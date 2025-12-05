Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin

Cango Inc.

05 dic, 2025, 19:44 GMT

- Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin para noviembre de 2025

DALLAS, 5 de diciembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía") publicó hoy su actualización de operaciones de producción y minería de Bitcoin para noviembre de 2025.

Actualización de la producción y las operaciones mineras de Bitcoin para noviembre de 2025

Métrica

Noviembre de 2025 [1]

Octubre de 2025 [1]

Cantidad de Bitcoins producidos

546,7

602,6

Cantidad promedio de Bitcoins producidos por día

18,22

19,44

Cantidad total de Bitcoins en posesión [2]

6.959,3

6.412,6

Tasa de hash implementada

50 EH/s

50 EH/s

Tasa de hash operativa promedio [3]

44,38 EH/s

46,09 EH/s
  1. Sin auditar, estimado.
  2. Al cierre del mes.
  3. Promedio del mes. 

Nota: Cango mantiene Bitcoin a largo plazo y actualmente no tiene intención de vender ninguna de sus tenencias de Bitcoin.

Paul Yu, consejero delegado y director de Cango, comentó: "Noviembre marcó el primer año de nuestra transformación estratégica, y fue un mes que demostró tanto nuestro progreso como nuestra dirección. Desde que ampliamos nuestra tasa de hash desplegada de 32 EH/s a 50 EH/s a principios de este año, hemos optimizado constantemente nuestras operaciones para alcanzar niveles promedio de tasa de hash operativa de alrededor del 90 %, y cerramos el mes con 6.959,3 BTC en cartera. También completamos nuestra transición a la Bolsa de Valores de Nueva York tras la finalización de nuestro programa de ADR, lo que nos permitió la propiedad directa de acciones y abrió un nuevo capítulo de visibilidad y alineación en el mercado estadounidense. Estos logros fortalecen nuestra base e impulsan nuestra visión a largo plazo de evolucionar de un minero líder de Bitcoin a una red global de computación de IA distribuida impulsada por energía verde".

Acerca de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) se dedica principalmente a la minería de Bitcoin, con operaciones estratégicamente desplegadas en Norteamérica, Oriente Medio, Sudamérica y África Oriental. La compañía ingresó al mercado de los criptoactivos en noviembre de 2024, impulsada por los avances en la tecnología blockchain, la creciente adopción de activos digitales y su compromiso de diversificar su cartera de negocios. Paralelamente, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de coches usados en línea a través de AutoCango.com, lo que facilita a sus clientes globales el acceso a un inventario de vehículos de alta calidad procedente de China. Para más información, visite www.cangoonline.com.

Contacto de relaciones para inversores

Juliet YE, directora de Comunicaciones
Cango Inc.
E-mail: [email protected] 

Christensen Advisory
Tel: +852 2117 0861
E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

