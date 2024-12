Vantage Markets erhält zwei Auszeichnungen bei den Professional Traders Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 18. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Multi-Asset-Broker, Vantage Markets (oder „Vantage") ist stolz darauf, bei den Professional Trader Awards 2024 als „Most Trusted Broker" und „Best Corporate Social Responsibility" ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnungen unterstreichen das unermüdliche Engagement von Vantage, eine vertrauenswürdige Trading-Erfahrung zu bieten und einen positiven Einfluss auf die Gemeinden weltweit auszuüben.

Vantage Markets Celebrates Dual Honours at Professional Traders Awards 2024

Auf die Auszeichnung „Most Trusted Broker" ist Vantage besonders stolz, denn sie wurde bereits zwei Jahre in Folge verliehen. Vertrauen ist für das Unternehmen von grundlegender Bedeutung, und diese fortgesetzte Anerkennung spiegelt das Engagement von Vantage für Transparenz, Sicherheit und außergewöhnliche Kundenbetreuung wider. Das Team ist sehr stolz, was für die starken Beziehungen spricht, die Vantage durch klare Kommunikation, erstklassige Sicherheit und einen reaktionsschnellen Kundensupport zu den Händlern aufgebaut hat.

Mit der Auszeichnung „Best Corporate Social Responsibility" wird die Unterstützung der Vantage Foundation gewürdigt, einer unabhängigen Wohltätigkeitsorganisation, die Vantage sponsert, um das Bewusstsein für kritische, aber oft unsichtbare soziale Probleme zu schärfen, wie z. B. psychische Probleme wie Angst, Depression und soziale Isolation. Durch ihre Partnerschaften mit lokalen Wohltätigkeitsorganisationen fördert die Vantage Foundation wirkungsvolle Verbindungen in der Gemeinschaft, die sich mit diesen wichtigen Bereichen der Not befassen.

Der diesjährige Erfolg setzt die Reihe der Auszeichnungen für Vantage fort, die sich an frühere Erfolge wie „Best Trading Platform" und „Best Trading App" anschließen, mit denen die herausragenden Leistungen des Brokers in den Bereichen Technologie und Kundenerfahrung hervorgehoben wurden.

Marc Despallieres, Leiter für Strategie und Trading bei Vantage, erklärte: „In den letzten 15 Jahren hat Vantage ein Fundament aufgebaut, das auf Vertrauen basiert und den Grundstein für unsere Kundenbeziehungen bildet. Die Auszeichnung als ,Most Trusted Broker' ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams und das Vertrauen, das unsere Händler in uns setzen. Die CSR-Auszeichnung ist ebenso lohnend, da sie die positive Wirkung widerspiegelt, die wir durch unsere Unterstützung der Vantage Foundation erzielen. Diese Auszeichnungen spornen uns an, auch weiterhin die Grenzen der Exzellenz zu verschieben, sowohl im Trading als auch in der sozialen Verantwortung."

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Contracts for Difference (CFDs) bietet, darunter Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit über 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle eines Brokers hinaus und bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App im App Store oder bei Google Play herunter.

