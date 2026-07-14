Cision lägger till AI Search Visibility till CisionOne, och hjälper PR-team att spåra hur varumärken visas i AI-svar

Cisions nya AI Visibility Dashboard integrerar signaler från ledande AI-plattformar, inklusive ChatGPT, Gemini och Claude, i ett enhetligt ekosystem för mediaintelligens.

CHICAGO, 14 juli 2026 /PRNewswire/ -- Cision, en global ledare inom konsument- och medieintelligens, tillkännagav idag lanseringen av AI Visibility Dashboard i sin prisbelönta CisionOne-plattform, och lägger till LLM-övervakning till sina omfattande medieintelligenserbjudanden. Den nya funktionen, som drivs av data från Trajaan, branschledande inom sökintelligens, gör det möjligt för PR- och kommunikationsteam att övervaka, analysera och jämföra hur deras varumärken visas på världens ledande AI-plattformar.

Den nya instrumentpanelen ger AI-synlighetsdata till CisionOne tillsammans med medieövervakning, social lyssning och medieutveckling, vilket ger kommunikationsteamen en mer komplett bild av hur varumärkesryktet formas över traditionella och nya kanaler.

När publiken i allt högre grad vänder sig till AI-verktyg för forskning, produktrekommendationer och daglig information blir AI-genererade svar en allt viktigare del av hur varumärken upptäcks och uppfattas. För dagens kommunikationsteam skapar detta en ny synlighetsutmaning: Det räcker inte längre att förstå vad som sägs i traditionella medier eller sociala plattformar. Teamen måste också förstå hur AI-genererade svar representerar deras varumärke och deras konkurrenter, vilka källor som kan påverka dessa svar och vilka uppmaningar eller ämnen som driver synlighet.

"AI-plattformar omformar snabbt hur världen konsumerar information och bildar åsikter om varumärken", säger Jim Daxner, Chief Product Officer på Cision. "För moderna PR- och kommunikationsteam är det inte längre frivilligt att förstå ditt varumärkes fotavtryck i AI-genererade svar. Det är nödvändigt. Genom att föra AI-synlighetsdata in i samma miljö som medieövervakning och social lyssning ger vi professionella den första verkligt enhetliga synen på modernt varumärkesrykte."

Att omvandla olika signaler till användbara insikter

AI Visibility Dashboard gör det möjligt för användare att övervaka varumärkesnärvaro i alla ledande LLM, inklusive ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok, DeepSeek, Google AI Overview, Google AI Mode och Mistral.

Med AI Visibility Dashboard kan kommunikationsteamen:

Övervaka hur deras varumärke, konkurrenter och nyckelämnen visas på stora AI-plattformar och AI-drivna sökupplevelser

Spåra synlighet över tid genom anpassningsbara instrumentpaneler

Jämföra synlighet och röstandel med konkurrenter

Förstå känslan förknippad med deras varumärke i AI-genererade svar

Identifiera de frågor och ämnen där deras varumärke visas

Se vilka journalister, publikationer och domäner som citeras i AI-genererade svar

Koppla samman AI-synlighet med medieövervakning, social lyssning och uppsökande verksamhet

Till skillnad från fristående AI-spårningsverktyg som lägger till en annan bortkopplad instrumentpanel till arbetsflödet integrerar CisionOne AI-synlighetsmätningar direkt tillsammans med traditionell medieövervakning, social lyssning och medieutveckling i en enda plattform. Detta extra lager ger team insikter som de kan agera på, vilket hjälper dem att förstå hur medietäckning, utvecklingsaktivitet, sociala samtal och källmyndighet kan påverka AI-genererade svar, samtidigt som de får ett mer holistiskt sätt att rapportera om varumärkets synlighet och kommunikationspåverkan.

PR-team kan inte skydda eller öka varumärkets rykte i ett vakuum. De måste se hur deras mediainsatser faktiskt ger algoritmerna konsumenternas förtroende, säger Amy Jones, Chief Marketing Officer på Cision. "Introduktion av sökintelligens i PR-arbetsflödet handlar inte bara om att spåra en annan kanal. Det handlar om att hjälpa kommunikatörer att koppla samman signaler mellan medieutveckling, traditionell täckning och AI-synlighet så att de kan gå från data till strategiska åtgärder snabbare."

Lanseringen återspeglar Cisions bredare strategi för att hjälpa kommunikations- och marknadsföringsteam att flytta från urkopplade data till ansluten intelligens. Genom att göra Trajaan-driven sökintelligens tillgänglig i hela Cision-produktpaketet, inklusive CisionOne, Brandwatch och PR Newswire, hjälper Cision team att ansluta de signaler som formar rykte, publikförståelse, upptäckt och inflytande. För kunder innebär det en tydligare bild av hur mediedäckning, social konversation, sökbeteende, distribution och AI-genererade svar fungerar tillsammans för att forma varumärkesuppfattningen.

AI Visibility Dashboard är tillgänglig idag för CisionOne-användare. För mer information eller för att begära en demo, besök här.

Om Cision

Cision är den globala ledaren inom konsument- och medieintelligens, engagemang och kommunikationslösningar. Vi utrustar PR- och företagskommunikation, marknadsföring och sociala medier med de verktyg de behöver för att utmärka sig i dagens datadrivna värld.

Vår djupa expertis, exklusiva datapartnerskap och prisbelönta produkter, inklusive Trajaan, Brandwatch, CisionOne och PR Newswire, sammanför signaler från sök, sociala och media så att team bättre kan förstå vad som händer, forma konversationen och förstärka sin inverkan.

Över 75 000 företag och organisationer, inklusive 84% av Fortune 500, förlitar sig på Cision för att fatta bättre beslut och uppnå sina mål.

För mediafrågor vänligen kontakta: Cision Public Relations på [email protected]

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