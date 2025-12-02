Cango Inc. publica los resultados financieros no auditados del tercer trimestre de 2025

DALLAS, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 1 de diciembre, Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía") anunció sus resultados financieros no auditados para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025.

Aspectos financieros y operativos destacados del tercer trimestre de 2025

Los ingresos totales ascendieron a 224,6 millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 60,6 % en comparación con el segundo trimestre de 2025. Los ingresos del negocio de minería de bitcoin en el tercer trimestre de 2025 fueron de 220,9 millones de dólares estadounidenses.

Los ingresos operativos fueron de 43,5 millones de dólares estadounidenses y los ingresos netos de 37,3 millones de dólares estadounidenses durante el período. El EBITDA ajustado para el tercer trimestre de 2025 fue de 80,1 millones de dólares estadounidenses.

La tasa de hash operativa promedio aumentó de forma constante, de 40,91 EH/s en julio a 44,85 EH/s en septiembre, y mejoró aún más hasta alcanzar los 46,09 EH/s en octubre, con una eficiencia superior al 90 %. Esto se debió principalmente a la reubicación de las instalaciones mineras, las mejoras operativas y las actualizaciones del hardware de los mineros.

Durante el tercer trimestre, se extrajeron 1930,8 BTC, con un promedio de 21,0 BTC diarios, lo que representa un aumento del 37,5 % en la producción total y del 36,0 % en la producción diaria en comparación con el segundo trimestre de 2025. El coste medio de extracción, excluyendo la depreciación de las máquinas de minería, fue de 81.072 dólares estadounidenses por BTC, con un coste total de 99.383 dólares estadounidenses por BTC. A finales de septiembre de 2025, la Compañía había extraído 5.810 BTC desde su entrada en la industria de la minería de bitcoin.

La Compañía finalizó su programa de ADR y comenzó a cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) para optimizar su estructura de capital, mejorar la transparencia corporativa y alinearse con su enfoque estratégico.

Paul Yu, consejero delegado de Cango, afirmó: "Este trimestre marca un hito importante. Ha transcurrido un año desde nuestra transformación estratégica en una empresa minera de bitcoin. Durante el tercer trimestre, nos mantuvimos centrados en nuestras operaciones principales de minería, consolidando aún más la posición de Cango como una empresa minera de bitcoin a gran escala y con disciplina operativa. En concreto, extrajimos 1.930,8 BTC, con un promedio de 21,0 BTC al día. Al consolidar nuestro negocio principal, también concretamos nuestra estrategia a largo plazo: construir una red de computación de IA global y distribuida impulsada por energía verde, con la minería de bitcoin como la vía de acceso práctica hacia nuestras ambiciones energéticas y computacionales. A corto plazo, seguiremos monitoreando de cerca la dinámica del mercado, gestionando nuestra producción desplegada y explorando modelos de colaboración para mitigar los riesgos del mercado y mejorar la estabilidad operativa".

Enlace al artículo completo: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2025-12-2-Cango-Inc-Reports-Third-Quarter-2025-Unaudited-Financial-Results.pdf

Contacto de relaciones con inversores

Juliet Ye, directora de Comunicación

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg