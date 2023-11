Packers Plus tildeles flerårig kontrakt med stor internasjonal operatør

DUBAI, UAE, 24. november 2023 /PRNewswire/ -- Packers Plus Energy Services Inc. er glade for å samarbeide med det norske selskapet, Marwell AS om å levere flerfasefullføringsprodukter for kveilerørboring (CTD) til en operatør i Nordsjøen. Dette samarbeidet vil levere komplette lavere fullføringssystemer for både matrise- og frakturbruksområder som skal tas i bruk de kommende årene.

Arbeidsomfanget vil bestå av å levere skreddersydde flerfasede fullføringssystemer og premium røroppheng anvendt på kveilerør. Begge selskaper er på linje i sin innsats for å levere sømløs levering av alle produkter fra de kombinerte porteføljene deres

Packers Plus har vært sentrale for å drive frem fullføringskapasitetsgrenser globalt. Samarbeidet med Marwell har som mål å levere innovative, feltdokumenterte teknologier for å hjelpe kunder med å optimalisere driften sin og redusere totalkostnader i den norske energisektoren.

"Vi er glade for å samarbeide med Marwell for å styrke relasjonen til de norske kundene våre," bemerker Stuart Wilson, president og administrerende direktør hos Packers Plus. "Tildelingen av denne flerårige kontrakten gjenspeiler hvordan Packers Plus stadig har levert robuste, pålitelige og formålsegende fullføringsteknologiløsninger utviklet og støttet av våre bransjeledende ingeniør- og driftsteam i samarbeid med kundene våre globalt."

"Tildelingen av denne kontrakten er en anerkjennelse av Marwells ledende posisjon som en innovativ, integrert fullføringsleverandør i Norge," kommenterer Mike Williamson, direktør hos Marwell. "Det er givende å se at store internasjonale operatører anerkjenner nytten av vårt etos om `brønn først`. Vi har jobbet utrettelig med Packer Plus for å skreddersy løsninger for det norske markedet, og jeg er veldig glad for at dette skjer."

Om Packers Plus

Packers Plus er bransjeledende på design og produksjon av lavere fullføringsløsninger for et mangfold av teknisk krevende bruksområder. Aksjeselskapet er kjent for sin innovative, høykvalitative og responsive stil og har kjørt over 21 000 fullføringssystemer, noe som utgjør over 330 000 frakturfaser siden driften ble startet i 2000. I dag har Packers Plus ansatte over hele verden, og spiller en viktig rolle i nøkkelmarkeder samtidig som de er tro mot røttene sine—et innovativt selskap med en fokusert nisje, noe som gjør det til et av de beste i bransjen. Finn ut mer på packersplus.com /en.

Om Marwell

Marwell er et uavhengig selskap som spesialiserer seg på oljebrønnkonstruksjons- og fullføringsutstyr. De ble etablert i 2019 i Stavanger med mål om å bringe nye og innovative verktøy til markeder der de kan være nyttige for operatører. Marwells dyktige ingeniørteam samarbeider med noen av bransjens ledende leverandører og serviceselskaper for å videreutvikle feltdokumentert teknologi for å levere en unik løsning for en gitt brønn. Finn ut mer på marwell-tech.no .

