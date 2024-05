WEKA erhält 140 Mio. US-Dollar in Serie E-Finanzierung bei einer Bewertung von 1,6 Mrd. US-Dollar

Unternehmen erlangt Einhorn-Status in überzeichneter Finanzierungsrunde unter der Leitung von Valor Equity Partners mit Beteiligung von NVIDIA, Generation Investment Management, Atreides Management und anderen, um weiteres Hyperwachstum voranzutreiben

CAMPBELL, Kalifornien, 15. Mai 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), das Unternehmen für KI-native Datenplattformen, hat in einer überzeichneten Serie-E-Finanzierungsrunde, die aus einer kombinierten Primär- und Sekundärtransaktion unter der Leitung von Valor Equity Partners, einem früheren Investor des Unternehmens, besteht, 140 Millionen US-Dollar aufgebracht. Im Rahmen der Vereinbarung wird der Gründer, Geschäftsführer und Leiter für Investitionen von Valor, Antonio Gracias, in den Vorstand von WEKA eintreten.

Mit dieser Runde erhöht sich die Bewertung von WEKA auf 1,6 Milliarden US-Dollar nach der Kapitalerhöhung. Die Mittel werden die beträchtlichen Barreserven des Unternehmens aufstocken und geben ihm zahlreiche Möglichkeiten, sein Geschäft schnell zu skalieren, um die steigende globale Nachfrage nach KI-nativer Dateninfrastruktur zu befriedigen und gleichzeitig die Investitionen in die Entwicklung seiner Datenplattformsoftware zu erhöhen und den WEKA-Mitarbeitern Liquidität zu bieten.

Mit über 300 der weltweit größten KI- und GPU-Implementierungen, die auf der WEKA® Datenplattform laufen, kommt die Investition zu einer Zeit beispiellosen Geschäftswachstums, da das Unternehmen expandiert, um die erhebliche globale Nachfrage nach einer modernen Dateninfrastruktur zu befriedigen, die effizient und nachhaltig die Skalen- und Leistungsanforderungen fortschrittlicher Technologien wie generativer KI und Hochleistungs-GPUs erfüllt.

„Die jüngste Beschleunigung der generativen KI und des Einsatzes von Cloud-Lösungen in Unternehmen hat einen starken Anstieg der Kundennachfrage ausgelöst und zu einer noch nie dagewesenen Anzahl von Abschlüssen im zweistelligen Bereich geführt – eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass WEKA ein softwarebasiertes Unternehmen ist", so Intekhab Nazeer, Leiter für Finanzen bei WEKA. „Es war ein günstiger Zeitpunkt, um unsere Barreserven zu stärken und unseren Investoren die Möglichkeit zu geben, ihre Position im Unternehmen zu erhöhen, während wir die Verwässerung der Aktien für unsere Mitarbeiter minimieren."

Die Serie-E-Runde von WEKA ist einzigartig, da sie ausschließlich von bestehenden Investoren wie Valor aufgebracht wurde, die ihre Anteile am Unternehmen aufstocken wollten. Generation Investment Management, NVIDIA, Atreides Management, 10D, Hitachi Ventures, Ibex Investors, Key1 Capital, Lumir Ventures, MoreTech Ventures und Qualcomm Ventures trugen gemeinsam mit Valor zu dieser Runde bei.

„Die anhaltende Unterstützung durch diese herausragende Investorengruppe spricht Bände: WEKA baut etwas wirklich Umwälzendes, das moderne datengesteuerte Unternehmen heute mehr denn je brauchen", sagt Liran Zvibel, Mitbegründer und Geschäftsführer von WEKA. „Wir sind unseren bisherigen Geldgebern für ihre Unterstützung dankbar und fühlen uns geehrt, Antonio Gracias in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Antonio hat eine entscheidende Rolle beim Aufbau einiger der innovativsten und revolutionärsten Unternehmen der Welt gespielt. Wir freuen uns darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um neue Werte für die Kunden, Partner und Aktionäre von WEKA zu schaffen."

WEKA begann 2013 mit der Entwicklung eines völlig neuen Ansatzes für den Unternehmensdaten-Stack, der den Standard für moderne Dateninfrastrukturen in der KI-Ära gesetzt hat. Die Software von WEKA kann überall eingesetzt werden und bietet unvergleichliche Geschwindigkeit, Einfachheit, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit für GPUs, KI und andere leistungsintensive Workloads und hilft Kunden, schnellere Erkenntnisse, Entdeckungen, Durchbrüche und Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„WEKA hat mit dem Konzept eines software- und plattformbasierten Ansatzes, der moderne Unternehmensdaten revolutioniert, Pionierarbeit geleistet und dann seine Technologie in einigen der größten und anspruchsvollsten KI-Projekte der Welt geschmiedet und gehärtet", sagt Antonio Gracias, Geschäftsführer und Leiter für Investitionen bei Valor Equity Partners. „Valor hat eine lange Geschichte in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, beginnend mit unserer Investition in DeepMind im Jahr 2013, und wir glauben, dass WEKA in der Lage ist, ein integraler Bestandteil der Beschleunigung der Technologie in der Zukunft zu sein. Valor ist stolz darauf, mit WEKA zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase und darüber hinaus zu unterstützen."

Informationen zu Valor Equity Partners

Valor Equity Partners ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen in verschiedenen Entwicklungsstadien konzentriert. Seit Jahrzehnten unterstützt Valor seine Unternehmen mit einzigartigem Know-how bei der Bewältigung von Wachstums- und Skalierungsproblemen. Valor arbeitet mit führenden Unternehmen und Unternehmern zusammen, die sich höchsten Qualitätsstandards verpflichtet fühlen und den Mut haben, ihre Branche zu verändern. Weitere Informationen zu Valor Equity Partners finden Sie unter www.valorep.com.

Informationen zu WEKA

WEKA entwickelt einen neuen Ansatz für den Unternehmensdaten-Stack, der für die KI-Ära konzipiert ist. Die WEKA® Datenplattform setzt den Standard für KI-Infrastrukturen mit einer Cloud- und KI-nativen Architektur, die überall eingesetzt werden kann und eine nahtlose Datenportabilität in On-premises-, Cloud- und Edge-Umgebungen bietet. Es wandelt alte Datensilos in dynamische Datenpipelines um, die GPUs, KI-Modell-Training und -Inferenz sowie andere leistungsintensive Arbeitslasten beschleunigen, so dass sie effizienter arbeiten, weniger Energie verbrauchen und die damit verbundenen Kohlenstoffemissionen reduzieren. WEKA hilft den innovativsten Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Welt, komplexe Datenherausforderungen zu bewältigen, um schneller und nachhaltiger zu Entdeckungen, Erkenntnissen und Ergebnissen zu gelangen – darunter 12 der Fortune 50. Besuchen Sie www.weka.io, um mehr zu erfahren, oder folgen Sie WEKA auf LinkedIn, X und Facebook.

Erfahren Sie, warum WEKA drei Jahre in Folge als Visionär im Gartner® Magic Quadrant™ für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher anerkannt wurde: Lesen Sie hier den Bericht.

WEKA und das WEKA-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. Andere hier verwendete Markennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

