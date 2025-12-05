Cango發佈2025年11月比特幣產量及挖礦業務最新情況

德州達拉斯2025年12月5日 /美通社/ -- Cango Inc.（NYSE: CANG）（「Cango」或「公司」）今日發佈其2025年11月的比特幣產量及挖礦業務最新情況。

2025年11月比特幣挖礦產量及挖礦業務最新情況

指標 2025年11月 1 2025年10月 1 比特幣產量 546.7 602.6 日均比特幣產量 18.22 19.44 比特幣持有總量2 6,959.3 6,412.6 部署算力 50 EH/s 50 EH/s 平均運行算力 3 44.38 EH/s 46.09 EH/s

1. 未經審計的估算數據。 2. 截至當月月末數據。 3. 當月平均值。 註：Cango長期持有比特幣，目前無意出售其持有的任何比特幣

Cango首席執行官兼董事Paul Yu表示：「我們在11月迎來戰略轉型一週年的里程碑。本月不僅見證了我們的成長軌跡，更清晰展現了未來發展方向。自今年初將部署算力從32 EH/s擴增至50 EH/s以來，我們持續優化營運效能，使平均運行算力穩定維持在90%左右水平，並在本月底實現6,959.3枚比特幣的資產儲備。隨著美國存托憑證計劃（ADR）的終止，我們順利完成紐約證券交易所的過渡上市，使投資者可直接持股，為美國市場拓展了更透明的溝通渠道與更緊密的戰略連結。這些成果為我們奠定更堅實的基礎，並推進了我們從領先的比特幣礦企，轉型為以綠色能源驅動的全球分佈式 AI 算力網絡的長期願景。」

關於Cango Inc.

Cango Inc.(NYSE:CANG)是一家全球化佈局的比特幣挖礦企業，業務戰略覆蓋北美、中東、南美及東非等關鍵地區。依託區塊鏈技術革新與數字資產普及浪潮，公司於2024年11月正式進軍加密資產領域，致力於通過多元化業務模式推動行業可持續發展。同時，燦谷繼續通過AutoCango.com開展線上國際二手車出口業務，讓全球客戶能夠更便捷地獲取來自中國的高品質車源。如欲了解更多信息，請瀏覽：www.cangoonline.com。

