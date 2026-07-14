Cision lisää CisionOneen tekoälyhakunäkyvyyden seurannan ja auttaa PR-tiimejä seuraamaan, miten brändit näkyvät tekoälyn vastauksissa

Cisionin uusi AI Visibility Dashboard yhdistää ChatGPT:n, Geminin ja Clauden kaltaisten johtavien tekoälyalustojen signaalit yhtenäiseen mediaseurannan ja -analytiikan ekosysteemiin.

CHICAGO, 14. heinäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- Kuluttaja- ja mediatiedon analytiikan maailmanlaajuinen markkinajohtaja Cision ilmoitti tänään AI Visibility Dashboardin julkaisemisesta palkitulla CisionOne-alustallaan. Uusi toiminto täydentää Cisionin kattavaa mediaseurannan ja -analytiikan palveluvalikoimaa suurten kielimallien seurannalla. Uusi toiminto perustuu hakutiedon analytiikan alan johtavan toimijan Trajaanin dataan. Sen avulla PR- ja viestintätiimit voivat seurata ja analysoida sitä, miten niiden brändit näkyvät maailman johtavilla tekoälyalustoilla, sekä verrata näkyvyyttään kilpailijoihin.

Uusi koontinäyttö tuo tekoälynäkyvyyttä koskevat tiedot CisionOneen mediaseurannan, sosiaalisen median kuuntelun ja mediayhteydenpidon rinnalle. Näin viestintätiimit saavat kattavamman kuvan siitä, miten brändin maine muotoutuu perinteisillä ja kehittyvillä kanavilla.

Yleisöt käyttävät tekoälytyökaluja yhä enemmän tiedonhakuun, tuotesuositusten etsimiseen ja päivittäisen tiedon hankkimiseen. Siksi tekoälyn tuottamista vastauksista on tulossa yhä tärkeämpi osa sitä, miten brändit löydetään ja millainen käsitys niistä muodostuu. Tämä asettaa nykyajan viestintätiimeille uuden näkyvyyshaasteen: Enää ei riitä, että ymmärretään, mitä brändistä sanotaan perinteisessä mediassa tai sosiaalisen median alustoilla. Tiimien on ymmärrettävä myös sitä, millaisen kuvan tekoälyn tuottamat vastaukset antavat niiden brändistä ja kilpailijoista, mitkä lähteet saattavat vaikuttaa näihin vastauksiin sekä mitkä kehotteet tai aiheet tuottavat näkyvyyttä.

"Tekoälyalustat muuttavat nopeasti tapaa, jolla ihmiset kaikkialla maailmassa kuluttavat tietoa ja muodostavat mielipiteitä brändeistä", sanoi Cisionin tuotejohtaja Jim Daxner. "Nykyaikaisille PR- ja viestintätiimeille oman brändin näkyvyyden ymmärtäminen tekoälyn tuottamissa vastauksissa ei ole enää valinnaista. Se on välttämätöntä. Kun tuomme tekoälynäkyvyyttä koskevat tiedot samaan ympäristöön mediaseurannan ja sosiaalisen median kuuntelun kanssa, tarjoamme ammattilaisille ensimmäisen aidosti yhtenäisen kokonaiskuvan nykyaikaisesta brändimaineesta."

Hajanaisten signaalien muuttaminen käytännössä hyödynnettäviksi näkemyksiksi

AI Visibility Dashboardin avulla käyttäjät voivat seurata brändin näkyvyyttä kaikissa johtavissa suuriin kielimalleihin perustuvissa palveluissa, kuten ChatGPT:ssä, Geminissä, Claudessa, Perplexityssä, Grokissa, DeepSeekissä, Google AI Overview'ssa, Google AI Modessa ja Mistralissa.

AI Visibility Dashboardin avulla viestintätiimit voivat:

Seurata, miten niiden brändi, kilpailijat ja keskeiset aiheet näkyvät merkittävillä tekoälyalustoilla ja tekoälypohjaisissa hakupalveluissa

Seurata näkyvyyden kehittymistä mukautettavien koontinäyttöjen avulla

Verrata näkyvyyttä ja ääniosuutta kilpailijoihin

Ymmärtää, millainen sävy niiden brändiin liittyy tekoälyn tuottamissa vastauksissa

Tunnistaa kehotteet ja aiheet, joiden yhteydessä niiden brändi esiintyy

Nähdä, mihin toimittajiin, julkaisuihin ja verkkotunnuksiin tekoälyn tuottamissa vastauksissa viitataan lähteinä

Yhdistää tekoälynäkyvyyden mediaseurantaan, sosiaalisen median kuunteluun ja mediayhteydenpitoon

Toisin kuin erilliset tekoälyn seurantatyökalut, jotka tuovat työnkulkuun jälleen yhden irrallisen koontinäytön, CisionOne yhdistää tekoälyn näkyvyysmittarit suoraan perinteiseen mediaseurantaan, sosiaalisen median kuunteluun ja mediayhteydenpitoon yhdellä alustalla. Tämä uusi tietokerros tarjoaa tiimeille käytännössä hyödynnettävää tietoa. Se auttaa niitä ymmärtämään, miten medianäkyvyys, mediayhteydenotot, sosiaalisessa mediassa käytävät keskustelut ja lähteiden auktoriteetti voivat vaikuttaa tekoälyn tuottamiin vastauksiin. Samalla se tarjoaa kokonaisvaltaisemman tavan raportoida brändin näkyvyydestä ja viestinnän vaikuttavuudesta.

"PR-tiimit eivät voi suojella tai vahvistaa brändin mainetta tyhjiössä. Niiden on nähtävä, miten ansaitun median eteen tehty työ tosiasiassa tuottaa aineistoa kuluttajien luottamille algoritmeille", sanoi Cisionin markkinointijohtaja Amy Jones. "Hakudata-analytiikan tuomisessa PR-työnkulkuun ei ole kyse vain yhden uuden kanavan seurannasta. Kyse on siitä, että viestinnän ammattilaisia autetaan yhdistämään mediayhteydenottojen, perinteisen medianäkyvyyden ja tekoälynäkyvyyden signaalit, jotta he voivat siirtyä datasta strategisiin toimiin entistä nopeammin."

Lanseeraus kuvastaa Cisionin laajempaa strategiaa, jonka tavoitteena on auttaa viestintä- ja markkinointitiimejä siirtymään hajanaisesta datasta yhdistettyyn tietoon. Tuomalla Trajaanin tuottaman hakudata-analytiikan saataville koko Cisionin tuotevalikoimassa, kuten CisionOnessa, Brandwatchissa ja PR Newswiressa, Cision auttaa tiimejä yhdistämään signaalit, jotka vaikuttavat maineeseen, yleisöistä muodostuvaan ymmärrykseen, löydettävyyteen ja vaikutusvaltaan. Asiakkaille tämä merkitsee selkeämpää kuvaa siitä, miten medianäkyvyys, sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu, hakukäyttäytyminen, sisällön jakelu ja tekoälyn tuottamat vastaukset yhdessä muovaavat brändistä syntyvää käsitystä.

Tekoälynäkyvyyden koontinäyttö on nyt CisionOne-käyttäjien saatavilla. Lisätietoja saat ja esittelyä voit pyytää täältä.

Tietoa Cisionista

Cision on maailman johtava kuluttaja- ja media-analytiikan sekä vuorovaikutus- ja viestintäratkaisujen tarjoaja. Tarjoamme PR, yritysviestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisille työkalut, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykyisessä datalähtöisessä maailmassa.

Syvällinen asiantuntemuksemme, yksinoikeudelliset datakumppanuutemme ja palkitut tuotteemme, kuten Trajaan, Brandwatch, CisionOne ja PR Newswire, kokoavat yhteen hakujen, sosiaalisen median ja muun median signaalit. Näin tiimit voivat ymmärtää paremmin, mitä tapahtuu, ohjata keskustelua ja lisätä vaikuttavuuttaan.

Yli 75 000 yritystä ja organisaatiota – niiden joukossa 84 prosenttia Fortune 500 -yrityksistä – luottaa Cisioniin tehdäkseen parempia päätöksiä ja saavuttaakseen tavoitteensa.

Median yhteydenotot: Cision Public Relations: [email protected]

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