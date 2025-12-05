Cango發佈2025年11月比特幣產量及挖礦業務最新情況

新聞提供者Cango Inc.
05 12月, 2025, 19:00 CST
德州達拉斯2025年12月5日 /美通社/ -- Cango Inc.（NYSE: CANG）（「Cango」或「公司」）今日發佈其2025年11月的比特幣產量及挖礦業務最新情況。
2025年11月比特幣挖礦產量及挖礦業務最新情況
|
指標
|
2025年11月 1
|
2025年10月 1
|
比特幣產量
|
546.7
|
602.6
|
日均比特幣產量
|
18.22
|
19.44
|
比特幣持有總量2
|
6,959.3
|
6,412.6
|
部署算力
|
50 EH/s
|
50 EH/s
|
平均運行算力 3
|
44.38 EH/s
|
46.09 EH/s
|
1. 未經審計的估算數據。
|
2. 截至當月月末數據。
|
3. 當月平均值。
|
註：Cango長期持有比特幣，目前無意出售其持有的任何比特幣
Cango首席執行官兼董事Paul Yu表示：「我們在11月迎來戰略轉型一週年的里程碑。本月不僅見證了我們的成長軌跡，更清晰展現了未來發展方向。自今年初將部署算力從32 EH/s擴增至50 EH/s以來，我們持續優化營運效能，使平均運行算力穩定維持在90%左右水平，並在本月底實現6,959.3枚比特幣的資產儲備。隨著美國存托憑證計劃（ADR）的終止，我們順利完成紐約證券交易所的過渡上市，使投資者可直接持股，為美國市場拓展了更透明的溝通渠道與更緊密的戰略連結。這些成果為我們奠定更堅實的基礎，並推進了我們從領先的比特幣礦企，轉型為以綠色能源驅動的全球分佈式 AI 算力網絡的長期願景。」
關於Cango Inc.
Cango Inc.(NYSE:CANG)是一家全球化佈局的比特幣挖礦企業，業務戰略覆蓋北美、中東、南美及東非等關鍵地區。依託區塊鏈技術革新與數字資產普及浪潮，公司於2024年11月正式進軍加密資產領域，致力於通過多元化業務模式推動行業可持續發展。同時，燦谷繼續通過AutoCango.com開展線上國際二手車出口業務，讓全球客戶能夠更便捷地獲取來自中國的高品質車源。如欲了解更多信息，請瀏覽：www.cangoonline.com。
投資者關係聯絡
Juliet YE
Cango Inc. 傳播總監
電郵：[email protected]
Christensen Advisory
電話: +852 2117 0861
電郵: [email protected]
