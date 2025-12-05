Cango Inc. annonce sa mise à jour de novembre 2025 relative aux opérations de production et de minage de bitcoins

DALLAS, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE : CANG) (« Cango » ou la « société ») a publié aujourd'hui sa mise à jour de novembre 2025 relative aux opérations de production et de minage de bitcoins.

Mise à jour de novembre 2025 relative aux opérations de production et de minage de bitcoins

Indicateur Novembre 2025 [1] Octobre 2025 [1] Nombre de bitcoins produits 546,7 602,6 Nombre moyen de bitcoins produits par jour 18,22 19,44 Nombre total de bitcoins détenus [2] 6 959,3 6 412,6 Taux de hachage déployé 50 EH/s 50 EH/s Taux de hachage opérationnel moyen [3] 44,38 EH/s 46,09 EH/s

Estimation non vérifiée. En fin de mois. Moyenne sur le mois.

Remarque : Cango détient des bitcoins à long terme et n'a actuellement pas l'intention de vendre ses avoirs en bitcoin.

Paul Yu, directeur général de Cango, a déclaré : « Le mois de novembre a marqué le premier anniversaire de notre transformation stratégique, démontrant à la fois nos progrès et notre orientation. Depuis l'augmentation de notre taux de hachage déployé de 32 EH/s à 50 EH/s, plus tôt dans l'année, nous n'avons cessé d'optimiser nos opérations pour atteindre un niveau de taux de hachage opérationnel moyen d'environ 90 %, et nous avons terminé le mois avec un avoir de 6 959,3 BTC. Après avoir mis fin à notre programme de certificats de dépôt américains (American Depositary Receipts - ADR), nous avons désormais aussi achevé notre transition vers la Bourse de New York, ce qui nous permet d'y proposer directement nos actions et d'ouvrir un nouveau chapitre pour notre visibilité et notre alignement sur le marché des États-Unis. Ces réussites renforcent nos fondations et nous font avancer vers notre ambition à long terme : dépasser le statut de leader du minage de bitcoins pour devenir un réseau mondial de calcul IA distribué alimenté par de l'énergie verte. »

À propos de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE : CANG), société axée sur le minage de bitcoins, déploie des opérations stratégiques en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Est. Motivée par les progrès de la technologie de la chaîne de blocs, le recours croissant aux actifs numériques et sa volonté de diversifier son portefeuille d'activités, la société s'est lancée dans les cryptoactifs en novembre 2024. Parallèlement, Cango continue de mener une activité internationale d'exportation de véhicules d'occasion en ligne par l'intermédiaire de AutoCango.com, pour faciliter l'accès des clients du monde entier à un stock de véhicules de qualité en provenance de Chine. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.cangoonline.com.

Relations avec les investisseurs

Juliet YE, responsable de la communication

Cango Inc.

Adresse électronique : [email protected]

Christensen Advisory

Tél. : +852 2117 0861

Adresse électronique : [email protected]

