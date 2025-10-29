WEKA annonce une nouvelle architecture NeuralMesh conçue pour NVIDIA BlueField-4

La conception révolutionnaire de la plateforme marque une évolution majeure dans l'infrastructure de l'IA, en éliminant les besoins traditionnels en CPU tout en offrant une densité de performance révolutionnaire, une évolutivité linéaire et une efficacité énergétique exceptionnelle pour les centres de production d'IA des entreprises

WASHINGTON et CAMPBELL, Calif., 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- De la GTC Washington, D.C. 2025 : WEKA annonce aujourd'hui qu'il développe la prochaine génération de NeuralMesh™ by WEKA®, son système de stockage intelligent, pour l' unité de traitement de données (DPU) NVIDIA BlueField-4 nouvellement annoncée, marquant un changement transformationnel dans la façon dont l'infrastructure de l'IA sera architecturée et déployée. Cette approche novatrice supprime la nécessité de serveurs CPU dédiés, exploitant une bande passante réseau inédite de 800 Go/s et une capacité de calcul six fois supérieure grâce à NVIDIA BlueField-4 afin de fournir ce que Liran Zvibel, PDG de WEKA, considère comme « la base parfaite pour l'avenir de l'infrastructure de données d'IA ».

Réimaginer l'architecture de l'infrastructure d'IA

Plutôt que de déployer NeuralMesh sur des serveurs traditionnels avec des CPU séparés, la nouvelle génération du logiciel de stockage NeuralMesh de WEKA fonctionnera directement sur NVIDIA BlueField-4, simplifiant ainsi fondamentalement le déploiement de l'infrastructure d'IA tout en améliorant considérablement l'économie, les performances et l'efficacité énergétique. Ce changement d'architecture représente l'alignement le plus important de WEKA sur la feuille de route de NVIDIA en matière d'infrastructure et sur sa vision du centre de données d'IA.

Le complément parfait d'une infrastructure d'IA moderne

NVIDIA BlueField-4 apporte une infrastructure programmable, une accélération, une sécurité confiance zéro et des capacités de mise en réseau massives qui s'alignent parfaitement sur l'architecture maillée basée sur les microservices de NeuralMesh. Associés aux dernières plateformes de calcul accéléré de NVIDIA, BlueField-4 et NeuralMesh créent une base unifiée et efficace pour les usines d'IA de très grande envergure.

« L'évolution rapide de l'IA exige une infrastructure de données intelligente capable de s'adapter et d'évoluer avec une efficacité sans précédent », a déclaré Liran Zvibel, cofondateur et PDG de WEKA. « L'architecture NeuralMesh de WEKA, conçue pour NVIDIA BlueField-4, constitue un énorme pas en avant, fournissant le stockage de base pour les usines d'IA de nouvelle génération ».

« Les exigences du raisonnement de l'IA et d'autres charges de travail d'inférence nécessitent une nouvelle base pour l'infrastructure de données - une base qui unifie le calcul, le réseau et le stockage pour une efficacité et une échelle sans précédent », a déclaré Justin Boitano, vice-président des produits d'entreprise chez NVIDIA. « Avec l'intégration de NVIDIA BlueField-4, le système de stockage NeuralMesh de WEKA prend en charge cette transformation architecturale pour offrir un traitement des données performant et écoénergétique dans les méga-usines d'intelligence artificielle. »

Avantages de l'architecture basée sur BlueField-4

Le système de stockage NeuralMesh de WEKA de la prochaine génération, basé sur BlueField-4, offrira les avantages suivants :

Une efficacité énergétique exceptionnelle : amélioration de plus de 100 fois les tokens/watt pour les flux de travail de l'IA agentique





amélioration de plus de 100 fois les tokens/watt pour les flux de travail de l'IA agentique Une infrastructure simplifiée : élimine le besoin de serveurs de stockage dédiés avec des unités centrales autonomes, ce qui réduit la complexité et l'encombrement.





: élimine le besoin de serveurs de stockage dédiés avec des unités centrales autonomes, ce qui réduit la complexité et l'encombrement. Une économie supérieure : réduit considérablement les coûts d'infrastructure en consolidant les fonctions de calcul, de réseau et de stockage.





: réduit considérablement les coûts d'infrastructure en consolidant les fonctions de calcul, de réseau et de stockage. Des performances accrues : exploite le réseau 800 Go/s de BlueField-4 et calcule six fois mieux pour des vitesses de déplacement des données inégalées.





: exploite le réseau 800 Go/s de BlueField-4 et calcule six fois mieux pour des vitesses de déplacement des données inégalées. Une intégration transparente : s'aligne sur la feuille de route de NVIDIA en matière d'infrastructure et sur les architectures des usines d'IA.





: s'aligne sur la feuille de route de NVIDIA en matière d'infrastructure et sur les architectures des usines d'IA. Une sécurité confiance zéro : accélère la sécurité intégrée et isole le locataire à la fréquence de ligne grâce au cadre logiciel NVIDIA DOCA™ .

Une collaboration à l'ère du raisonnement

WEKA et NVIDIA collaborent étroitement depuis près d'une décennie, couvrant le logiciel NVIDIA AI Enterprise , l'obtention par WEKA de plusieurs certifications NVIDIA et la collaboration sur l'introduction de nouvelles technologies NVIDIA. Le logiciel de stockage NeuralMesh basé sur BlueField-4 représente l'intégration la plus poussée des technologies NVIDIA dans WEKA.

« L'efficacité énergétique est essentielle pour mettre en ligne des usines d'IA gigascales. NVIDIA BlueField-4 et le logiciel de stockage NeuralMesh de WEKA relèveront directement ce défi, en apportant une efficacité révolutionnaire en termes de jetons par watt sans compromettre les performances, l'échelle ou la simplicité opérationnelle. Nous considérons l'intégration de NeuralMesh avec BlueField-4 comme un moteur de croissance stratégique qui peut simplifier et accélérer les déploiements d'usines d'IA des entreprises pour nos clients », a déclaré Nilesh Patel, directeur de la stratégie chez WEKA.

Disponibilité et prochaines étapes

WEKA développe activement la prochaine génération de son logiciel NeuralMesh pour NVIDIA BlueField-4, avec une feuille de route détaillée qui sera partagée avec les clients et les partenaires au début de l'année 2026. Les organisations qui souhaitent en savoir plus sur l'architecture NeuralMesh de WEKA peuvent contacter WEKA directement ou visiter le site www.weka.io .

À propos de WEKA

WEKA transforme la façon dont les organisations et les entreprises conçoivent, exécutent et développent les flux de travail d'IA avec NeuralMesh™ by WEKA®, son système de stockage maillé intelligent et adaptatif. Contrairement aux infrastructures de données classiques, qui deviennent plus lentes et plus fragiles à mesure que les charges de travail augmentent, l'infrastructure NeuralMesh devient plus rapide, plus solide et plus efficace à mesure qu'elle évolue en se développant dynamiquement avec les environnements d'IA afin de fournir une base souple pour l'IA d'entreprise et l'IA agentique innovante. Plébiscitée par 30 % des entreprises du classement Fortune 50, l'infrastructure NeuralMesh aide les grandes entreprises, les fournisseurs de cloud d'IA et les concepteurs d'IA à optimiser leurs processeurs graphiques, à accélérer l'expansion de l'IA et à réduire leurs coûts d'innovation. Pour en savoir plus, consultez le site www.weka.io ou retrouvez-nous sur LinkedIn ou sur X .

