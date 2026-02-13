SKYWORTH PV participera à l'Expo Greater Amsterdam avec sa solution PV de balcon SUN Mate

SHENZHEN, Chine, 13 février 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les prix de l'énergie restent élevés et que les ménages recherchent de plus en plus l'indépendance énergétique, les systèmes photovoltaïques de balcon émergent comme une force importante sur le marché européen de l'énergie solaire distribuée. Ces solutions solaires à petite échelle ne nécessitent pas de construction complexe et peuvent être installées facilement, passant progressivement d'un "supplément de niche" à une adoption générale. Ils offrent aux habitants des villes, et en particulier aux habitants des appartements, une nouvelle option d'énergie verte.

Pour répondre à la diversité des environnements résidentiels et des structures de balcon en Europe, SKYWORTH PV a lancé la solution photovoltaïque pour balcon SUN Mate, conçue pour une installation flexible, une connexion facile et une production d'électricité à haut rendement.

Taille du marché et tendances de croissance

L'Allemagne est incontestablement devenue l'indicateur du développement de l'énergie photovoltaïque au balcon en Europe . À la mi-2025, plus d'un million de systèmes photovoltaïques de balcon avaient été officiellement enregistrés en Allemagne, tandis que les estimations de l'industrie suggèrent que le nombre réel de systèmes installés pourrait atteindre entre 3 et 4 millions d'unités, avec une capacité totale installée proche de 1GW. Au cours du seul premier semestre 2025, environ 300 000 nouveaux systèmes ont été ajoutés, maintenant ainsi une forte dynamique de croissance.

Au-delà de l'Allemagne, les tendances de développement de l'énergie photovoltaïque au balcon sont diverses dans les autres pays européens. Les marchés français, autrichien, polonais et italien restent plus petits mais continuent de croître régulièrement. À la fin de 2024, la capacité installée cumulée des systèmes photovoltaïques de moins de 1 kW en France avait atteint 34 MW, tandis que l'Autriche a connu des ajouts annuels constants d'environ 10 à 15 MW.

Les statistiques du secteur estiment que le nombre total de systèmes photovoltaïques sur balcon en Europe se situe actuellement entre 4 et 5 millions d'unités, l'Allemagne conservant une position dominante.

Le soutien politique, un moteur essentiel

Les gouvernements européens ont reconnu le rôle de l'énergie photovoltaïque des balcons dans la promotion de l'indépendance énergétique et dans la réalisation des objectifs de neutralité carbone, et nombre d'entre eux ont commencé à mettre en œuvre des mesures de soutien. Par exemple :

en Allemagne : Subventions financières directes et procédures simplifiées sans permis complexes.

Subventions financières directes et procédures simplifiées sans permis complexes. Pays-Bas : Des politiques de comptage net encourageant l'adoption et permettant de réinjecter le surplus d'électricité dans le réseau.

Des politiques de comptage net encourageant l'adoption et permettant de réinjecter le surplus d'électricité dans le réseau. en France : Simplification des procédures d'autorisation pour les petites installations solaires.

Simplification des procédures d'autorisation pour les petites installations solaires. Italie : Crédits d'impôt pour les installations de panneaux solaires, y compris les systèmes de balcon.

Ces politiques ont abaissé les barrières à l'entrée pour les utilisateurs tout en accélérant l'adoption et en élargissant la pénétration du marché dans différents pays.

Tendances en matière de technologie et d'installation

Les systèmes photovoltaïques de balcon se caractérisent généralement par leur légèreté et leur modularité. Les utilisateurs peuvent installer les panneaux sur les balcons ou les terrasses et connecter l'électricité à leur réseau domestique grâce à des solutions prêtes à l'emploi, ce qui rend l'installation et l'utilisation très pratiques. La capacité du système est généralement comprise entre 0,5 et 1 kW. Grâce à l'amélioration de l'efficacité des modules et de la technologie des micro-onduleurs, la performance de la production d'électricité pendant les heures de pointe continue d'augmenter.

Dans le même temps, de plus en plus d'utilisateurs adoptent des solutions intégrées comprenant le stockage de l'énergie à petite échelle, ce qui permet une meilleure coordination entre la production et le stockage. Cette tendance permet aux ménages de bénéficier d'un soutien énergétique plus stable tout en stimulant le développement d'équipements connexes tels que les batteries compactes et les micro-onduleurs.

SKYWORTH PV lance le système photovoltaïque de balcon SUN MATE pour répondre à divers besoins d'installation

Le SUN Mate intègre des modules TOPCon noirs à haut rendement, des micro-onduleurs et des structures de montage dédiées en une seule solution. Grâce à la fonctionnalité "plug-and-play", les utilisateurs peuvent rapidement terminer l'installation et commencer à produire de l'électricité sans construction complexe.

Pour s'adapter aux différentes configurations résidentielles et aux besoins spatiaux, SUN Mate propose plusieurs options d'installation, notamment

Montage de la rampe : Idéal pour les balustrades de balcon, maximisant l'utilisation de l'espace vertical.

Idéal pour les balustrades de balcon, maximisant l'utilisation de l'espace vertical. Montage du parasol : Convient pour les auvents ou les structures de balcons suspendus, combinant ombrage et production d'énergie.

Convient pour les auvents ou les structures de balcons suspendus, combinant ombrage et production d'énergie. Montage au sol : Conçus pour les jardins, les terrasses ou les espaces au sol, ils offrent des possibilités d'aménagement flexibles.

Grâce à sa conception modulaire, SUN Mate peut être configuré de manière flexible en fonction des besoins de l'utilisateur, ce qui permet aux habitants d'appartements, aux ménages urbains et aux locataires de participer facilement à l'adoption de l'énergie propre.

SKYWORTH PV participera à l'Expo Greater Amsterdam, qui se tiendra aux Pays-Bas du 10 au 12 mars 2026, au stand A9, où sera présentée une gamme de solutions solaires résidentielles et de stockage d'énergie, y compris des systèmes photovoltaïques de balcon. Les partenaires de l'industrie et les professionnels de l'énergie sont chaleureusement invités à visiter le site et à nouer des contacts.