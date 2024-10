WEKA als Visionär im Gartner® Magic Quadrant™ für for File & Object Storage Platforms 2024 anerkannt

CAMPBELL, Kalifornien, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ – WekaIO (WEKA), das Unternehmen für KI-native Datenplattformen, gab heute bekannt, dass im Gartner® Magic Quadrant™ for File & Object Storage Platforms 2024 zum Visionär ernannt wurde. Das Unternehmen wurde für seine Softwarelösung WEKA® Data Platform bewertet und für seine umfassende Vision und Umsetzungsfähigkeit ausgezeichnet. WEKA wurde zuvor im Gartner® Magic Quadrant™ for Distributed File Systems and Object Storage von 2021 bis 2023 als Visionär eingestuft.

Laut dem Bericht „definiert Gartner Datei- und Objektspeicherplattformen als Software- und/oder Hardwareplattformen, die Objekt- und verteilte Dateisystemtechnologien für die Speicherung und Verwaltung unstrukturierter Daten über NFS-, SMB- und Amazon S3-Zugriffsprotokolle anbieten."

Gartner prognostiziert: „Bis 2029 werden über 80 % der unstrukturierten Daten auf einer konsolidierten Speicherplattform anstelle von separaten Datei- und Objektprodukten bereitgestellt werden, gegenüber 40 % Anfang 2024." 1

WEKA bietet eine einheitliche, plattformbasierte Lösung, die integrierte Datei- und Objektspeicherfunktionen für die Verwaltung unstrukturierter Daten und leistungsintensiver Workloads in Edge-, Core-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen bereitstellt. Sie wurde speziell für eine außergewöhnliche Leistung im großen Maßstab entwickelt und bietet eine optimale Umgebung für moderne datenintensive Anwendungen wie generative KI, High-Performance-Computing und GPU-Beschleunigung.

„Die KI-Revolution verändert die Datenstrategien von Unternehmen in rasantem Tempo und löst die Mauern des traditionellen Rechenzentrums zugunsten von datenpipelineorientierten Architekturen auf. Vor einem Jahrzehnt sahen wir diese Welle moderner, datenintensiver Workloads auf die Unternehmenskunden zukommen und machten uns daran, einen einheitlichen Plattformansatz für die Verwaltung unstrukturierter Daten zu entwickeln, der die Leistungsengpässe und Ineffizienzen der traditionellen Dateninfrastruktur beseitigen würde", so Liran Zvibel, Mitbegründer und Chief Executive Officer bei WEKA. „Wir glauben, dass die aktualisierte Sicht von Gartner auf den Datei- und Objektspeichermarkt mit dieser Vision übereinstimmt. WEKA fühlt sich geehrt, als Visionär im Gartner Magic Quadrant 2024 for File & Object Storage Platforms anerkannt zu sein."

Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2024 for File & Object Storage Platforms kann bei WEKA angefordert werden – eine Registrierung ist nicht erforderlich. Besuchen Sie https://www.weka.io/lp/gartner-magic-quadrant-2024-visionary/, um den Bericht anzusehen und herunterzuladen.

[1] Gartner Magic Quadrant for File and Object Storage Platforms, Chandra Mukhyala, Julia Palmer, Jeff Vogel, Veröffentlicht 8. Oktober 2024 – ID G00805183

Haftungsausschluss: Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede explizite oder implizite Haftung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich der Haftung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu WEKA

WEKA entwickelt einen neuen Ansatz für den Unternehmensdaten-Stack, der für die KI-Ära konzipiert ist. Die „WEKA® Data Platform" setzt mit einer Cloud- und KI-nativen Architektur, die überall eingesetzt werden kann und eine nahtlose Datenportabilität zwischen lokalen, Cloud- und Edge-Umgebungen bietet, neue Maßstäbe für KI-Infrastrukturen. Sie verwandelt veraltete Datensilos in dynamische Datenpipelines, die Grafikprozessoren, das Training und die Inferenz von KI-Modellen sowie andere leistungsintensive Arbeitslasten beschleunigen und es ihnen ermöglichen, effizienter zu arbeiten, weniger Energie zu verbrauchen und die damit verbundenen CO2-Emissionen zu reduzieren. WEKA unterstützt die innovativsten Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Welt bei der Bewältigung komplexer Datenherausforderungen, um schneller und nachhaltiger zu Entdeckungen, Erkenntnissen und Ergebnissen zu gelangen – darunter 12 der Fortune 50. Besuchen Sie www.weka.io, um mehr zu erfahren, oder verbinden Sie sich mit WEKA auf LinkedIn, X, und Facebook.

WEKA und das WEKA-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. Andere hier verwendete Markennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

