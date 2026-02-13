SKYWORTH PV nimmt mit seiner SUN Mate Balkon-PV-Lösung an der Expo Greater Amsterdam teil

SHENZHEN, China, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und des zunehmenden Strebens der Haushalte nach Energieunabhängigkeit entwickeln sich Photovoltaiksysteme mit Balkon zu einer wichtigen Kraft auf dem europäischen Markt für dezentrale Solaranlagen. Diese kleinen Solarlösungen erfordern keine komplizierten Konstruktionen und können leicht installiert werden, so dass sie sich allmählich von einer "Nischenergänzung" zur allgemeinen Verbreitung entwickeln. Sie bieten den Stadtbewohnern - insbesondere den Bewohnern von Wohnungen - eine neue grüne Energieoption.

Um den unterschiedlichen Wohnumgebungen und Balkonstrukturen in Europa gerecht zu werden, hat SKYWORTH PV die SUN Mate Balkon-PV-Lösung eingeführt, die auf eine flexible Installation, einen einfachen Anschluss und eine hocheffiziente Stromerzeugung ausgelegt ist.

Marktgröße und Wachstumstrends

Deutschland hat sich zweifellos zum Vorreiter für die Entwicklung der Photovoltaik in Europa entwickelt. Bis Mitte 2025 waren in Deutschland mehr als 1 Million PV-Balkonanlagen offiziell registriert, während Schätzungen der Branche davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl der installierten Anlagen zwischen 3 und 4 Millionen Einheiten liegen könnte, mit einer installierten Gesamtleistung von annähernd 1GW. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 kamen rund 300.000 neue Systeme hinzu, womit die starke Wachstumsdynamik anhält.

Über Deutschland hinaus weist die Balkon-PV in anderen europäischen Ländern unterschiedliche Entwicklungstrends auf. Die Märkte in Frankreich, Österreich, Polen und Italien sind nach wie vor kleiner, wachsen aber stetig weiter. Bis Ende 2024 erreichte die kumulierte installierte Leistung von PV-Anlagen unter 1 kW in Frankreich 34 MW, während in Österreich ein kontinuierlicher jährlicher Zubau von etwa 10-15 MW zu verzeichnen ist.

Branchenstatistiken gehen davon aus, dass die Gesamtzahl der PV-Balkonanlagen in Europa derzeit zwischen 4 und 5 Millionen Einheiten liegt, wobei Deutschland eine dominierende Stellung einnimmt.

Politische Unterstützung als wichtige Triebkraft

Regierungen in ganz Europa haben die Rolle der Photovoltaik auf dem Balkon bei der Förderung der Energieunabhängigkeit und der Erreichung der Klimaneutralitätsziele erkannt und viele haben mit der Umsetzung von Fördermaßnahmen begonnen. Zum Beispiel:

Deutschland: Direkte finanzielle Unterstützung und vereinfachte Verfahren ohne komplizierte Genehmigungen.

Direkte finanzielle Unterstützung und vereinfachte Verfahren ohne komplizierte Genehmigungen. Niederlande: Net-Metering-Maßnahmen, die die Akzeptanz fördern und die Rückspeisung überschüssigen Stroms in das Netz ermöglichen.

Net-Metering-Maßnahmen, die die Akzeptanz fördern und die Rückspeisung überschüssigen Stroms in das Netz ermöglichen. Frankreich: Vereinfachte Genehmigungsverfahren für kleine Solaranlagen.

Vereinfachte Genehmigungsverfahren für kleine Solaranlagen. Italien: Steuergutschriften für die Installation von Solarmodulen, einschließlich Balkonsystemen.

Diese Maßnahmen haben die Einstiegshürden für die Nutzer gesenkt und gleichzeitig die Akzeptanz und Marktdurchdringung in den verschiedenen Ländern beschleunigt.

Technologie- und Installationstrends

Balkon-PV-Systeme sind in der Regel leicht und modular aufgebaut. Die Nutzer können die Paneele auf Balkonen oder Terrassen montieren und den Strom über Plug-and-Play-Lösungen an ihr Hausnetz anschließen, was die Installation und Nutzung sehr bequem macht. Die Systemleistung liegt im Allgemeinen zwischen 0,5 und 1 kW. Mit der Verbesserung des Wirkungsgrads der Module und der Mikro-Wechselrichtertechnologie steigt die Leistung der Spitzenstromerzeugung weiter an.

Gleichzeitig entscheiden sich immer mehr Nutzer für integrierte Lösungen, die auch kleine Energiespeicher umfassen und eine bessere Abstimmung zwischen Erzeugung und Speicherung ermöglichen. Dieser Trend sorgt für eine stabilere Energieversorgung der Haushalte und treibt gleichzeitig die Entwicklung von verwandten Geräten wie Kompaktbatterien und Mikrowechselrichtern voran.

SKYWORTH PV bringt das SUN MATE Balkon-PV-System auf den Markt, um verschiedene Installationsanforderungen zu erfüllen

Der SUN Mate integriert hocheffiziente, komplett schwarze TOPCon-Module, Mikro-Wechselrichter und spezielle Montagestrukturen in einer einzigen Lösung. Dank der Plug-and-Play-Funktionalität können die Benutzer die Installation schnell abschließen und mit der Stromerzeugung beginnen, ohne komplexe Konstruktionen vornehmen zu müssen.

Um den verschiedenen Wohnungsgrundrissen und räumlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet SUN Mate mehrere Installationsoptionen an, darunter:

Befestigung des Geländers: Ideal für Balkongeländer, um die vertikale Raumnutzung zu maximieren.

Ideal für Balkongeländer, um die vertikale Raumnutzung zu maximieren. Befestigung des Sonnenschirms: Geeignet für Markisen oder Balkonüberdachungen, die Beschattung und Stromerzeugung kombinieren.

Geeignet für Markisen oder Balkonüberdachungen, die Beschattung und Stromerzeugung kombinieren. Bodenmontage: Konzipiert für Gärten, Terrassen oder Freiflächen, bietet es flexible Gestaltungsmöglichkeiten.

Durch das modulare Design kann SUN Mate je nach den Anforderungen der Nutzer flexibel konfiguriert werden, so dass Bewohner von Wohnungen, städtische Haushalte und Mietnutzer problemlos an der Einführung sauberer Energie teilnehmen können.

SKYWORTH PV wird auf der Expo Greater Amsterdam, die vom 10. bis 12. März 2026 in den Niederlanden stattfindet, am Stand A9 vertreten sein, wo eine Reihe von Solar- und Energiespeicherlösungen für Privathaushalte - einschließlich PV-Balkonsysteme - vorgestellt werden. Industriepartner und Energiefachleute sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen und Kontakte zu knüpfen.