WEKA kündigt neue NeuralMesh-Architektur für NVIDIA BlueField-4 an

Revolutionäres Plattformdesign stellt eine bedeutende Entwicklung in der KI-Infrastruktur dar und eliminiert traditionelle CPU-Anforderungen, während es gleichzeitig eine bahnbrechende Leistungsdichte, lineare Skalierbarkeit und außergewöhnliche Energieeffizienz für KI-Fabriken in Unternehmen bietet

WASHINGTON und CAMPBELL, Kalifornien, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Von GTC Washington, D.C. 2025: WEKA hat heute bekannt gegeben, die nächste Generation von „NeuralMesh™ by WEKA®", seinem intelligenten Speichersystem, für die neu angekündigte NVIDIA-BlueField-4 Datenverarbeitungseinheit (DPU) zu entwickeln und damit einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise zu kennzeichnen, wie KI-Infrastrukturen entwickelt und eingesetzt werden. Dieser bahnbrechende Ansatz macht eigenständige CPU-Server überflüssig und nutzt stattdessen die beispiellose Netzwerkbandbreite von 800 Gb/s sowie die 6-fache Rechenleistung von NVIDIA BlueField-4 , um das zu liefern, was WEKA-Geschäftsführer Liran Zvibel als „die perfekte Grundlage für die Zukunft der KI-Dateninfrastruktur" bezeichnet.

Neukonzeption der KI-Infrastrukturarchitektur

Anstatt NeuralMesh auf herkömmlichen Servern mit separaten CPUs einzusetzen, wird die neue Generation der NeuralMesh-Speichersoftware von WEKA direkt auf NVIDIA BlueField-4 laufen, was die Bereitstellung von KI-Infrastrukturen grundlegend vereinfacht sowie gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit, Leistung und Energieeffizienz drastisch verbessert. Diese architektonische Veränderung stellt WEKAs bisher größte Übereinstimmung mit NVIDIAs Infrastruktur-Roadmap und Vision für das KI-Rechenzentrum dar.

Die perfekte Ergänzung für moderne KI-Infrastrukturen

NVIDIA BlueField-4 bietet programmierbare Infrastruktur, Beschleunigung, Zero-Trust-Sicherheit sowie massive Netzwerkfunktionen, die sich nahtlos in die Microservices-basierte Mesh-Architektur von NeuralMesh einfügen. In Verbindung mit den neuesten beschleunigten Rechenplattformen von NVIDIA bilden BlueField-4 und NeuralMesh eine einheitliche, effiziente Grundlage für KI-Fabriken im Gigaskalenbereich.

„Die rasante Entwicklung der KI erfordert eine intelligente Dateninfrastruktur, die sich mit beispielloser Effizienz anpassen und skalieren lässt", sagt Liran Zvibel, Mitbegründer und Geschäftsführer von WEKA. „Die NeuralMesh-Architektur von WEKA, die für NVIDIA BlueField-4 entwickelt wurde, ist ein enormer Fortschritt und bildet die Grundlage für die KI-Fabriken der nächsten Generation."

„Die Anforderungen von KI und anderen Inferenz-Workloads erfordern eine neue Grundlage für die Dateninfrastruktur – eine, die Rechenleistung, Netzwerk und Speicher für beispiellose Effizienz sowie Skalierbarkeit vereint", sagte Justin Boitano, Vizepräsident für Unternehmensprodukte bei NVIDIA. „Mit der NVIDIA-BlueField-4-Integration unterstützt das NeuralMesh-Speichersystem von WEKA diese architektonische Transformation, um eine effiziente Datenverarbeitung in Gigascale-KI-Fabriken zu ermöglichen."

Vorteile der BlueField-4-gestützten Architektur

WEKAs NeuralMesh-Speichersystem der nächsten Generation, welches auf BlueField-4 aufbaut, bietet:

Außergewöhnliche Leistungseffizienz: Über 100-fache Token/Watt-Verbesserung für agentenbasierte KI-Arbeitsabläufe





Über 100-fache Token/Watt-Verbesserung für agentenbasierte KI-Arbeitsabläufe Vereinfachte Infrastruktur : Der Bedarf an dedizierten Speicherservern mit eigenständigen CPUs entfällt, was die Komplexität und den Platzbedarf reduziert.





: Der Bedarf an dedizierten Speicherservern mit eigenständigen CPUs entfällt, was die Komplexität und den Platzbedarf reduziert. Überlegene Wirtschaftlichkeit : Drastische Senkung der Infrastrukturkosten durch Konsolidierung von Rechen-, Netzwerk- und Speicherfunktionen.





: Drastische Senkung der Infrastrukturkosten durch Konsolidierung von Rechen-, Netzwerk- und Speicherfunktionen. Verbesserte Leistung : Nutzt die 800 Gb/s-Netzwerkleistung von BlueField-4 sowie die 6-fache Rechenleistung für unübertroffene Datenübertragungsgeschwindigkeiten.





: Nutzt die 800 Gb/s-Netzwerkleistung von BlueField-4 sowie die 6-fache Rechenleistung für unübertroffene Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Nahtlose Integration : Passt zu NVIDIAs Infrastruktur-Roadmap und KI-Fabrikarchitekturen.





: Passt zu NVIDIAs Infrastruktur-Roadmap und KI-Fabrikarchitekturen. Zero-Trust-Sicherheit: Integrierte Sicherheitsbeschleunigung und Tenant-Isolation mit Leitungsgeschwindigkeit durch das „ NVIDIA DOCA™ Software Framework ".

Eine Zusammenarbeit für das Zeitalter des logischen Denkens

WEKA und NVIDIA arbeiten seit fast einem Jahrzehnt eng zusammen: NVIDIA AI Enterprise Software , WEKA hat mehrere NVIDIA-Zertifizierungen erhalten und arbeitet an der Einführung neuer NVIDIA-Technologien. Die NeuralMesh-Speichersoftware, die auf BlueField-4 basiert, stellt die bisher eingehendste Integration von NVIDIA-Technologien in WEKA dar.

„Energieeffizienz ist der Schlüssel für die Inbetriebnahme von KI-Fabriken im Gigastandard. NVIDIA BlueField-4 und die NeuralMesh-Speichersoftware von WEKA werden diese Herausforderung direkt angehen und eine bahnbrechende Token-pro-Watt-Effizienz liefern, ohne Kompromisse bei Leistung, Skalierbarkeit oder Betriebsfreundlichkeit einzugehen. Wir betrachten die Integration von NeuralMesh in BlueField-4 als einen strategischen Wachstumsmotor, der die Bereitstellung von KI-Fabriken für unsere Kunden vereinfachen und beschleunigen kann", sagte Nilesh Patel, Strategievorstand bei WEKA.

Verfügbarkeit und nächste Schritte

WEKA arbeitet aktiv an der Entwicklung der nächsten Generation der NeuralMesh-Software für NVIDIA BlueField-4. Detaillierte Informationen zur Roadmap werden Anfang 2026 mit Kunden und Partnern ausgetauscht. Organisationen, die mehr über die NeuralMesh-Architektur von WEKA erfahren möchten, können sich direkt an WEKA wenden oder www.weka.io besuchen.

Informationen zu WEKA

WEKA verändert die Art und Weise, wie Unternehmen KI-Arbeitslasten erstellen, ausführen und skalieren, mit NeuralMesh™ by WEKA®, seinem intelligenten, adaptiven Mesh-Speichersystem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dateninfrastrukturen, die mit zunehmender Arbeitsbelastung langsamer und anfälliger werden, wird NeuralMesh mit zunehmender Skalierung schneller, stabiler sowie effizienter und wächst dynamisch mit KI-Umgebungen mit, um eine flexible Grundlage für KI-Innovationen in Unternehmen und Agenten zu schaffen. NeuralMesh genießt das Vertrauen von 30 % der Fortune 50 und hilft führenden Unternehmen, KI-Cloud-Anbietern sowie KI-Entwicklern, ihre GPUs zu optimieren, KI schneller zu skalieren und ihre Innovationskosten zu senken. Erfahren Sie mehr auf www.weka.io oder verbinden Sie sich mit uns bei LinkedIn und X .

WEKA und das W-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. Andere hier genannte Markennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

