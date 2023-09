JELD-WEN wurde in die erste Liste der „World's Most Trustworthy Companies" von Newsweek aufgenommen

CHARLOTTE, North Carolina, 7. September 2023 /PRNewswire/ -- Die JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), ein führender globaler Hersteller von Bauprodukten, wurde in die erste Liste der „World's Most Trustworthy Companies 2023" (Liste der vertrauenswürdigsten Unternehmen der Welt 2023) von Newsweek aufgenommen. JELD-WEN ist der einzige Hersteller von Fenstern und Türen auf der internationalen Liste.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, dass sich JELD-WEN seinen Platz unter den vertrauenswürdigsten Unternehmen der Welt gesichert hat", so CEO William J. Christensen. „Der Aufbau einer Kultur des Vertrauens ist von entscheidender Bedeutung, um die Geschäftsentwicklung von JELD-WEN zu stärken. Wir bemühen uns, das Vertrauen unserer Kunden und Stakeholder täglich durch unser Handeln und unser Engagement für Transparenz, Zuverlässigkeit und Integrität zu gewinnen und aufrechtzuerhalten."

Die World's Most Trustworthy Companies 2023 wurden in einer unabhängigen Umfrage auf der Grundlage einer umfangreichen Stichprobe von mehr als 70.000 Teilnehmern aus 23 Branchen in 21 Ländern ermittelt. Insgesamt 269.000 Beurteilungen wurden von Statista, Inc., einem weltweit führenden Statistikportal und Anbieter von Branchenrankings, analysiert. Die Teilnehmer bewerteten Unternehmen, die sie kennen und die ihren Hauptsitz in dem jeweiligen Land haben, in Bezug auf alle drei Touchpoints des Vertrauens. Die drei wichtigsten bekannten Pfeiler der Vertrauenswürdigkeit waren: Vertrauen der Kunden, der Anleger und der Mitarbeiter. Alle börsennotierten Unternehmen mit Hauptsitz in einem der Zielländer mit einem Umsatz von über 500 Millionen USD wurden in der Studie berücksichtigt.

Bevor JELD-WEN zu einem der vertrauenswürdigsten Unternehmen der Welt 2023 ernannt wurde, wurde das Unternehmen von Newsweek in den Jahren 2022 und 2023 als eines der „Most Trustworthy Companies in America" (vertrauenswürdigsten Unternehmen Amerikas) gewürdigt.

Informationen zu JELD-WEN, Inc.

JELD-WEN ist ein führender globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von leistungsstarken Innen- und Außentüren, Fenstern sowie dazugehörigen Bauprodukten für die Bereiche Neubau, Sanierung und Umbau. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, betreibt Niederlassungen in 16 Ländern in Nordamerika und Europa und beschäftigt rund 18.000 Mitarbeiter. Seit 1960 hat sich das Team von JELD-WEN der Herstellung von Qualitätsprodukten verschrieben, die sichere und nachhaltige Umgebungen für Kunden, Partner und lokale Gemeinschaften schaffen. Die Markenfamilie JELD-WEN umfasst JELD-WEN® weltweit, LaCantina™ und VPI™ in Nordamerika sowie Swedoor® und DANA® in Europa. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.jeld-wen.com.

