Hach presenta NP6000sc, l'analizzatore di fosfati che ridefinisce l'affidabilità e semplifica la conformità normativa per gli impianti di trattamento delle acque

DÜSSELDORF, Germania, 23 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Oggi Hach ha annunciato il lancio dell'analizzatore di fosfati NP6000sc, una soluzione di ultima generazione che rappresenta un nuovo punto di riferimento nel monitoraggio dei nutrienti per gli impianti di trattamento delle acque. Progettato specificamente per le aziende di servizi pubblici che riscontrano problemi di affidabilità dei dati, tempi di inattività degli analizzatori e requisiti di manutenzione estesi, l'NP6000sc offre una maggiore precisione, un aumento dei tempi di attività operativa e flussi di lavoro semplificati. Questi miglioramenti consentono ai professionisti del settore idrico di soddisfare pienamente gli standard normativi.

Basato sulla comprovata esperienza dell'analizzatore Phosphax sc di Hach, l'NP6000sc introduce diversi miglioramenti al flusso di lavoro. La sua funzione avanzata di campionamento istantaneo sincronizza le misurazioni tra gli analizzatori di laboratorio e quelli online, riducendo le discrepanze e facilitando la preparazione alle verifiche. Il nuovo filtro FX6 è più leggero del 75% rispetto ai modelli precedenti, rendendo la manutenzione più sicura e semplice. L'analizzatore di fosfati NP6000sc introduce una maggiore affidabilità nelle prestazioni di processo grazie a misurazioni continue e precise su tre intervalli (0,015-75 mg/L). In questo modo, gli operatori possono ottenere direttamente nel processo un livello di precisione paragonabile a quello di laboratorio.

L'NP6000sc affronta direttamente le criticità attraverso un innovativo sistema di filtrazione e a un design ottimizzato che estendono la frequenza di pulizia da una volta al mese a una volta ogni tre mesi. Inoltre, semplifica la manutenzione: i flaconi per reagenti sono ora collocati in modo frontale, facilmente accessibile, eliminando la necessità di esporre i componenti elettrici interni durante le sostituzioni di routine. Insieme, questi miglioramenti riducono i tempi di inattività e aiutano gli operatori a utilizzare in modo più efficiente le risorse umane rispetto ai modelli precedenti.

"I nostri clienti hanno illustrato chiaramente il genere di sfide che devono affrontare: tempi di inattività, manutenzione e pressioni relative alla conformità", ha affermato Nicole Puhl, Vicepresidente Prodotti e Strategia di Hach. "L'NP6000sc è progettato per rispondere direttamente a queste esigenze. Con l'NP6000sc non stiamo solo migliorando il Phosphax, ma stiamo ridefinendo ciò che gli operatori dovrebbero aspettarsi da un analizzatore di nutrienti. Tempi di attività più lunghi, automazione più avanzata e precisione affidabile dei dati danno ai team la sicurezza necessaria per gestire gli impianti in modo più efficiente, giorno dopo giorno".

Con il lancio di NP6000sc, Hach rafforza il proprio impegno nel fornire ai professionisti del settore idrico soluzioni affidabili, intuitive e orientate al futuro per il monitoraggio dei nutrienti, a supporto di un processo decisionale sicuro e della conformità normativa.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://bit.ly/4axUYE4

Contatto per i media: Crystal Allen, Vicepresidente marketing globale di Hach, [email protected]

Informazioni su Hach

Hach, azienda globale specializzata nell'analisi e nell'innovazione nel settore idrico, sviluppa strumenti e prodotti chimici affidabili e precisi che garantiscono la qualità dell'acqua a livello mondiale. Hach migliora l'analisi dell'acqua attraverso prodotti che forniscono ai clienti soluzioni in una vasta gamma di settori, tra cui quello municipale, alimentare, energetico e produttivo. Società operativa di Veralto, quotata in borsa dall'ottobre 2023, Hach offre un ampio portafoglio di soluzioni per l'analisi dell'acqua e il trattamento differenziato delle acque contribuendo alla tutela della risorsa più importante al mondo. Per saperne di più, visitare https://it.hach.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2917061/np6000_pov.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1294889/5779162/Hach_Logo.jpg