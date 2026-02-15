SKYWORTH PV parteciperà a Expo Greater Amsterdam con la soluzione fotovoltaica per balconi SUN Mate

SHENZHEN, Cina, 15 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- In un contesto in cui i prezzi dell'energia continuano a restare elevati e le famiglie perseguono con crescente determinazione l'indipendenza energetica, i sistemi fotovoltaici da balcone si stanno affermando come uno dei motori principali del mercato solare distribuito in Europa. Queste soluzioni su piccola scala non richiedono interventi edilizi complessi e possono essere installate con facilità, passando gradualmente così da "soluzione di nicchia" a opzione sempre più diffusa. Offrono ai residenti urbani, in particolare a chi vive in appartamento, una nuova alternativa sostenibile per la produzione di energia.

Per rispondere alla varietà di contesti abitativi e strutture dei balconi in Europa, SKYWORTH PV ha presentato la soluzione fotovoltaica da balcone SUN Mate, progettata per offrire un'installazione flessibile e un facile collegamento al fine di generare energia altamente efficiente.

Dimensioni del mercato e trend di crescita

La Germania si è affermata come il principale punto di riferimento nello sviluppo del fotovoltaico da balcone in Europa. Entro la metà del 2025, più di 1 milione di sistemi fotovoltaici da balcone risultavano ufficialmente registrati nel Paese. Secondo le stime del settore, il numero effettivo degli impianti installati potrebbe oscillare tra i 3 e i 4 milioni di unità, con una capacità complessiva installata che si avvicina a 1 GW. Solo nel primo semestre del 2025 sono stati aggiunti circa 300.000 nuovi impianti, confermando una dinamica di crescita sostenuta.

Fuori dalla Germania, il fotovoltaico da balcone sta evidenziando trend di sviluppo differenziati nei vari mercati europei. In Francia, Austria, Polonia e Italia i volumi restano più contenuti ma in costante crescita. Alla fine del 2024, la capacità cumulativa installata in Francia per impianti fotovoltaici inferiori a 1 kW ha raggiunto i 34 MW, mentre in Austria si registrano incrementi annui costanti compresi tra 10 e 15 MW.

Secondo le statistiche del settore il numero totale di impianti fotovoltaici da balcone attualmente installati in Europa si colloca tra i 4 e i 5 milioni di unità, con la Germania che continua a mantenere una posizione dominante.

Supporto alle politiche come motore di crescita

I governi europei hanno riconosciuto il ruolo del fotovoltaico da balcone nella promozione dell'indipendenza energetica e nel raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, introducendo misure di supporto dedicate. Ad esempio:

Germania: incentivi finanziari diretti e procedure semplificate senza la necessità di autorizzazioni complesse.

incentivi finanziari diretti e procedure semplificate senza la necessità di autorizzazioni complesse. Paesi Bassi: politiche di "net metering" che favoriscono l'adozione e consentono di immettere in rete l'elettricità in eccesso.

politiche di "net metering" che favoriscono l'adozione e consentono di immettere in rete l'elettricità in eccesso. Francia: processi di autorizzazione semplificati per impianti solari su piccola scala.

processi di autorizzazione semplificati per impianti solari su piccola scala. Italia: crediti d'imposta per l'installazione di pannelli solari, compresi gli impianti da balcone.

Queste politiche hanno contribuito a ridurre le barriere all'ingresso per i consumatori, accelerando l'adozione delle soluzioni e ampliando la penetrazione del mercato nei diversi Paesi.

Tendenze tecnologiche e di installazione

Gli impianti fotovoltaici da balcone sono in genere caratterizzati da un design leggero e modulare. I pannelli possono essere installati su balconi o terrazze e collegati all'impianto domestico tramite soluzioni plug-and-play, rendendo l'installazione e l'utilizzo estremamente convenienti. La capacità del sistema varia in genere tra 0,5 e 1 kW. Con i miglioramenti nell'efficienza dei moduli e nella tecnologia dei microinverter, le prestazioni di generazione di energia nei momenti di picco risultano in costante miglioramento.

Allo stesso tempo, cresce l'interesse per soluzioni integrate che includono sistemi di accumulo su piccola scala, in grado di migliorare la gestione tra generazione e accumulo di energia. Questa tendenza fornisce un supporto energetico domestico più stabile e allo stesso tempo guida lo sviluppo di dispositivi correlati come batterie compatte e microinverter.

SKYWORTH PV lancia SUN MATE, il sistema fotovoltaico da balcone per rispondere a diverse esigenze di installazione

SUN Mate integra moduli TOPCon all-black ad alta efficienza, microinverter e strutture di montaggio dedicate in un'unica soluzione. Con la funzionalità plug-and-play, l'installazione può essere completata rapidamente, consentendo agli utenti di iniziare a produrre elettricità senza interventi edilizi complessi.

Per adattarsi alle diverse configurazioni abitative e agli spazi disponibili, SUN Mate offre molteplici opzioni di installazione, tra cui:

Montaggio su ringhiera: ideale per balconi, consente di ottimizzare l'utilizzo dello spazio verticale.

ideale per balconi, consente di ottimizzare l'utilizzo dello spazio verticale. Montaggio a pensilina: adatto a tende da sole o strutture di balconi sopraelevati, combina funzione di ombreggiamento e generazione di energia.

adatto a tende da sole o strutture di balconi sopraelevati, combina funzione di ombreggiamento e generazione di energia. Installazione a terra: progettata per giardini, terrazze o spazi esterni, offre opzioni di layout flessibili.

Grazie al design modulare, SUN Mate può essere configurato in modo flessibile in base alle esigenze degli utenti, consentendo ai residenti degli appartamenti, alle famiglie urbane e a chi vive in affitto di accedere facilmente all'energia pulita.

SKYWORTH PV parteciperà a Expo Greater Amsterdam, che si terrà nei Paesi Bassi dal 10 al 12 marzo 2026, presso lo stand A9, dove presenterà una gamma di soluzioni solari residenziali e sistemi di accumulo, tra cui gli impianti fotovoltaici da balcone. I partner del settore e i professionisti dell'energia sono invitati a visitare lo stand per conoscere le varie offerte.