Dow Jones ja Cision julkistavat yksinomaisen maailmanlaajuisen sisältökumppanuuden PR- ja yritysviestintämarkkinoille

Uusi sopimus tehostaa maineenhallinnan ja strategisen viestinnän toimintoja maailmanlaajuisesti

CHICAGO ja NEW YORK, 7. syyskuuta 2023 /PRNewswire/ -- Cision, johtava kuluttaja- ja mediatieto- sekä viestintäratkaisujen tarjoaja, on solminut pitkäaikaisen sopimuksen Dow Jonesin sisällön jakelusta PR- ja yritysviestinnän ammattilaisille. Tämä uusi kumppanuus, jonka rakenne tähtää Dow Jonesin ja Cisionin väliseen eksklusiiviseen sopimukseen, yhdistää luotetuimmat uutiset ja huipputeknologian. Tarkoituksena on auttaa PRCC:n asiakkaita hallitsemaan brändinä mainetta, seuraamaan liiketoiminnan kannalta kriittisiä aiheita ja edistämään globaaleja viestintästrategioita.

Dow Jonesin arvovaltainen journalismi, jota edustavat mm. The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch, Investor's Business Daily ja Dow Jones Newswires, on nyt täysin integroitu Cisionin mediatietoalustoihin, ja sen käyttöönottoa odotetaan piakkoin laajemmissa Cision- ja Brandwatch-salkuissa. Cisionin premium-alustojen käyttäjät tulevat vastaanottamaan myös digitaalisia tilauksia Dow Jonesin maailmanluokan julkaisuihin.

Tämän lisäksi Cision integroi Factiva-liiketoimintatietoratkaisusta saadun valikoidun sisällön alustoilleen, mikä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden seurata ja analysoida sisältöä tuhansista lisensoiduista lähteistä maailmanlaajuisesti.

"Olemme, yhdessä Dow Jonesin kanssa, innoissamme siitä rajattomasta potentiaalista innovointiin ja alan johtajien tukemiseen nopeasti muuttuvassa uutis- ja informaatioympäristössä", sanoi Cali Tran, Cisionin toimitusjohtaja. "Missiomme ytimenä on tehostaa asiakkaidemme toimintaa antamalla nille parempi käsitys siitä, mikä on niiden asema markkinoilla, ja antaa niille se ymmärrys, jota ne tarvitsevat voidakseen laatia tehokkaita strategioita luottavaisin mielin, varmistaen strategioidensa relevanssin ja näkyvyyden."

"Tämä kumppanuus tukee Dow Jonesin kykyä tarjota luotettavimpia uutisia, tietoja ja analyysejä, jotka auttavat ihmisiä tekemään päätöksiä, mihin se on sitoutunut", sanoi Almar Latour, Dow Jonesin toimitusjohtaja ja Wall Street Journalin julkaisija. "Yhdistämällä voimamme Cisionin kanssa laajennamme yritysuutistemme ja -tietojemme ulottuvuutta, niin että ne voivat tavoittaa yleisömme siellä, missä se on, ja samalla edistämme panostustamme ainutlaatuiseen ja laadukkaaseen journalismiin."

Cisionin sitoutuminen datakumppanuuksiin ulottuu maailman suurimpiin ja pienimpiin julkaisijoihin ja sosiaalisiin alustoihin, mikä varmistaa, että alan johtajat saavat täydellisen ja tarkan kuvan uutisista, trendeistä ja keskusteluista, joilla on merkitystä niiden johtamien brändien ja organisaatioiden vaikutusarvioinnin kannalta. Dow Jonesin premium-julkaisujen lisääminen maailmanlaajuiseen sisältökokoelmaan tarjoaa asiakkaille pääsyn laadukkaisiin ja luotettaviin uutisiin, niin että median seurantaa virtaviivaistetaan ja tiedot päätyvät päätöksenteon tueksi.

Sopimuksen mukaan Cisionilla on myös ainutlaatuinen kyky tehdä yhteistyötä suoraan Dow Jonesin sisällön kanssa sekä alilisensoida sitä muille ohjelmistotoimittajille ja hyväksytyille jälleenmyyjille PRCC-markkinoilla. Lisäksi molemmat yritykset pyrkivät yhdenmukaistamaan voimavaransa ja valmiutensa niin, että ne täydentävät toisiaan, jotta ne voivat tarjota ainutlaatuista arvoa PRCC:n asiakkaille yhteisen tuoteinnovaatioiden ja yhteiskehittämisen etenemissuunnitelman avulla.

Lisätietoja on saatavilla osoitteessa cision.com/dowjones.

Tietoja Cisionista

Cision on johtava kuluttaja- ja mediatieto- ja viestintäratkaisujen toimittaja, jonka avulla suhdetoiminnan, markkinoinnin, sosiaalisen median ja viestinnän ammattilaiset ympäri maailmaa voivat ymmärtää kuluttajiaan, vaikuttaa tuloksiin ja saada tarinansa paremmin ihmisten ulottuville. Markkinajohtaja Cisionin palkitut tuotemerkit ja teknologia antavat markkinointi- ja viestintäjohtajille mahdollisuuden hallita ja muokata brändejään nykypäivän nopeasti kehittyvässä maailmassa. Cisionilla on toimistoja 24 maassa Amerikassa, EMEA-alueella ja APAC-alueella, ja se tarjoaa valikoiman luokkansa parhaita ratkaisuja, mukaan luettuina PR Newswire, Brandwatch Consumer Research ja CisionOne. Lisätietoja saatavissa osoitteista www.cision.com , www.brandwatch.com ja www.prnewswire.com .

Tietoja Dow Jonesista

Dow Jones on maailmanlaajuinen uutis- ja yritystietojen toimittaja, joka toimittaa sisältöä kuluttajille ja organisaatioille eri muodoissa, mukaan luettuina painettu, digitaalinen, mobiilimateriaali ja live-tapahtumat. Dow Jones on tuottanut laadultaan ylivertaista sisältöä yli 130 vuoden ajan, ja tällä hetkellä sen maailmalaajuiset uutistenkeruuoperaatiot kuuluvat maailman laajimpiin. Se on koti johtaville julkaisuille ja tuotteille, mukaan luettuina lippulaiva Wall Street Journal, Amerikan suurin sanomalehti maksulliselta levikiltään; Barron's, MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Investor's Business Daily, Factiva, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires, OPIS ja Chemical Market Analytics. Dow Jones on News Corp.:n (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV) osasto.

