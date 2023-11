Packers Plus on solminut monivuotisen sopimuksen suuren kansainvälisen operaattorin kanssa

DUBAI, ARABIEMIIRIKUNNAT, 24. marraskuuta 2023 /PRNewswire/ -- Packers Plus Energy Services Inc. on iloinen ilmoittaessaan yhteistyöstä norjalaisen Marwell AS:n kanssa tarjotakseen arvokkaita kierreputkiporauksen (CTD) monivaiheisia valmistusratkaisuja Pohjanmeren operaattorille. Tämä yhteistyö tarjoaa tulevina vuosina käyttöön otettavia kaiken kattavia porauskaivojen valmistusjärjestelmiä sekä matriisi- että murtosovelluksille.

Työn laajuuteen kuuluu räätälöityjen monivaiheisten valmistusjärjestelmien ja korkealuokkaisten suojaputkien ripustimien toimittaminen kierreputkille. Molemmat yritykset tekevät yhteistyötä tarjotakseen saumattoman toimituksen kaikille tuotteille sen yhteisestä tuotevalikoimasta.

Packers Plus on ollut edelläkävijä valmistuskykyyn liittyvien rajojen ylittämisessä kaikkialla maailmassa. Yhteistyöllä Marwellin kanssa pyritään toimittamaan innovatiivisia, kentällä testattuja teknologioita, jotka auttavat asiakkaita optimoimaan toimintaansa ja alentamaan kokonaiskustannuksia Norjan energiasektorilla.

Packers Plusin toimitusjohtaja Stuart Wilson toteaa: "Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Marwellin kanssa vahvistaaksemme suhteitamme norjalaisten asiakkaidemme kanssa". Tämän monivuotisen sopimuksen solmiminen korostaa Packers Plusin jatkuvaa vahvojen, luotettavien ja käyttötarkoitukseensa sopivien valmistusteknologiaratkaisujen toimitusta. Alan johtavat suunnittelu- ja käyttötiimimme kehittävät ja tukevat niitä takaamaan kumppanuuden asiakkaidemme kanssa maailmanlaajuisesti."

"Tämän sopimuksen solmiminen on tunnustus Marwellin johtavasta asemasta innovatiivisena ja integroituna valmistusjärjestelmien toimittajana Norjassa", kommentoi Mike Williamson, Marwellin toimitusjohtaja. "On kiva nähdä, että suuret kansainväliset toimijat tunnistavat "porauskaivo etusijalla" -eetoksemme edut. Olemme työskennelleet ahkerasti Packers Plusin kanssa räätälöidäksemme ratkaisuja Norjan markkinoille, ja olen erittäin iloinen nähdessäni tämän toteutuvan."

Tietoa Packers Plusista

Packers Plus on alan johtava yritys, joka suunnittelee ja valmistaa porauskaivojen valmistusratkaisuja erilaisiin teknisesti haastaviin sovelluksiin. Toimintansa käynnistämisen jälkeen vuonna 2000, innovatiivisesta, laadukkaasta ja reagoivasta tyylistään tunnettu yksityinen yritys on käyttänyt yli 21 000 valmistusjärjestelmää, jotka kattavat yli 330 000 murtamisvaihetta. Tällä hetkellä Packers Plusilla on työntekijöitä ympäri maailmaa, ja se säilyttää vaikutusvaltaisen roolinsa keskeisillä markkinoilla sekä on uskollinen juurilleen innovatiivisena, toimintansa keskittäneenä yrityksenä, minkä ansiosta se on yksi alan parhaista. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa packersplus.com /en.

Tietoa Marwellista

Marwell on itsenäinen yritys, joka on erikoistunut porausreikien rakentamiseen ja valmistuslaitteisiin. Vuonna 2019 Stavangerissa perustetun yrityksen tavoitteena on tuoda uusia ja innovatiivisia työkaluja markkinoille, joilla operaattorit voivat hyötyä niistä. Marwellin tekninen asiantuntujatiimi tekee yhteistyötä joidenkin alan johtavien toimittajien ja palveluyritysten kanssa kehittääkseen edelleen kentällä testattua teknologiaa luodakseen ainutlaatuisen ratkaisun tiettyä porauskaivoa varten. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa marwell-tech.no .

