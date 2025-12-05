Cango Inc. maakt de bitcoin-productie en een update van de mijnbouwactiviteiten voor november 2025 bekend

DALLAS, 5 december 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" of het "bedrijf") publiceerde vandaag haar bitcoin-productie en een update van de mijnbouwactiviteiten voor november 2025.

Bitcoin-mijnbouwproductie en update van de mijnbouwactiviteiten voor november 2025

Metriek November 2025 [1] Oktober 2025 [1] Aantal geproduceerde bitcoins 546,7 602,6 Gemiddeld aantal bitcoins geproduceerd per dag 18,22 19,44 Totaal aantal bitcoins in bezit [2] 6.959,3 6.412,6 Ingezette hashrate 50 EH/s 50 EH/s Gemiddelde operationele hashrate [3] 44,38 EH/s 46,09 EH/s

Niet gecontroleerd, schatting. Op het einde van de maand. Gemiddelde over de hele maand.

Opmerking: Cango houdt bitcoins op lange termijn en is momenteel niet van plan om bitcoins te verkopen.

Paul Yu, CEO en directeur van Cango, gaf volgend commentaar: "November markeerde onze mijlpaal van één jaar strategische transformatie en het was een maand die onze vooruitgang maar ook onze richting liet zien. Sinds we eerder dit jaar onze hashrate hebben uitgebreid van 32 EH/s naar 50 EH/s, hebben we onze activiteiten gestaag geoptimaliseerd om gemiddelde operationele hashrate-niveaus van om en bij 90% te bereiken en hebben we de maand afgesloten met 6.959,3 BTC in bezit. Verder hebben we onze overstap naar de New York Stock Exchange afgerond na de beëindiging van ons ADR-programma, waardoor direct aandeelhouderschap mogelijk wordt en een nieuw hoofdstuk van zichtbaarheid en afstemming op de Amerikaanse markt wordt geopend. Deze prestaties versterken onze grondslag en bevorderen onze langetermijnvisie om te evolueren van een toonaangevende Bitcoin-miner naar een wereldwijd, gedistribueerd AI-computernetwerk aangedreven door groene energie."

Over Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) houdt zich voornamelijk bezig met bitcoin-mijnbouw, met activiteiten die strategisch over Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oost-Afrika zijn verspreid. Het bedrijf stapte in november 2024 in de wereld van crypto-activa, gedreven door de vooruitgang in blockchaintechnologie, de toenemende toepassing van digitale activa en haar streven naar diversificatie van haar bedrijfsportfolio. Tegelijkertijd blijft Cango een internationaal online bedrijf voor de export van tweedehandswagens exploiteren via AutoCango.com, die het voor wereldwijde klanten gemakkelijker maakt om toegang te krijgen tot een inventarislijst van kwaliteitsvolle voertuigen uit China. Ga voor meer informatie naar: www.cangoonline.com.

Contact investeerdersrelaties

Juliet YE, Communicatiehoofd

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Christensen Advisory

Tel.: +852 2117 0861

E-mail: [email protected]

