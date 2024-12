Vantage Markets remporte deux distinctions aux Professional Traders Awards 2024

PORT-VILA, Vanuatu, 18 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Courtier multi-actifs, Vantage Markets (ou « Vantage ») est fier d'avoir obtenu les titres de « Courtier le plus fiable » et de « Meilleure responsabilité sociale d'entreprise » lors des Professional Trader Awards 2024 Ces récompenses soulignent l'engagement inébranlable de Vantage à fournir une expérience commerciale digne de confiance et à avoir un impact positif sur les communautés du monde entier.

Vantage Markets Celebrates Dual Honours at Professional Traders Awards 2024

Le prix de « Courtier le plus fiable » est une source de fierté particulière pour Vantage, qui l'a remporté deux années de suite. La confiance est un élément fondamental de l'éthique de l'entreprise, et cette reconnaissance continue reflète l'engagement de Vantage en faveur de la transparence, de la sécurité et d'une attention exceptionnelle portée à l'égard de ses clients. L'équipe est immensément fière, ce qui témoigne des relations solides que Vantage a entretenues avec les traders grâce à une communication claire, une sécurité de premier ordre et un support client réactif.

Le prix de « Meilleure responsabilité sociale d'entreprise » récompense le soutien de Vantage à la Fondation Vantage, une organisation caritative indépendante que l'entreprise parraine pour sensibiliser et agir sur des questions sociales essentielles mais souvent invisibles, telles que les problèmes de santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression et l'isolement social. Grâce à ses partenariats avec des organisations caritatives locales, la Fondation Vantage favorise l'établissement de liens communautaires qui répondent à ces besoins essentiels.

Le succès de cette année s'inscrit dans une tradition de reconnaissance pour Vantage, s'ajoutant à des réalisations antérieures telles que « Meilleure plateforme de trading » et « Meilleure application de trading », qui ont souligné l'excellence du courtier en matière de technologie et d'expérience client.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et des opérations chez Vantage, a déclaré : « Au cours des 15 dernières années, Vantage a construit une fondation basée sur la confiance, qui est la pierre angulaire des relations que nous entretenons avec nos clients. Recevoir le prix de « Courtier le plus fiable » témoigne du dévouement de notre équipe et de la confiance que nous accordent nos traders. Le prix de RSE est tout aussi gratifiant, car il reflète l'impact positif que nous permettons grâce au soutien que nous apportons à la Fondation Vantage. Ces prix nous incitent à continuer à repousser les limites de l'excellence, tant en matière de commerce que de responsabilité sociale. »

