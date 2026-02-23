- Hach presenta el analizador de fosfatos NP6000sc, que redefine la fiabilidad y simplifica el cumplimiento normativo para las instalaciones de tratamiento de agua

DÜSSELDORF, Alemania, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Hach anunció hoy el lanzamiento del analizador de fosfato NP6000sc, una solución de última generación diseñada para establecer un nuevo referente en el monitoreo de nutrientes en plantas de tratamiento de agua. Diseñado específicamente para empresas de servicios públicos que enfrentan problemas de fiabilidad de datos, tiempo de inactividad del analizador y amplios requisitos de mantenimiento, el NP6000sc ofrece mayor precisión, mayor tiempo de actividad operativa y flujos de trabajo optimizados. Estas mejoras permiten a los profesionales del agua cumplir con las normas regulatorias de forma constante.

Basándose en la sólida trayectoria del analizador Phosphax sc de Hach, el NP6000sc introduce varias mejoras en el flujo de trabajo. Su función mejorada de toma de muestras sincroniza las mediciones entre los analizadores de laboratorio y en línea, lo que reduce las discrepancias y facilita la auditoría. El nuevo filtro FX6 es un 75% más ligero que los modelos anteriores, lo que facilita y agiliza el mantenimiento. La innovación del analizador de fosfatos NP6000sc ofrece mayor confianza en el rendimiento del proceso mediante mediciones continuas y precisas en tres rangos (0,015–75 mg/L), lo que permite a los operadores lograr una precisión de laboratorio directamente en el proceso.

El NP6000sc aborda este problema directamente mediante un innovador sistema de filtración y un diseño optimizado que amplía la frecuencia de limpieza de una vez al mes a una vez cada tres meses. Además, mejora la facilidad de mantenimiento gracias a que las botellas de reactivos ahora están ubicadas para un cómodo acceso frontal, lo que elimina la necesidad de exponer los componentes eléctricos internos durante los cambios de rutina. En conjunto, estos avances reducen el tiempo de inactividad y ayudan a los operadores a optimizar el uso del personal en comparación con los modelos anteriores.

"Nuestros clientes han sido claros sobre los desafíos que enfrentan: tiempo de inactividad, mantenimiento y presión para el cumplimiento normativo", afirmó Nicole Puhl, vicepresidenta de Producto y Estrategia de Hach. "El NP6000sc está diseñado para abordar esas necesidades directamente. Con el NP6000sc no solo mejoramos el Phosphax, sino que redefinimos las expectativas de los operadores en un analizador de nutrientes. Un mayor tiempo de funcionamiento, una automatización más avanzada y una precisión de datos fiable proporcionan a los equipos la confianza para operar sus instalaciones de forma más eficiente, día tras día".

Con el lanzamiento del NP6000sc, Hach continúa su compromiso de equipar a los profesionales del agua con soluciones de monitoreo de nutrientes fiables, fáciles de usar y preparadas para el futuro que respaldan la toma de decisiones segura y el cumplimiento normativo.

