Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin
05 dic, 2025, 19:44 GMT
DALLAS, 5 de diciembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía") publicó hoy su actualización de operaciones de producción y minería de Bitcoin para noviembre de 2025.
Actualización de la producción y las operaciones mineras de Bitcoin para noviembre de 2025
|
Métrica
|
Noviembre de 2025 [1]
|
Octubre de 2025 [1]
|
Cantidad de Bitcoins producidos
|
546,7
|
602,6
|
Cantidad promedio de Bitcoins producidos por día
|
18,22
|
19,44
|
Cantidad total de Bitcoins en posesión [2]
|
6.959,3
|
6.412,6
|
Tasa de hash implementada
|
50 EH/s
|
50 EH/s
|
Tasa de hash operativa promedio [3]
|
44,38 EH/s
|
46,09 EH/s
- Sin auditar, estimado.
- Al cierre del mes.
- Promedio del mes.
Nota: Cango mantiene Bitcoin a largo plazo y actualmente no tiene intención de vender ninguna de sus tenencias de Bitcoin.
Paul Yu, consejero delegado y director de Cango, comentó: "Noviembre marcó el primer año de nuestra transformación estratégica, y fue un mes que demostró tanto nuestro progreso como nuestra dirección. Desde que ampliamos nuestra tasa de hash desplegada de 32 EH/s a 50 EH/s a principios de este año, hemos optimizado constantemente nuestras operaciones para alcanzar niveles promedio de tasa de hash operativa de alrededor del 90 %, y cerramos el mes con 6.959,3 BTC en cartera. También completamos nuestra transición a la Bolsa de Valores de Nueva York tras la finalización de nuestro programa de ADR, lo que nos permitió la propiedad directa de acciones y abrió un nuevo capítulo de visibilidad y alineación en el mercado estadounidense. Estos logros fortalecen nuestra base e impulsan nuestra visión a largo plazo de evolucionar de un minero líder de Bitcoin a una red global de computación de IA distribuida impulsada por energía verde".
Acerca de Cango Inc.
Cango Inc. (NYSE: CANG) se dedica principalmente a la minería de Bitcoin, con operaciones estratégicamente desplegadas en Norteamérica, Oriente Medio, Sudamérica y África Oriental. La compañía ingresó al mercado de los criptoactivos en noviembre de 2024, impulsada por los avances en la tecnología blockchain, la creciente adopción de activos digitales y su compromiso de diversificar su cartera de negocios. Paralelamente, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de coches usados en línea a través de AutoCango.com, lo que facilita a sus clientes globales el acceso a un inventario de vehículos de alta calidad procedente de China. Para más información, visite www.cangoonline.com.
