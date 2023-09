Dow Jones e Cision annunciano un'esclusiva partnership globale sui contenuti per il mercato delle PR e della comunicazione aziendale

Il nuovo accordo consente di potenziare la gestione della reputazione e i programmi di comunicazione strategica in tutto il mondo

CHICAGO e NEW YORK, 7 settembre 2023 /PRNewswire/ -- Cision, il fornitore leader di soluzioni di consumer e media intelligence e di comunicazione, ha sottoscritto un accordo a lungo termine per la distribuzione dei contenuti di Dow Jones ai professionisti delle PR e della comunicazione aziendale (Public Relations and Corporate Communications, PRCC). Questa nuova partnership, che è strutturata in modo da diventare un accordo esclusivo tra Dow Jones e Cision, riunisce le notizie più affidabili e la tecnologia più avanzata per aiutare i clienti PRCC a gestire la reputazione del marchio, a monitorare gli argomenti critici per il business e sviluppare al meglio le strategie globali di comunicazione.

L'autorevole portafoglio di testate giornalistiche di Dow Jones, che comprende The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch, Investor's Business Daily e Dow Jones Newswires, è ora completamente integrato nelle piattaforme di media intelligence di Cision, e a breve è previsto il rollout sui più ampi portafogli di Cision e Brandwatch. Gli utenti delle piattaforme premium di Cision riceveranno anche abbonamenti digitali alle pubblicazioni più prestigiose di Dow Jones.

Inoltre, Cision integrerà nelle proprie piattaforme alcuni contenuti della soluzione di business intelligence Factiva, offrendo ai propri clienti la possibilità di monitorare e analizzare i contenuti provenienti da migliaia di fonti su licenza a livello mondiale.

"Insieme a Dow Jones, siamo entusiasti del potenziale illimitato che abbiamo per innovare e supportare i leader del settore nel mondo in rapida evoluzione delle notizie e delle informazioni", ha dichiarato Cali Tran, CEO di Cision. "Il cuore della nostra missione è quello di offrire ai nostri clienti una migliore comprensione della loro posizione all'interno del mercato e di fornire loro le informazioni necessarie per elaborare strategie efficaci con fiducia, garantendo rilevanza e visibilità."

"Questa partnership rafforza l'impegno di Dow Jones nel fornire notizie, dati e analisi più affidabili per aiutare le persone a prendere decisioni", ha dichiarato Almar Latour, CEO di Dow Jones ed editore del Wall Street Journal. "Unendo le forze con Cision, stiamo ampliando la copertura delle nostre notizie e informazioni economiche per andare incontro al nostro pubblico ovunque esso si trovi, e allo stesso tempo stiamo incrementando il nostro investimento in un giornalismo esclusivo e di alta qualità."

L'impegno di Cision nelle partnership sui dati si estende agli editori e alle piattaforme social più grandi e più piccole del mondo, garantendo ai leader del settore una visione completa e accurata delle notizie, dei trend e delle conversazioni che influenzano le valutazioni dei marchi e delle organizzazioni che guidano. L'aggiunta delle pubblicazioni premium di Dow Jones alla sua collezione di contenuti globali fornirà ai clienti l'accesso a notizie di qualità e affidabili per semplificare il monitoraggio dei media e garantire un processo decisionale informato.

In base all'accordo, Cision avrà anche la straordinaria possibilità di collaborare direttamente con Dow Jones e di concedere in sublicenza i suoi contenuti ad altri fornitori di software e rivenditori autorizzati nel mercato delle PRCC. Inoltre, le due aziende si impegneranno ad allineare le proprie risorse e competenze complementari al fine di fornire un valore esclusivo ai clienti PRCC attraverso una roadmap congiunta di innovazione e co-creazione di prodotti.

Per saperne di più, visitare il sito cision.com/dowjones.

Informazioni su Cision

Cision è il fornitore leader di soluzioni di consumer e media intelligence e di comunicazione, che consente ai professionisti delle pubbliche relazioni, del marketing, dei social media e della comunicazione di tutto il mondo di comprendere i propri consumatori, influenzare i risultati e amplificare le proprie storie. Quale leader di mercato, i pluripremiati brand e tecnologie di Cision consentono a responsabili del marketing e della comunicazione di gestire e modellare i loro marchi nell'attuale contesto in rapida evoluzione. Cision è presente in 24 paesi nelle Americhe, nell'EMEA e nell'APAC e offre una suite di soluzioni di altissimo livello, tra cui PR Newswire, Brandwatch Consumer Research e CisionOne. Per maggiori informazioni visitare www.cision.com , www.brandwatch.com e www.prnewswire.com .

Informazioni su Dow Jones

Dow Jones è un fornitore globale di notizie e informazioni commerciali, che distribuisce contenuti a consumatori e organizzazioni in tutto il mondo attraverso molteplici formati, tra cui stampa, digitale, dispositivi mobili ed eventi dal vivo. Dow Jones realizza contenuti di qualità senza rivali da oltre 130 anni e oggi vanta una delle più importanti realtà di raccolta di notizie a livello mondiale. È la società che ospita pubblicazioni e prodotti leader, tra cui la testata principale, il Wall Street Journal, il più grande quotidiano americano a pagamento per diffusione; Barron's, MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Investor's Business Daily, Factiva, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires, OPIS e Chemical Market Analytics. Dow Jones è una divisione di News Corp (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV).

