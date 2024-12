Vantage Markets feirer to utmerkelser under Professional Traders Awards 2024

PORT VILA, Vanuatu, 11. desember 2024 /PRNewswire/ -- Multiaktivamegler Vantage Markets (eller "Vantage") er stolte over å ha blitt kåret til "Most Trusted Broker" og "Best Corporate Social Responsibility" under Professional Trader Awards 2024. Disse utmerkelsene understreker Vantages urokkelige forpliktelse til å tilby en pålitelig handelsopplevelse og for å ha en positiv innvirkning i lokalsamfunn over hele verden.

Vantage Markets Celebrates Dual Honours at Professional Traders Awards 2024

"Most Trusted Broker"-prisen er en særlig kilde til stolthet for Vantage, ettersom de har mottatt denne anerkjennelsen to år på rad. Tillit er grunnleggende for selskapets etos, og denne gjentatte anerkjennelsen gjenspeiler Vantages dedikasjon til åpenhet, sikkerhet og eksepsjonell kundeservice. Teamet er enormt stolt, noe som vitner om de sterke relasjonene Vantage har bygget med handelsmenn gjennom tydelig kommunikasjon, førsteklasses sikkerhet og responsiv kundesupport.

"Best Corporate Social Responsibility"-prisen hedrer Vantages støtte til Vantage Foundation, en uavhengig veldedighetsorganisasjon de støtter for å drive bevissthet og handling rundt kritiske, men ofte usynlige sosiale problemer, som psykiske helseutfordringer, inkludert angst, depresjon og sosial isolasjon. Gjennom samarbeid med lokale veldedighetsorganisasjoner styrker Vantage Foundation meningsfulle samfunnsforbindelser som tar tak i disse viktige behovsområdene.

Årets prisutmerkelser bygger videre på en tradisjon av anerkjennelse for Vantage og føyer seg inn i rekken av tidligere utmerkelser, som "Best Trading Platform" og "Best Trading App," som fremhevet meglerens fortreffelighet innen teknologi og kundeopplevelse.

Marc Despallieres, Strategi- og handelsdirektør i Vantage, uttalte: "I løpet av de siste 15 årene har Vantage bygget et fundament basert på tillit, som er hjørnesteinen i våre kundeforhold. Å motta prisen "Most Trusted Broker" er et bevis på vårt lags engasjement og den tilliten våre handelsmenn har til oss. CSR-prisen er like givende, da den gjenspeiler den positive effekten vi muliggjør gjennom vår støtte til Vantage Foundation. Disse prisene inspirerer oss til å fortsette å presse grensene for fortreffelighet, både i handel og i sosialt ansvar."

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktivamegler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert valuta (Forex), råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønt mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

