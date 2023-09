Dow Jones et Cision dévoilent un partenariat exclusif de contenu mondial pour le marché des relations publiques et de la communication d'entreprise

Un nouvel accord permet d'améliorer les programmes de contrôle de la réputation et de communication stratégique dans le monde entier

CHICAGO et NEW YORK, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Cision, le principal fournisseur de solutions de communication et de renseignements sur les consommateurs et les médias, a conclu un accord à long terme pour diffuser le contenu de Dow Jones aux professionnels des relations publiques et des communications d'entreprise (PRCC). Ce nouveau partenariat, qui est structuré pour devenir un accord exclusif entre Dow Jones et Cision, réunit les nouvelles les plus fiables et une technologie de pointe pour aider les clients PRCC à gérer la réputation de leur marque, à surveiller les sujets critiques pour l'entreprise et à faire progresser les stratégies de communication mondiales.

Le journalisme de référence du Dow Jones, notamment The Wall Street Journal, Barron's, MarketWatch, Investor's Business Daily et Dow Jones Newswires, est désormais entièrement intégré aux plateformes d'intelligence médiatique de Cision, et des déploiements dans les portefeuilles plus larges de Cision et Brandwatch sont prévus prochainement. Les utilisateurs des plateformes premium de Cision recevront également des abonnements numériques aux publications de classe mondiale du Dow Jones.

En outre, Cision intégrera dans ses plateformes certains contenus de la solution de veille stratégique Factiva, offrant ainsi à ses clients la possibilité de surveiller et d'analyser des contenus provenant de milliers de sources sous licence dans le monde entier.

« Avec Dow Jones, nous sommes enthousiasmés par le potentiel illimité dont nous disposons pour innover et soutenir les leaders de l'industrie dans le monde en constante évolution de l'actualité et de l'information », a déclaré Cali Tran, PDG de Cision. « Le cœur de notre mission est de permettre à nos clients de mieux comprendre leur position sur le marché et de leur donner les informations dont ils ont besoin pour élaborer des stratégies efficaces en toute confiance, en garantissant la pertinence et la visibilité. »

« Ce partenariat renforce l'engagement de Dow Jones à fournir les nouvelles, les données et les analyses les plus fiables pour aider les gens à prendre des décisions », a déclaré Almar Latour, PDG de Dow Jones et éditeur du Wall Street Journal. « En nous associant à Cision, nous élargissons la portée de nos nouvelles et informations commerciales qui répondent aux besoins de nos publics là où ils se trouvent, tout en renforçant notre investissement dans un journalisme unique et de haute qualité. »

L'engagement de Cision envers les partenariats de données s'étend aux plus grands et aux plus petits éditeurs et plateformes sociales du monde, garantissant aux leaders de l'industrie une vue complète et précise des nouvelles, des tendances et des conversations ayant un impact sur les évaluations des marques et des organisations qu'ils dirigent. L'ajout des publications de qualité supérieure de Dow Jones à sa collection de contenu mondial permettra aux clients d'accéder à des informations de qualité et fiables afin de rationaliser la surveillance des médias et d'éclairer la prise de décision.

Dans le cadre de cet accord, Cision aura également la possibilité unique d'établir des partenariats directs avec d'autres fournisseurs de logiciels et revendeurs agréés sur le marché du PRCC et de leur accorder des sous-licences pour le contenu de Dow Jones. En outre, les deux entreprises s'efforceront d'aligner leurs actifs et capacités complémentaires afin d'offrir une valeur unique aux clients du PRCC grâce à une feuille de route commune en matière d'innovation et de co-création de produits.

À propos de Cision

Cision est le principal fournisseur de solutions de communication et de renseignements sur les consommateurs et les médias, permettant aux professionnels des relations publiques, du marketing, des médias sociaux et des communications du monde entier de comprendre leurs consommateurs, d'influencer les résultats et de faire entendre leurs histoires. En tant que leader du marché, les marques et la technologie primées de Cision permettent aux leaders du marketing et des communications de gérer et de façonner leurs marques dans le monde actuel qui évolue rapidement. Cision a des bureaux dans 24 pays à travers les Amériques, l'EMEA et l'APAC, et offre une suite de solutions de premier ordre, y compris PR Newswire, Brandwatch Consumer Research, et CisionOne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cision.com, www.brandwatch.com et www.prnewswire.com.

À propos de Dow Jones

Jones Dow Jones est un fournisseur mondial d'actualités et d'informations commerciales, qui fournit du contenu aux consommateurs et aux organisations du monde entier sur de multiples supports, notamment imprimés, numériques, mobiles et événements en direct. Dow Jones produit un contenu de qualité inégalée depuis plus de 130 ans et possède aujourd'hui l'une des plus grandes opérations de collecte d'informations au monde. Elle est à l'origine de publications et de produits de premier plan, notamment le Wall Street Journal, le plus grand journal américain en termes de diffusion payée, Barron's, MarketWatch, Mansion Global, Financial News, Investor's Business Daily, Factiva, Dow Jones Risk & Compliance, Dow Jones Newswires, OPIS et Chemical Market Analytics. Dow Jones est une division de News Corp (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV).

