SKYWORTH PV neemt deel aan Expo Greater Amsterdam met zijn SUN Mate-balkonzonnepaneeloplossing

SHENZHEN, China, 15 februari 2026 /PRNewswire/ -- Nu de energieprijzen hoog blijven en huishoudens steeds vaker streven naar energieonafhankelijkheid, komen balkonzonnepanelen op als een belangrijke kracht in de Europese markt voor gedistribueerde zonne-energie. Deze kleinschalige zonneoplossingen vereisen geen complexe bouwwerken en kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd, waardoor ze geleidelijk verschuiven van een "nicheaanvulling" naar bredere adoptie door het grote publiek. Ze bieden stedelijke bewoners, vooral appartementbewoners, een nieuwe groene energieoptie.

Om tegemoet te komen aan de diverse woonomgevingen en balkonstructuren in Europa heeft SKYWORTH PV de SUN Mate-balkonzonnepaneeloplossing geïntroduceerd, ontworpen rond flexibele installatie, eenvoudige aansluiting en energieopwekking met hoog rendement.

Marktomvang en groeitrends

Duitsland is onmiskenbaar de voorloper in de Europese ontwikkeling van balkonzonnepanelen. Tegen medio 2025 waren er meer dan één miljoen balkonzonnepanelen officieel geregistreerd in Duitsland, terwijl schattingen uit de sector suggereren dat het werkelijke aantal geïnstalleerde systemen tussen de drie en vier miljoen eenheden kan liggen, met een totaal geïnstalleerd vermogen dat bijna 1 GW benadert. Alleen al in de eerste helft van 2025 werden er ongeveer 300.000 nieuwe systemen toegevoegd, waarmee het sterke groeimomentum behouden bleef.

Buiten Duitsland vertonen balkonzonnepanelen uiteenlopende ontwikkelingspatronen in andere Europese landen. Markten in Frankrijk, Oostenrijk, Polen en Italië zijn weliswaar kleiner, maar blijven gestaag groeien. Tegen het einde van 2024 had het cumulatieve geïnstalleerde vermogen van zonnepaneelsystemen onder 1 kW in Frankrijk 34 MW bereikt, terwijl Oostenrijk consistente jaarlijkse toevoegingen van ongeveer 10–15 MW ziet.

Volgens sectorstatistieken ligt het totale aantal balkonzonnepanelen in Europa momenteel tussen de vier en vijf miljoen eenheden, waarbij Duitsland een dominante positie behoudt.

Beleidssteun als belangrijke drijfveer

Overheden in heel Europa hebben de rol van balkonzonnepanelen erkend bij het bevorderen van energieonafhankelijkheid en het behalen van klimaatneutraliteitsdoelstellingen, en vele zijn begonnen met het invoeren van ondersteunende maatregelen. Bijvoorbeeld:

Duitsland: directe financiële subsidies en vereenvoudigde procedures zonder complexe vergunningen.

directe financiële subsidies en vereenvoudigde procedures zonder complexe vergunningen. Nederland: salderingsregelingen die adoptie stimuleren en het mogelijk maken overtollige elektriciteit terug te leveren aan het net.

salderingsregelingen die adoptie stimuleren en het mogelijk maken overtollige elektriciteit terug te leveren aan het net. Frankrijk: vereenvoudigde vergunningsprocedures voor kleinschalige zonne-installaties.

vereenvoudigde vergunningsprocedures voor kleinschalige zonne-installaties. Italië: belastingkredieten voor de installatie van zonnepanelen, inclusief balkonsystemen.

Deze beleidsmaatregelen verlagen de toetredingsdrempels voor gebruikers verlaagd, terwijl ze de adoptie versnellen en de marktpenetratie in verschillende landen vergroten.

Technologie- en installatietrends

Balkonzonnepanelen kenmerken zich doorgaans door lichte en modulaire ontwerpen. Gebruikers kunnen panelen op balkons of terrassen monteren en elektriciteit via plug-and-play-oplossingen aansluiten op hun huisnet, waardoor de installatie en gebruik heel eenvoudig zijn. Het systeemvermogen varieert doorgaans tussen 0,5–1 kW. Met verbeteringen in module-efficiëntie en micro-omvormertechnologie blijft de prestatie van energieopwekking tijdens piekuren toenemen.

Tegelijkertijd kiezen steeds meer gebruikers voor geïntegreerde oplossingen met kleinschalige energieopslag, waardoor een betere afstemming tussen opwekking en opslag mogelijk wordt. Deze trend zorgt voor stabielere energieondersteuning voor huishoudens en stimuleert tegelijkertijd de ontwikkeling van gerelateerde apparatuur zoals compacte batterijen en micro-omvormers.

SKYWORTH PV lanceert het SUN MATE-zonnepaneelsysteem om te voldoen aan diverse installatiebehoeften

De SUN Mate integreert all-black TOPCon-modules met hoog rendement, micro-omvormers en speciale montagestructuren in één oplossing. Met plug-and-play-functionaliteit kunnen gebruikers de installatie snel voltooien en beginnen met elektriciteitsopwekking zonder complexe bouwwerken.

Om verschillende woonindelingen en ruimtelijke behoeften te ondersteunen, biedt SUN Mate meerdere installatieopties, waaronder:

Montage aan de reling: ideaal voor balkonrelingen, met maximale benutting van verticale ruimte.

ideaal voor balkonrelingen, met maximale benutting van verticale ruimte. Montage aan zonwering: geschikt voor luifels of overkappingen van balkons, waarbij schaduw en energieopwekking worden gecombineerd.

geschikt voor luifels of overkappingen van balkons, waarbij schaduw en energieopwekking worden gecombineerd. Montage op de grond: ontworpen voor tuinen, terrassen of grondoppervlakken, met flexibele indelingsmogelijkheden.

Dankzij het modulaire ontwerp kan SUN Mate flexibel worden geconfigureerd op basis van gebruikersvereisten, waardoor appartementbewoners, stedelijke huishoudens en huurders eenvoudig kunnen deelnemen aan de adoptie van schone energie.

SKYWORTH PV zal deelnemen aan Expo Greater Amsterdam, die plaatsvindt in Nederland van 10 tot 12 maart 2026, aan stand A9, waar een reeks residentiële zonne- en energieopslagoplossingen waaronder balkonzonnepaneelsystemen zal worden gepresenteerd. Branchepartners en energieprofessionals worden van harte uitgenodigd om langs te komen en contact te leggen.