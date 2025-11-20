Brandwatch vahvistaa johtavaa asemaansa tekoälyn alalla syvällisemmällä tiedolla ja laajemmalla datan kattavuudella

Innovatiiviset uudet ominaisuudet antavat markkinointitiimeille mahdollisuuden muuttaa tiedon toiminnaksi – nopeammin ja varmemmin.

CHICAGO, 20. marraskuuta 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, Cision-konserniin kuuluva yritys ja kuluttajatiedon maailmanlaajuinen johtaja, ilmoitti tänään laajennetusta datasisällöstä ja uudesta tekoälypohjaisen innovaation aallosta, jotka määrittelevät uudelleen tavan, jolla markkinoijat ja viestijät löytävät ja tulkitsevat tietoa ja toimivat sen perusteella.

Tämän kehityksen keskiössä on Iris AI – Brandwatch-ohjelmistopakettiin integroitu älykkyyskerros – joka on suunniteltu auttamaan brändejä näkemään ja ymmärtämään sitä, mikä todella on tärkeää, sekä reagoimaan siihen.

Alan johtavan tekoälyteknologian ja Brandwatchin rakentamien mallien avulla Iris muuntaa miljardeja datapisteitä selkeäksi, käytännölliseksi tiedoksi – paljastaen trendien taustalla olevat syyt ja parantamalla ihmisten asiantuntemusta läpinäkyvyyden ja hallinnan avulla. Nämä uusimmat päivitykset tekevät datan tutkimisesta keskustelevampaa, kontekstisidonnaisempaa ja intuitiivisempaa, samalla kun ne parantavat automaatiota, työnkulun tehokkuutta ja kattavuutta nykypäivän merkittävimmillä digitaalisilla ja sosiaalisilla kanavilla.

Rakennettu yhdelle alan kattavimmista datapohjista

Brandwatchin tekoälyteknologia perustuu yhteen alan suurimmista ja luotettavimmista datasarjoista, joka kattaa reaaliaikaiset ja historialliset sosiaaliset ja perinteiset medialähteet ja jota on jalostettu malleilla, jotka on koulutettu todellisissa markkinointi- ja viestintäkontteksteissa.

Uutta: Älykkäämpiä työnkulkuja, syvällisempää tietoa ja laajempaa kattavuutta:

Kysy Irisiltä: Nopea tekoälypohjainen chat-avustaja: Esitä kysymyksiä luonnollisella kielellä ja saat välittömästi Brandwatchin tuottamia, dataan perustuvia vastauksia. Se etsii ja analysoi dataa tarvitsematta kysymyksiä tai koontinäkymää, luo automaattisesti kaavioita ja yhteenvetoja ja antaa sinun jatkaa keskustelua tiedon tarkentamiseksi tai tutkimiseksi.

Luo täydellisiä totuusarvokysymyksiä alusta alkaen ehdotettujen hashtagien, avainsanojen ja aliredditien avulla. Tekoälykoontinäkymät: Muunna data selkeydeksi tiivistämällä oivallukset sekunneissa ja paljastamalla numeroiden takana oleva tarina kertomuksellisilla yhteenvedoilla, jotka selittävät tärkeimmät asiat.

Muunna data selkeydeksi tiivistämällä oivallukset sekunneissa ja paljastamalla numeroiden takana oleva tarina kertomuksellisilla yhteenvedoilla, jotka selittävät tärkeimmät asiat. Laajennettu tietojen ja sisällön kattavuus: Sisältää nyt Threadsin, YouTuben, TikTokin, LinkedInin, hakudatan Trajaanissa sekä yli 70 000 trendaavaa podcastia transkriptioanalyysillä.

Sisältää nyt Threadsin, YouTuben, TikTokin, LinkedInin, hakudatan Trajaanissa sekä yli 70 000 trendaavaa podcastia transkriptioanalyysillä. Sosiaalisen median hallinnan parannukset: Tekoälypohjaiset vaikuttajien yhteenvedot, Iris AI -sisällön käännökset ja tekoälypohjaiset alan vertailuarvot.

Vuonna 2026 Brandwatch kehittää Iris AI:ta edelleen ja laajentaa sen ominaisuuksia sarjalla innovaatioita, jotka on suunniteltu syventämään analyysia ja laajentamaan kattavuutta – aina laajennetuista APAC-tietolähteistä ja Bring Your Own Data -integraatioista älykkäämpään video- ja kuva-analyysiin ja uuden mobiilisovelluksen lanseeraukseen.

"Iris AI on muuttumassa markkinoijien todelliseksi digitaaliseksi kumppaniksi, joka selittää, opastaa ja nopeuttaa tiimien työskentelyä", sanoo Jim Daxner, Cisionin tuotejohtaja. "Yhdistämällä edistykselliset tekoälytyökalut Brandwatchin data- ja analytiikkaosaamiseen autamme asiakkaitamme toimimaan nopeammin, näkemään pidemmälle ja tekemään älykkäämpiä päätöksiä."

Tietoa

Brandwatch on johtava sosiaalisen median hallinnointipalvelu ja kuluttajatutkimusanalytiikkapalvelu, joka antaa brändeille mahdollisuuden nähdä ja tulla nähdyksi sekä ymmärtää ja tulla ymmärretyksi niiden yleisöjen toimesta, joilla on eniten merkitystä. Puolet Forbes 100 -listan jäsenistä luottaa Brandwatchiin, joka varustaa maailman innovatiivisimmat yritykset tekoälypohjaisella tiedolla ja työkaluilla, joiden avulla ne voivat hyödyntää mahdollisuuksia, vahvistaa sitouttamista ja kiihdyttää kasvua.

Kattava palveluvalikoimamme kattaa kuluttajatutkimusanalytiikan, vaikuttajamarkkinoinnin ja sosiaalisen median hallinnoinnin, joiden avulla brändit ja virastot voivat toteuttaa datapohjaisia strategioita laajassa mittakaavassa.

Brandwatch on osa Cisionin brändiperhettä yhdessä CisionOnen ja PR Newswiren kanssa.

