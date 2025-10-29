WEKA ने NVIDIA BlueField-4 के लिए निर्मित नए NeuralMesh आर्किटेक्चर की घोषणा की

एंटरप्राइज़ AI फ़ैक्टरियों के लिए अभूतपूर्व प्रदर्शन घनत्व, रैखिक मापनीयता और असाधारण ऊर्जा दक्षता डिलीवरी में पारंपरिक CPU आवश्यकताओं को समाप्त करते हुए, AI इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन के प्रमुख विकास को चिह्नित करता है

वाशिंगटन और कैंपबेल, कैलिफ़ोर्निया, 29 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- GTC Washington, D.C. 2025 से: WEKA ने आज घोषित किया है कि वह नव घोषित NVIDIA BlueField-4 डेटा प्रोसेसिंग यूनिट (DPU) के लिए अपने इंटेलिजेंट स्टोरेज सिस्टम, WEKA® के NeuralMesh™ की अगली पीढ़ी का विकास कर रहा है, जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और परिनियोजन में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है। यह अभूतपूर्व दृष्टिकोण स्टैंडअलोन CPU सर्वरों की आवश्यकता को समाप्त करने के बजाय अभूतपूर्व 800 Gb/s नेटवर्किंग बैंडविड्थ और NVIDIA BlueField-4 के 6x कंप्यूट सुधार का लाभ उठाता है, जिसे WEKA के CEO, Liran Zvibel, ने "AI डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य के लिए आदर्श आधार" के रूप में प्रस्तुत किया है।

WEKA Announces New NeuralMesh Architecture Built for NVIDIA BlueField-4

AI इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर की पुनर्कल्पना

अलग CPU वाले पारंपरिक सर्वरों पर NeuralMesh का परिनियोजन करने के बजाय, WEKA के NeuralMesh स्टोरेज सॉफ़्टवेयर की नई पीढ़ी सीधे NVIDIA BlueField-4 पर चलेगी, जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर परिनियोजन को मौलिक रूप से सरल बनाने के साथ-साथ अर्थशास्त्र, प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता में नाटकीय रूप से सुधार करेगी। यह आर्किटेक्चरल बदलाव, WEKA के NVIDIA के इंफ्रास्ट्रक्चर के रोडमैप और AI डेटा सेंटर के लिए दृष्टिकोण के साथ अब तक के सबसे अधिक महत्वपूर्ण संरेखण को दर्शाता है।

आधुनिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर का आदर्श पूरक

NVIDIA BlueField-4 प्रोग्रामयोग्य इंफ्रास्ट्रक्चर, गति वर्धन, शून्य-विश्वास सुरक्षा और विशाल नेटवर्किंग क्षमताएँ लाता है जो NeuralMesh के माइक्रोसर्विसेज़-आधारित मेश आर्किटेक्चर के साथ सहजता से संरेखित होती हैं। NVIDIA के नवीनतम त्वरित कंप्यूट प्लेटफार्मों के साथ जोड़े जाने पर, BlueField-4 और NeuralMesh गीगास्केल AI फ़ैक्टरियों के लिए एकीकृत एवं कुशल आधार तैयार करते हैं।

WEKA के सह-संस्थापक और CEO, Liran Zvibel, ने कहा, "AI का तीव्र विकास इंटेलिजेंट डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करता है, जो अभूतपूर्व दक्षता के साथ अनुकूलन और स्केल कर सके। NVIDIA BlueField-4 के लिए बनाया गया WEKA का NeuralMesh आर्किटेक्चर एक जबरदस्त छलांग है, जो अगली पीढ़ी की AI फ़ैक्टरियों के लिए आधारभूत स्टोरेज प्रदान करता है।"

NVIDIA के एंटरप्राइज उत्पादों के उपाध्यक्ष, Justin Boitano, ने कहा, "AI रीज़निंग और अन्य इंफरेंस कार्यभारों की मांगों के लिए डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नए आधार की आवश्यकता है - जो अभूतपूर्व दक्षता और पैमाने के लिए कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज को एकीकृत करे। NVIDIA BlueField-4 एकीकरण के साथ, WEKA का NeuralMesh स्टोरेज सिस्टम गीगास्केल AI फ़ैक्टरियों में कुशल डेटा प्रोसेसिंग को पॉवर प्रदान करने के लिए इस आर्किटेक्चरल परिवर्तन का समर्थन करता है।"

BlueField-4-संचालित आर्किटेक्चर के लाभ

WEKA की BlueField-4 पर निर्मित अगली पीढ़ी का NeuralMesh स्टोरेज सिस्टम, निम्न प्रदान करेगा:

असाधारण ऊर्जा दक्षता: एजेंटिक AI कार्यप्रवाहों के लिए 100x से अधिक टोकन/वाट सुधार डिलीवरी





एजेंटिक AI कार्यप्रवाहों के लिए 100x से अधिक टोकन/वाट सुधार डिलीवरी सरलीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर : जटिलता और पदचिह्न कम करते हुए स्टैंडअलोन CPUs के साथ समर्पित स्टोरेज सर्वर की आवश्यकता की समाप्ति।





: जटिलता और पदचिह्न कम करते हुए स्टैंडअलोन CPUs के साथ समर्पित स्टोरेज सर्वर की आवश्यकता की समाप्ति। सुपीरियर इकोनॉमिक्स : कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज कार्यों को समेकित करके इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत में नाटकीय रूप से कमी।





: कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज कार्यों को समेकित करके इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत में नाटकीय रूप से कमी। उन्नत प्रदर्शन : बेजोड़ डेटा मूवमेंट गतियों के लिए BlueField-4 की 800 Gb/s नेटवर्किंग और 6x कंप्यूट सुधार का लाभ।





: बेजोड़ डेटा मूवमेंट गतियों के लिए BlueField-4 की 800 Gb/s नेटवर्किंग और 6x कंप्यूट सुधार का लाभ। निर्बाध एकीकरण : NVIDIA के इंफ्रास्ट्रक्चर के रोडमैप और AI फैक्ट्री आर्किटेक्चरों के साथ संरेखण।





: NVIDIA के इंफ्रास्ट्रक्चर के रोडमैप और AI फैक्ट्री आर्किटेक्चरों के साथ संरेखण। शून्य-विश्वास सुरक्षा: NVIDIA DOCA™ सॉफ़्टवेयर फ़्रेमवर्क के माध्यम से लाइन दर पर अंतर्निहित सुरक्षा गति वर्धन और टेनेंट अलगाव।

रीज़निंग के युग के लिए सहयोग

WEKA और NVIDIA ने लगभग एक दशक तक घनिष्ठ सहयोग किया है, जिसमें NVIDIA AI Enterprise सॉफ़्टवेयर , WEKA द्वारा कई NVIDIA प्रमाणपत्र प्राप्त करना, और नई NVIDIA टेक्नोलॉजियों की शुरुआत पर सहयोग शामिल है। BlueField-4 पर निर्मित NeuralMesh स्टोरेज सॉफ्टवेयर, WEKA द्वारा NVIDIA टेक्नोलॉजियों के अब तक के सबसे गहन एकीकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

"गीगास्केल AI फ़ैक्टरियों को ऑनलाइन लाने के लिए पॉवर दक्षता महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन, पैमाने या परिचालन सरलता से समझौता किए बिना अभूतपूर्व टोकन-प्रति-वाट दक्षता प्रदान करते हुए, NVIDIA BlueField-4 और WEKA का NeuralMesh स्टोरेज सॉफ्टवेयर इस चुनौती का सीधे तौर पर समाधान करेंगे। WEKA के मुख्य रणनीति अधिकारी, Nilesh Patel, ने कहा, "हम NeuralMesh के BlueField-4 के साथ एकीकरण को एक रणनीतिक विकास इंजन के रूप में देखते हैं, जो हमारे ग्राहकों के लिए Enterprise AI फैक्ट्री परिनियोजनों को सरल और तीव्र कर सकता है।"

उपलब्धता और अगले चरण

NVIDIA BlueField-4 के लिए WEKA अपनी अगली पीढ़ी के NeuralMesh सॉफ़्टवेयर रिलीज़ को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा है, जिसकी विस्तृत रोडमैप जानकारी 2026 की शुरुआत में ग्राहकों और भागीदारों के साथ साझा की जाएगी। WEKA के NeuralMesh आर्किटेक्चर के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले संगठन, सीधे WEKA से संपर्क कर सकते हैं या www.weka.io पर जा सकते हैं।

