu ödeme finansmanına bağımlı yaşıyor. Kredi kartları, uluslararası para transferleri gibi birçok ödeme finansmanı araçlarında yaşanan tıkanıklıklar geleneksel finansal kurumlar tarafından çözülemeyince likidite açığı da her geçen gün katlanıyor. Alınan bu yatırım ile Arf ve Huma finansal sektörde en yaygın ihtiyaçlarından biri olan ödeme finansmanına erişime temelli ve güçlü bir çözüm getirecek ve PayFi'in geniş kitlelere yayılmasını sağlayacak.

PayFi, trilyonlarca dolarlık günlük ödeme hacmini blokzincir ve stablecoin üzerine taşıyarak bu devasa likidite açığını kapatmayı hedefleyen bir çözüm ekosistemi. Blokzincirin programlanabilir para ve hız gibi güçlü yönlerini kullanan Huma, açık, modüler ve merkeziyetsiz yaklaşımı ile ilk PayFi ağı oldu.

Geçtiğimiz Nisanda PayFi vizyonu ile inşa edilen Huma'nın, lisanslı finansal kuruluşlara global işletme sermayesi finansmanı sunan Arf ile birleşmesiyle, iki önde gelen PayFi oyuncusu bir araya gelmiş oldu.

Huma kurucu ortağı Erbil Karaman "Teknoloji devrimi, internet verisi ve bu veriyi dünyanın her yerinden erişilebilir kılan açık ağlar üzerine inşa edildi. Finans devrimi de internet parası ve bu parayı dünyanın her yerinden erişilebilir kılan açık ağlar üzerine inşa edilecek. Biz de, ilk açık ödeme finansman ağı olan Huma'yı, bu öngörü üzerine kurguladık. Bugün stablecoin'ler zaten yılda 2 trilyon dolarlık ödeme yapılmasını sağlıyor. Derdimiz, bu rakam ona, yüze katlanırken, çok daha verimli, çok daha erişilebilir, çok daha esnek çözümlerin kurumların ve insanlığın hayatını kolaylaştırması." şeklinde yaklaşımını özetlerken, Arf Kurucu Ortağı ve CEO'su Ali Erhat Nalbant da görüşlerini "Blokzincir teknolojisi ve dijital varlıkların potansiyelinin gerçekleşmesi ancak geleneksel finans ile bir köprü işlevi görmesiyle mümkün. Küresel ödemeler sektörünü de, doğası gereği, bu potansiyelin ilk ve en hızlı şekilde gerçeğe dönüşeceği alan olarak görüyoruz. Bu öngörü ile kurduğumuz Arf, blokzincir teknolojisi ve dijital varlıklarda dünyanın en iyi uygulamalarından biri durumunda" cümleleriyle ifade etti.

Arf'ın diğer Kurucu Ortağı Kazım Rıfat Özyılmaz da "Şimdi Arf ve Huma olarak, PayFi vizyonu ile küresel ödemeler sektöründeki en büyük aktörden en yerel oyuncuya kadar temelli bir dönüşüm yaratmayı amaçlıyoruz." dedi.

Huma, bu fon desteğiyle PayFi ağını önümüzdeki aylarda Stellar'ın Soroban'ına ve Solana'ya genişletmeyi ve ağın tüm büyük ödeme odaklı zincirlerden erişilebilir olmasını sağlamayı planlıyor.

"Parayı sınırlar ötesine hızlı ve düşük maliyetle taşımak, Stellar ağının en iyi yaptığı şeylerin başında geliyor. PayFi, insanlara ve şirketlere gerçek dünya sorunlarını çözmede fayda sağlayan bir proje sunuyor ve bu, Stellar ağı için biçilmiş kaftan. PayFi ekosistemini büyütmek için Huma ile çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz," dedi Stellar Development Foundation'ın CEO'su Denelle Dixon.

Yatırımcı firma HashKey Capital'in CEO'su Chao Deng "Huma'nın PayFi ağı, ödeme finansmanında uzun süredir var olan verimsizliklere çözümler sunarak önemli bir adım atıyor," dedi. "Bu gibi yeniliklerin günlük hayattaki zorlukları çözmek için çok önemli olduğuna inanıyoruz ve Huma'nın Web3 alanını ilerletmede önemli bir rol oynadığını görmekten memnuniyet duyuyoruz."

Bu yatırım turuna katılan Solana Foundation Başkanı Lily Liu da yatırımla ilgili görüşlerini "PayFi, paranın zaman değeri etrafında yeni finansal piyasaların oluşumudur. Onchain finans, geleneksel veya Web2 finansında mümkün olmayan yeni finansal ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Huma ekibiyle tanıştığımda, PayFi ekosistemini Solana içinde büyütmek için en iyi ortak olduklarını hemen anladım" şeklinde özetledi.

Huma, bu yıl içinde PayFi ağını merkeziyetsizleştirmek ve küresel erişimi genişletmek amacıyla Huma Foundation'ı başlatmayı planlıyor, bu da RWA alanındaki liderliğini daha da pekiştirecek. Ayrıca, Huma ve Arf 17 Eylül'de Singapore Token 2049 etkinliğinde Solana Foundation ve Stellar ile işbirliği içinde ilk PayFi Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Bu etkinliğin hedefi, sektördeki yenilikleri harekete geçirmek.

Huma Hakkında

Huma Finance, ilk PayFi ağıdır. Huma, anında ve her yerde likiditeye erişim sağlayarak küresel ödemelerin finansmanını sağlar. Huma ve PayFi ağı hakkında daha fazla bilgi için https://huma.finance/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Arf Hakkında

Arf, lisanslı finansal kuruluşlar için dijital varlık tabanlı işletme sermayesi kredileri sunan küresel bir likidite platformudur. Şeffaflık taahhüdüyle Arf, sektördeki likidite sorunlarının üstesinden gelmeye ve dünya çapındaki finansal kuruluşları güçlendirmeyi amaç edinmiştir. Daha fazla bilgi için arf.one adresini ziyaret edebilirsiniz.

