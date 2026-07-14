Cision ajoute la visibilité de recherche optimisée par l'IA à CisionOne pour aider les équipes de RP à suivre la manière dont les marques apparaissent dans les réponses générées par l'IA

Le nouveau AI Visibility Dashboard de Cision intègre les données provenant des principales plateformes d'IA – notamment ChatGPT, Gemini et Claude – au sein d'un écosystème unifié d'intelligence médiatique.

CHICAGO, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondial de la veille des consommateurs et des médias, annonce aujourd'hui le lancement de l'AI Visibility Dashboard au sein de sa plateforme primée CisionOne, qui ajoute la surveillance des grands modèles de langage (LLM) à son offre complète de services de veille médiatique. Grâce aux données fournies par Trajaan, leader du secteur de l'intelligence de recherche, cette nouvelle fonctionnalité permet aux équipes de relations publiques et de communication de suivre, d'analyser et de comparer la manière dont leurs marques apparaissent sur les principales plateformes d'IA à l'échelle mondiale.

Le nouveau tableau de bord intègre les données de visibilité issues de l'IA dans la plateforme CisionOne, aux côtés des fonctionnalités de veille médiatique, d'engagement des réseaux sociaux et de relations presse, offrant ainsi aux équipes de communication une vision plus complète de la manière dont la réputation de la marque se construit sur les canaux traditionnels et émergents.

Alors que le public se tourne de plus en plus vers les outils d'IA pour effectuer des recherches, obtenir des recommandations de produits et s'informer au quotidien, les réponses générées par l'IA jouent un rôle de plus en plus important dans la manière dont les marques sont découvertes et perçues. Pour les équipes de communication d'aujourd'hui, cela pose un nouveau défi en matière de visibilité : comprendre ce qui se dit dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux n'est plus suffisant. Les équipes doivent également comprendre en quoi les réponses générées par l'IA reflètent leur marque et celle de leurs concurrents, quelles sources peuvent influencer ces réponses, et quelles questions ou quels sujets contribuent à accroître leur visibilité.

« Les plateformes d'IA sont en train de transformer rapidement la manière dont les gens consomment l'information et se forgent une opinion sur les marques », déclare Jim Daxner, directeur des produits chez Cision. « Pour les équipes modernes de relations publiques et de communication, comprendre l'empreinte de leur marque dans les réponses générées par l'IA n'est plus option. C'est une obligation. En intégrant les données de visibilité issues de l'IA dans le même environnement que la veille médiatique et le suivi des réseaux sociaux, nous offrons aux professionnels la première vision véritablement unifiée de la réputation d'une marque moderne. »

Transformer des signaux disparates en informations exploitables

L'AI Visibility Dashboard permet aux utilisateurs de suivre la présence de leur marque sur tous les principaux LLM, à savoir ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok, DeepSeek, Google AI Overview, Google AI Mode et Mistral.

Grâce à l'AI Visibility Dashboard, les équipes de communication peuvent :

suivre la manière dont leur marque, leurs concurrents et les thèmes clés apparaissent sur les principales plateformes d'IA et dans les expériences de recherche basées sur l'IA

tracer l'évolution de la visibilité au fil du temps grâce à des tableaux de bord personnalisables

comparer la visibilité et la part de voix par rapport aux concurrents

comprendre le sentiment associé à leur marque dans les réponses générées par l'IA

identifier les suggestions et les sujets dans lesquels leur marque apparaît

découvrir quels journalistes, publications et domaines sont cités dans les réponses générées par l'IA

associer la visibilité offerte par l'IA à la veille médiatique, à l'écoute des réseaux sociaux et aux activités d'engagement

Contrairement aux outils de suivi basés sur l'IA autonomes, qui ajoutent un tableau de bord supplémentaire et isolé au flux de travail, CisionOne intègre les indicateurs de visibilité générés par l'IA directement aux fonctions traditionnelles de veille médiatique, d'écoute des réseaux sociaux et de communication avec les médias, le tout au sein d'une seule et même plateforme. Cette dimension supplémentaire fournit aux équipes des informations exploitables, qui leur permettent de comprendre comment la couverture médiatique, les actions de communication, les conversations sur les réseaux sociaux et la crédibilité des sources peuvent influencer les réponses générées par l'IA, tout en leur offrant une approche plus globale pour rendre compte de la visibilité de la marque et de l'impact de ses communications.

« Les équipes de relations publiques ne peuvent ni protéger ni développer la réputation d'une marque en vase clos ; elles doivent comprendre comment leurs actions en matière de médias acquis alimentent concrètement les algorithmes auxquels les consommateurs font confiance », déclare Amy Jones, directrice marketing chez Cision. « L'intégration de l'intelligence de recherche dans le processus de relations publiques ne se résume pas simplement au suivi d'un canal supplémentaire. Il s'agit d'aider les communicants à établir des liens entre l'engagement avec les médias actions, la couverture médiatique traditionnelle et la visibilité générée par l'IA, afin qu'ils puissent passer plus rapidement des données à l'action stratégique. »

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie globale de Cision visant à aider les équipes de communication et de marketing à passer de données isolées à une intelligence connectée. En intégrant les fonctionnalités d'analyse de recherche de Trajaan à l'ensemble de sa gamme de produits, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, Cision aide les équipes à relier entre eux les indicateurs qui déterminent la réputation, la compréhension du public, la découverte et l'influence. Pour les clients, cela se traduit par une vision plus claire de la manière dont la couverture médiatique, les discussions sur les réseaux sociaux, les comportements de recherche, la diffusion et les réponses générées par l'IA interagissent pour façonner la perception de la marque.

Le AI Visibility Dashboard est désormais disponible pour les utilisateurs de CisionOne. Pour plus d'informations ou pour demander une démo, cliquez ici.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement de veille médiatique et des consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données.

Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, à savoir Trajaan, Brandwatch, CisionOne et PR Newswire, rassemblent les signaux issus des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et des médias afin de permettre aux équipes de mieux comprendre les tendances, d'orienter le débat et d'amplifier leur impact.

Plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84% du Fortune 500, font confiance à Cision pour prendre de meilleures décisions et atteindre leurs objectifs.

Renseignements pour les médias : relations publiques de Cision : [email protected]

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