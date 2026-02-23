Hach wprowadza na rynek analizator fosforanów NP6000sc - nowy standard niezawodności oraz prostsza eksploatacja zapewniają niezawodne pomiary pozwalając kontrolować poprawność procesu technologicznego pod kątem spełniania norm prawnych.

DÜSSELDORF, Niemcy, 23 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Hach ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek analizatora fosforanów NP6000sc - rozwiązania nowej generacji, które wyznacza nowy punkt odniesienia w monitorowaniu związków biogennych w obiektach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków. Urządzenie zaprojektowano specjalnie z myślą o przedsiębiorstwach borykających się z problemami, z rzetelnością danych, przestojami analizatorów oraz rozbudowanymi wymaganiami serwisowymi. NP6000sc zapewnia wyższą dokładność pomiarów, większą dostępność operacyjną oraz uproszczoną eksploatację. Udoskonalenia te umożliwiają eksploatatorom stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków utrzymać jakość prowadzonego procesu, co przekłada się na spełnienie obowiązujących norm prawnych.

Bazując na sprawdzonej renomie analizatora Phosphax sc, NP6000sc wprowadza szereg usprawnień w zakresie eksploatacji. Nowa funkcja poboru próbek chwilowych pozwala z łatwością porównać wyniki pomiarów pomiędzy laboratorium a analizatorami pracującymi online. Ogranicza to ewentualne rozbieżności oraz zapewnia niezawodną jakość dostarczanych pomiarów. Nowy filtr FX6 jest o 75% lżejszy niż wcześniejszy model, co znacząco ułatwia wykonywanie czynności serwisowych czyniąc je jednocześnie bezpieczniejszymi. Innowacyjna konstrukcja analizatora fosforanów NP6000sc zwiększa pewność kontroli procesu technologicznego dzięki ciągłym, precyzyjnym pomiarom w trzech zakresach (0,015-75 mg/L), umożliwiając uzyskanie dokładności wyniku klasy laboratoryjnej bezpośrednio w układzie technologicznym.

NP6000sc wychodzi naprzeciw wyzwaniom z jakimi zmaga się eksploatator. Dzięki innowacyjnemu systemowi filtracji oraz jego zoptymalizowanej konstrukcji zmniejszona została częstotliwość czyszczenia maty filtrującej z raz w miesiącu do raz na trzy miesiące. Konstrukcja urządzenia ułatwia także prace serwisowe - pojemniki z odczynnikami zostały umieszczone z przodu, co eliminuje konieczność odsłaniania wewnętrznych komponentów elektrycznych podczas rutynowych wymian. Rozwiązania te skracają przestoje analizatora i w porównaniu z wcześniejszymi modelami pozwalają operatorom efektywniej wykonywać prace konserwacyjne.

„Nasi klienci jasno wskazywali wyzwania, z jakimi się mierzą - przestoje, wymagania serwisowe oraz presja związana z utrzymaniem jakości zgodnej z przepisami" - powiedziała Nicole Puhl, wiceprezes ds. produktu i strategii w firmie Hach. „NP6000sc został zaprojektowany tak, aby bezpośrednio odpowiadać na te potrzeby. Nie tylko udoskonalamy analizator Phosphax, ale również redefiniujemy oczekiwania wobec analizatorów związków biogennych. Dłuższy czas pracy, inteligentniejsza automatyzacja i wiarygodna dokładność danych dają eksploatatorom pewność, że mogą prowadzić proces technologiczny na swoich obiekty wydajniej każdego dnia".

Premierą NP6000sc firma Hach podkreśla swoje zaangażowanie w dostarczanie specjalistom niezawodnych, łatwych w obsłudze i przygotowanych na przyszłość rozwiązań do monitorowania związków biogennych, które wspierają podejmowanie decyzji na podstawie pewnych danych pomiarowych.

Hach

Hach to globalny dostawca rozwiązań do analizy wody i ścieków z ponad 80-letnim doświadczeniem. Firma oferuje szeroką gamę przyrządów pomiarowych i odczynników chemicznych, które wspierają codzienną pracę wodociągów, oczyszczalni ścieków oraz zakładów przemysłowych – od branży spożywczej, przez energetykę, po produkcję.

Rozwiązania Hach pomagają specjalistom monitorować jakość wody, optymalizować procesy technologiczne i spełniać wymagania regulacyjne. Od 2023 roku Hach działa jako spółka operacyjna Veralto. Odwiedź www.Hach.com, aby dowiedzieć się więcej.

