Hach onthult NP6000sc Phosphate Analyser en herdefinieert betrouwbaarheid en vereenvoudigt compliance voor waterzuiveringsinstallaties

DÜSSELDORF, Duitsland, 23 februari 2026 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft Hach de lancering aangekondigd van de NP6000sc Phosphate Analyser, een oplossing van de volgende generatie die is ontworpen om een nieuwe maatstaf te zetten in nutriëntenmonitoring voor waterzuiveringsinstallaties. Specifiek ontworpen voor nutsbedrijven die te maken hebben met problemen rond databetrouwbaarheid, stilstandtijd en uitgebreide onderhoudsvereisten, levert de NP6000sc verbeterde nauwkeurigheid, verhoogde operationele uptime en gestroomlijnde workflows. Deze verbeteringen stellen waterprofessionals in staat om consistent aan de wettelijke normen te voldoen.

Voortbouwend op de vertrouwde erfenis van Hachs Phosphax sc analyser introduceert de NP6000sc verschillende verbeteringen in de workflow. De verbeterde monsternamefunctie synchroniseert metingen tussen laboratorium- en online analysers, vermindert afwijkingen en ondersteunt auditgereedheid. De nieuwe FX6-filter is 75% lichter dan eerdere modellen, waardoor het onderhoud veiliger en eenvoudiger wordt. De innovatie van de NP6000sc Phosphate Analyser zorgt voor meer vertrouwen in procesprestaties door continue en nauwkeurige metingen over drie bereiken (0,015–75 mg/L), waardoor operators laboratoriumwaardige nauwkeurigheid direct in het proces kunnen bereiken.

De NP6000sc pakt dit direct aan via een innovatief filtersysteem en een geoptimaliseerd ontwerp dat de reinigingsfrequentie verlengt van eenmaal per maand naar eenmaal per drie maanden. Daarnaast verbetert het systeem de onderhoudsvriendelijkheid doordat reagensflessen nu aan de voorzijde toegankelijk zijn, waardoor het niet langer nodig is interne elektrische componenten bloot te stellen tijdens routinematige vervanging. Samen verminderen deze verbeteringen de stilstandtijd en helpen operators om personeel efficiënter in te zetten in vergelijking met eerdere modellen.

"Onze klanten hebben duidelijk aangegeven met welke uitdagingen ze te maken hebben - stilstandtijd, onderhoud en compliancedruk," zei Nicole Puhl, Vice President of Product & Strategy bij Hach. "De NP6000sc is ontworpen om direct op deze behoeften in te spelen. Met de NP6000sc verbeteren we niet alleen de Phosphax - we herdefiniëren wat operators mogen verwachten van een nutriëntenanalyser. Langere bedrijfstijd, slimmere automatisering en betrouwbare datanauwkeurigheid geven teams het vertrouwen om hun installaties elke dag efficiënter te laten draaien."

Met de lancering van de NP6000sc zet Hach zijn inzet voort om waterprofessionals uit te rusten met betrouwbare, gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige oplossingen voor nutriëntenmonitoring die zelfverzekerde besluitvorming en naleving van regelgeving ondersteunen.

Over Hach

Hach, een wereldwijd wateranalyse- en innovatiebedrijf, ontwikkelt betrouwbare en nauwkeurige instrumenten en chemie die de waterkwaliteit voor mensen over de hele wereld waarborgen. Hach verbetert wateranalyse met producten die klanten oplossingen bieden voor uiteenlopende sectoren zoals gemeentelijke diensten, voeding, energie en productie. Als operationele onderneming van Veralto, dat in oktober 2023 naar de beurs ging, biedt Hach een breed portfolio aan wateranalyse- en gedifferentieerde waterbehandelingsoplossingen die de kwaliteit van 's werelds belangrijkste hulpbron beschermen. Ga naar www.Hach.com voor meer informatie.

