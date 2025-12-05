Cango發佈2025年11月比特幣產量及挖礦業務最新情況

Cango Inc.

05 12月, 2025, 19:00 CST

德州達拉斯2025年12月5日 /美通社/ -- Cango Inc.（NYSE: CANG）（「Cango」或「公司」）今日發佈其2025年11月的比特幣產量及挖礦業務最新情況。

202511月比特幣挖礦產量及挖礦業務最新情況

指標

202511 1

202510 1

比特幣產量

546.7

602.6

日均比特幣產量

18.22

19.44

比特幣持有總量2

6,959.3

6,412.6

部署算力

50 EH/s

50 EH/s

平均運行算力 3

44.38  EH/s

46.09 EH/s

1.  未經審計的估算數據。

2.   截至當月月末數據。

3.  當月平均值。

註：Cango長期持有比特幣，目前無意出售其持有的任何比特幣

Cango首席執行官兼董事Paul Yu表示：「我們在11月迎來戰略轉型一週年的里程碑。本月不僅見證了我們的成長軌跡，更清晰展現了未來發展方向。自今年初將部署算力從32 EH/s擴增至50 EH/s以來，我們持續優化營運效能，使平均運行算力穩定維持在90%左右水平，並在本月底實現6,959.3枚比特幣的資產儲備。隨著美國存托憑證計劃（ADR）的終止，我們順利完成紐約證券交易所的過渡上市，使投資者可直接持股，為美國市場拓展了更透明的溝通渠道與更緊密的戰略連結。這些成果為我們奠定更堅實的基礎，並推進了我們從領先的比特幣礦企，轉型為以綠色能源驅動的全球分佈式 AI 算力網絡的長期願景。」

關於Cango Inc.
Cango Inc.(NYSE:CANG)是一家全球化佈局的比特幣挖礦企業，業務戰略覆蓋北美、中東、南美及東非等關鍵地區。依託區塊鏈技術革新與數字資產普及浪潮，公司於2024年11月正式進軍加密資產領域，致力於通過多元化業務模式推動行業可持續發展。同時，燦谷繼續通過AutoCango.com開展線上國際二手車出口業務，讓全球客戶能夠更便捷地獲取來自中國的高品質車源。如欲了解更多信息，請瀏覽：www.cangoonline.com

投資者關係聯絡
Juliet YE
Cango Inc. 傳播總監
電郵：[email protected]

Christensen Advisory
電話: +852 2117 0861
電郵: [email protected]

SOURCE Cango Inc.

