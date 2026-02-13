SKYWORTH PV weźmie udział w targach Expo Greater Amsterdam prezentując balkonową instalację fotowoltaiczną SUN Mate

SHENZHEN, Chiny, 13 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas gdy koszty energii utrzymują się na wysokim poziomie a gospodarstwa domowe coraz częściej poszukują niezależności energetycznej, balkonowe instalacje fotowoltaiczne stają się ważnym elementem rozproszonego europejskiego rynku energetyki słonecznej. Te niewielkie rozwiązania solarne nie wymagają złożonej konstrukcji i charakteryzują się łatwym montażem, stopniowo ewoluując z pozycji „niszowego dodatku" w kierunku mainstreamowych realizacji. Zapewniają mieszkańcom miast, w szczególności tym z domów wielorodzinnych, nowe ekologiczne źródło energii.

Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie za sobą zróżnicowane środowisko mieszkaniowe Europy i konstrukcje balkonowe, firma SKYWORTH PV wprowadziła na rynek balkonową instalację fotowoltaiczną SUN Mate, zaprojektowaną na potrzeby elastycznego montażu, łatwego podłączenia i wysokiej wydajności generowania energii.

Rozmiar rynku i trendy wzrostowe

Niemcy niezaprzeczalnie stały się liderem rozwoju balkonowych instalacji fotowoltaicznych w Europie. Do połowy roku 2025 r. oficjalnie zarejestrowano tam ponad milion balkonowych instalacji PV, podczas gdy prognozy rynkowe sugerują, że rzeczywista liczba tych systemów może mieścić się w zakresie od 3 do 4 mln jednostek o łącznej mocy zainstalowanej sięgającej niemal 1 GW. Tylko w pierwszej połowie 2025 r. uruchomiono około 300 tys. nowych instalacji, co przekłada się na wysoką dynamikę wzrostu.

Poza Niemcami, w pozostałych krajach Europy, balkonowe instalacje fotowoltaiczne charakteryzują się zróżnicowanymi trendami wzrostu. Francja, Austria, Polska i Włochy są nadal niewielkimi rynkami, lecz odnotowuje się tam nieprzerwany stabilny wzrost. Do końca 2024 r. łączna moc zainstalowana instalacji PV poniżej 1 kW osiągnęła we Francji poziom 34 MW, podczas gdy w Austrii wartość ta konsekwentnie wzrasta o średnio 10-15 MW każdego roku.

Zgodnie z branżowymi danymi statystycznymi, szacunkowa liczba balkonowych instalacji fotowoltaicznych w Europie wynosi od 4 do 5 mln jednostek, przy czym Niemcy zajmują tutaj dominującą pozycję.

Wsparcie polityczne jako kluczowa siłą napędowa

Organy rządowe w całej Europie dostrzegają rolę balkonowych instalacji fotowoltaicznych w promowaniu niezależności energetycznej i realizacji celów dotyczących neutralności pod względem emisji CO 2 , a w wielu krajach rozpoczęto wdrażanie środków wsparcia. Przykładowo:

Niemcy: bezpośrednie dotacje finansowe i uproszczone procedury bez zawiłych postępowań o wydanie pozwolenia.

bezpośrednie dotacje finansowe i uproszczone procedury bez zawiłych postępowań o wydanie pozwolenia. Holandia: strategie w zakresie opomiarowania netto jako zachęta do realizacji inwestycji umożliwiająca przesyłanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci.

strategie w zakresie opomiarowania netto jako zachęta do realizacji inwestycji umożliwiająca przesyłanie nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci. Francja: uproszczone procedury uzyskania pozwolenia dla małych instalacji solarnych.

uproszczone procedury uzyskania pozwolenia dla małych instalacji solarnych. Włochy: ulgi podatkowe z tytułu montażu paneli słonecznych, w tym instalacji balkonowych.

Strategie te obniżyły bariery wejścia dla użytkowników przy równoczesnym przyspieszeniu realizacji inwestycji i poszerzeniu zasięgu rynkowego w różnych krajach.

Trendy w zakresie technologii i montażu

Balkonowe instalacje fotowoltaiczne charakteryzują się lekką i modułową konstrukcją. Użytkownicy mogą montować panele na balkonach lub tarasach i podłączyć to źródło zasilania do domowej sieci dzięki rozwiązaniom typu plug-and-play, co przyczynia się do dużego komfortu montażu i eksploatacji. Moc systemu na ogół mieści się w zakresie 0,5-1 kW. Równolegle z ulepszeniami w zakresie wydajności modułów i technologii mikroinwerterów, wydajność produkcji energii w momencie szczytowego zapotrzebowania jest coraz lepsza.

Jednocześnie coraz więcej użytkowników decyduje się na zintegrowane rozwiązania, które obejmują małe magazyny energii, co pozwala na lepszą koordynację generowania i magazynowania energii. Tendencje te oznaczają bardziej stabilne wsparcie energetyczne gospodarstw domowych przy równoczesnym napędzaniu rozwoju odpowiednich urządzeń, takich jak kompaktowe akumulatory i mikroinwertery.

SKYWORTH PV wprowadza na rynek balkonową instalację fotowoltaiczną SUN MATE w odpowiedzi na różnorodne potrzeby w zakresie montażu

System SUN Mate łączy w jednym rozwiązaniu wysoko wydajne czarne moduły All-Black TOPCon, mikroinwertery i specjalne konstrukcie montażowe. Dzięki funkcji plug-and-play użytkownicy mogą szybko zakończyć montaż i rozpocząć produkcję energii bez konieczności wykonania skomplikowanych prac konstrukcyjnych.

Aby uwzględnić różne układy obiektów mieszkalnych i potrzeby przestrzenne, SUN Mate oferuje kilka opcji montażu:

Montaż na balustradzie: idealny do barierek balkonowych, zapewniający maksymalizację wykorzystania przestrzeni pionowej

idealny do barierek balkonowych, zapewniający maksymalizację wykorzystania przestrzeni pionowej Montaż w formie osłony przeciwsłonecznej: odpowiedni do markiz lub zadaszeń balkonu, łączący wytchnienie od słońca i produkcję energii.

odpowiedni do markiz lub zadaszeń balkonu, łączący wytchnienie od słońca i produkcję energii. Montaż na ziemi: stworzony do ogrodów, tarasów i przestrzeni naziemnych, oferujący elastyczne możliwości układu instalacji.

Dzięki modułowej konstrukcji, SUN Mate może być elastycznie skonfigurowany na podstawie wymogów użytkownika, zapewniając mieszkańcom bloków, miejskich domów i najemcom łatwy udział we wdrażaniu rozwiązań w zakresie czystej energii.

Firma SKYWORTH PV weźmie udział w targach Expo Greater Amsterdam, które odbędą się w Holandii w dniach 10-12 marca 2026 r., gdzie na stoisku A9 zaprezentuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie energetyki słonecznej i magazynowania energii, w tym balkonowe instalacje fotowoltaiczne. Zapraszamy partnerów branżowych i specjalistów przemysłu energetycznego do odwiedzenia naszego stoiska i nawiązania kontaktów.