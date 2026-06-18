Cision lanseeraa CisionOne-alustalle tekoälypohjaisen medianäkyvyysanalyysin, joka auttaa PR-tiimejä siirtymään uutisoinnista käytännön toimiin

Tekoälypohjainen medianäkyvyysanalyysi auttaa viestijöitä ymmärtämään medianäkyvyyden taustalla olevia tarinoita, tuomaan esiin keskeisiä narratiiveja ja määrittelemään tulevat toimet

CHICAGO, 18. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- Kuluttaja- ja mediatiedon maailmanlaajuinen johtaja Cision ilmoitti tänään lanseeraavansa tekoälypohjaisen medianäkyvyysanalyysin, uuden ominaisuuden palkitulle CisionOne-alustalleen.

AI Coverage Analysis goes beyond coverage summaries to help PR teams connect signals and understand the impact on their brands. AI Coverage Analysis provides tailored recommendations to act with confidence and amplify coverage.

Suoraan PR-työnkulkuun integroitu tekoälypohjainen medianäkyvyysanalyysi auttaa viestintätiimejä ymmärtämään nopeasti, mitä heidän medianäkyvyytensä tarkoittaa, mitkä narratiivit ovat nousemassa esiin ja mihin toimiin seuraavaksi tulisi ryhtyä. Se tuo esiin keskeiset teemat koko näkyvyyden osalta ja tarjoaa räätälöityjä ehdotuksia tulevia toimia varten, asettaen analyysin tiimin erityistavoitteiden kontekstiin ja auttaen heitä siirtymään nopeammin raportointivaiheesta suosituksiin.

Lanseeraus tapahtuu PR-tiimeille kriittisenä ajankohtana. Viestijät hallitsevat enemmän signaaleja kuin koskaan aiemmin, aina mediamaininnoista ja sentimenttiraporteista sosiaalisen median keskusteluihin, tuoreisiin uutisiin ja kilpailijoiden toimintaan. Mutta datan kasvanut määrä ei aina ole tuonut lisää selkeyttä. Monet tiimit kamppailevat edelleen saman kysymyksen kanssa: Mitä kaikki tämä uutisointi oikeastaan tarkoittaa, ja mitä meidän pitäisi tehdä seuraavaksi?

Vaikka tekoälypohjainen yhteenveto-ominaisuus helpottaa suurten tietomäärien käsittelyä, monet työkalut tuottavat edelleen liian laajoja tai yleisluonteisia tuloksia, jotka eivät ohjaa todellista päätöksentekoa. Tekoälypohjainen medianäkyvyysanalyysi korjaa tämän puutteen tuomalla esiin tietoa, joka on paitsi kattavaa, myös merkityksellistä tiettyjen painopisteiden kannalta.

Samalla PR-tiimit kokevat tänä vuonna entistä suurempaa painetta tuottaa parempia tuloksia huolimatta tiukemmista budjeteista ja vähäisemmistä resursseista, kuten Cisionin vuoden 2026 Inside PR -raportista käy ilmi. Tekoälypohjainen medianäkyvyysanalyysi auttaa vastaamaan tähän haasteeseen vähentämällä aikaa, jota tiimit joutuvat käyttämään medianäkyvyyden manuaaliseen tulkintaan, ja auttamalla heitä siirtymään nopeammin raportoinnista suosituksiin.

"PR-tiimeillä on käytettävissään enemmän dataa kuin koskaan, mutta epäselvä data aiheuttaa vain lisää häiriötä", sanoi Cisionin markkinointijohtaja Amy Jones. "Tekoälypohjainen medianäkyvyysanalyysi auttaa tiimejä ymmärtämään uutisoinnin taustalla olevan tarinan, tunnistamaan merkitykselliset narratiivit ja toimimaan varmemmin. Tavoitteena on auttaa viestijöitä käyttämään vähemmän aikaa tiedon tulkitsemiseen ja enemmän aikaa liiketoiminnan neuvonantajina toimimiseen."

Tekoälypohjaisen medianäkyvyysanalyysin avulla käyttäjät voivat tarkastella uutisointia valitun aiheen, brändin, kampanjan tai kilpailijan osalta ja nähdä nopeasti keskustelua muovaavat keskeiset narratiivit, teemat ja tekijät. Toiminto tarjoaa sitten suosituksia – räätälöityinä tiettyihin tavoitteisiin ja prioriteetteihin – auttaakseen tiimejä päättämään, mihin reagoida, mitä korostaa ja missä lisätoimia saatetaan tarvita.

Tekoälypohjainen medianäkyvyysanalyysi on suunniteltu auttamaan nykyaikaisia PR-tiimejä:

Ymmärtämään mediakattavuuden taustalla olevaa laajempaa tarinaa

Tuomaan esiin brändejä, asiakkaita ja kilpailijoita koskevat keskeiset narratiivit – välittömästi

Muuttamaan tietotulvan merkitykselliseksi tiedoksi ja varmoiksi toimiksi

S iirtymään datan raportoinnista seuraavien toimenpiteiden suositteluun

Virstanpylväs Cisionin tekoälyn kehityksessä

Tekoälypohjainen medianäkyvyysanalyysin lanseeraus on osa Cisionin jatkuvaa panostusta tekoälypohjaisiin viestinnän työnkulkuihin. Yhdistämällä seurannan, analysoinnin, raportoinnin ja toimet yhdelle alustalle, CisionOne, auttaa PR- ja viestintätiimejä tulkitsemaan merkityksellisiä signaaleja ja toimimaan varmemmin.

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Tietoja Cisionista

Cision on kuluttaja- ja mediatutkimuksen, sitouttamisen ja viestintäratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tarjoamme PR- ja yritysviestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisille työkaluja, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivän datapohjaisessa maailmassa. Syvällinen asiantuntemuksemme, eksklusiiviset datakumppanuudet sekä palkitut tuotemerkit ja tuotteet, kuten CisionOne, Brandwatch, Trajaan ja PR Newswire, mahdollistavat sen, että yli 75 000 yritystä ja organisaatiota, mukaan lukien 84 % Fortune 500 -listan jäsenistä, näkevät ja tulevat nähdyiksi, ymmärtävät ja tulevat ymmärretyksi niille tärkeimmän yleisön toimesta.

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Cision Public Relations

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