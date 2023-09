JELD-WEN Newsweekin maailman luotettavimpien yritysten listalle

CHARLOTTE, POHJOIS-CAROLINA, 8. syyskuuta 2023 /PRNewswire/ -- JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), johtava maailmanlaajuinen rakennustuotteiden valmistaja, on nimetty Newsweekin vuoden 2023 maailman luotettavimpien yritysten listalle. JELD-WEN on ainoa ikkunoiden ja ovien valmistaja tällä maailmanlaajuisella listalla.

JELD-WEN only door and window manufacturer named to World's Most Trustworthy Companies

"Olemme valtavan ylpeitä siitä, että JELD-WEN on varmistanut paikkansa maailman luotettavimpien yritysten joukossa", sanoo toimitusjohtaja William J. Christensen. "Luottamuskulttuurin rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää JELD-WENin liiketoiminnan vahvistamiseksi. Pyrimme ansaitsemaan ja säilyttämään asiakkaidemme ja sidosryhmiemme luottamuksen päivittäisillä toimillamme ja sitoutumisellamme avoimuuteen, vastuullisuuteen ja rehellisyyteen."

Vuoden 2023 maailman luotettavimmat yritykset valittiin riippumattomassa tutkimuksessa, joka perustui yli 70 000 osallistujan otokseen 23 toimialalta 21 maasta. Statista, Inc., maailman johtava tilastoportaali ja alan luokitusten tarjoaja, analysoi yhteensä 269 000 arvostelua. Osallistujat arvioivat tuntemansa yritykset, joiden pääkonttori oli kyseisessä maassa, kaikkien kolmen luottamuspisteen perusteella. Kolme tärkeintä julkista luottamuksen pilaria olivat: asiakkaiden luottamus, sijoittajien luottamus ja työntekijöiden luottamus. Tutkimuksessa otettiin huomioon kaikki pörssiyhtiöt, joiden pääkonttori oli yhdessä kohdemaista ja joiden liikevaihto oli yli 500 miljoonaa dollaria.

Ennen kuin JELD-WEN valittiin vuoden 2023 maailman luotettavimpien yritysten joukkoon, Newsweek tunnusti sen yhdeksi "Amerikan luotettavimmista yrityksistä " vuosina 2022 ja 2023.

Lukeaksesi lisää JELD-WENin sitoutumisesta ihmisiin, asiakkaisiin, laadukkaisiin tuotteisiin ja planeettaan, tutustu maailmanlaajuiseen uutishuoneeseemme tai seuraa meitä LinkedInissä .

Tietoa yrityksestä JELD-WEN, Inc.

JELD-WEN on maailman johtava korkealaatuisten sisä- ja ulko-ovien, ikkunoiden ja niihin liittyvien rakennustuotteiden suunnittelija, valmistaja ja jakelija. Se palvelee uudisrakentamis-, korjaus- ja saneeraussektoreita. Sen pääkonttori sijaitsee Charlottessa, Pohjois-Carolinassa, ja sillä on toimipisteitä 16 maassa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, ja se työllistää noin 18 000 henkilöä. Vuodesta 1960 lähtien JELD-WENin tiimi on sitoutunut valmistamaan laadukkaita tuotteita, jotka luovat turvallisen ja kestävän ympäristön asiakkaille, yhteistyökumppaneille sekä paikallisille yhteisöille. JELD-WENin tuotemerkkiperheeseen kuuluu JELD-WEN® maailmanlaajuisesti; LaCantina™ ja VPI™ Pohjois-Amerikassa; sekä Swedoor® ja DANA® Euroopassa. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa www.jeld-wen.com .

Median yhteyshenkilö:

JELD-WEN Holding, Inc.

Caryn Klebba

Head of global public relations

704-807-1275

[email protected]

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/2203567/JELD_WEN_Holding_Inc.jpg

SOURCE JELD-WEN Holding, Inc.