Packers Plus tilldelas flerårigt kontrakt med stor internationell operatör

DUBAI, UAE, 24 nov. 2023 /PRNewswire/ -- Packers Plus Energy Services Inc. är glada över att samarbeta med det norska företaget Marwell AS för att leverera högvärdiga produkter för Coiled Tubing Drilling (CTD) flerstegskompletteringar till en operatör i Nordsjön. Samarbetet kommer att resultera i heltäckande nedre kompletteringssystem för både matris- och frac-applikationer som kommer att installeras under de kommande åren.

Arbetet kommer att omfatta leverans av skräddarsydda flerstegskompletteringssystem och premium rörhängare utplacerade på spiralslangar. Båda företagen är inriktade på att tillhandahålla sömlösa leveranser av alla produkter från sina kombinerade produktportföljer.

Packers Plus har gått i bräschen för att flytta fram gränserna för färdigställandekapacitet globalt. Partnerskapet med Marwell syftar till att leverera innovativ, beprövad teknik för att hjälpa kunderna att optimera sin verksamhet och minska de totala kostnaderna inom den norska energisektorn.

"Vi är glada över att samarbeta med Marwell för att stärka våra relationer med våra norska kunder", säger Stuart Wilson, VD och koncernchef för Packers Plus. "Tilldelningen av detta fleråriga kontrakt återspeglar hur Packers Plus konsekvent har levererat robusta, tillförlitliga och ändamålsenliga lösningar för kompletteringsteknik som utvecklats och stöds av våra branschledande teknik- och driftsteam för att samarbeta med våra kunder globalt."

"Tilldelningen av detta kontrakt är ett erkännande av Marwells ledande position som en innovativ, integrerad leverantör av kompletteringar i Norge", kommenterar Mike Williamson, VD för Marwell. "Det är glädjande att se att stora internationella operatörer inser fördelarna med vårt 'well-first thinking'-ethos. Vi har arbetat outtröttligt med Packers Plus för att skräddarsy lösningar för den norska marknaden, och jag är mycket glad över att se att detta har blivit verklighet."

Om Packers Plus

Packers Plus är branschledande inom design och tillverkning av lösningar för lägre kompletteringsnivåer för en mängd olika tekniskt utmanande tillämpningar. Det privatägda företaget är känt för sin innovativa, högkvalitativa och lyhörda stil och har drivit över 21 000 kompletteringssystem, vilket motsvarar över 330 000 fraktursteg sedan verksamheten startade år 2000. Idag har Packers Plus medarbetare över hela världen, en inflytelserik roll på viktiga marknader och är trogen sina rötter - ett innovativt företag med en fokuserad nisch som gör det möjligt för företaget att vara ett av de bästa i branschen. Läs mer på packersplus.com /en.

Om Marwell

Marwell är ett oberoende företag som specialiserat sig på utrustning för konstruktion och färdigställande av borrhål. Företaget grundades 2019 i Stavanger och har som mål att föra ut nya och innovativa verktyg på marknader där de kan ge fördelar för operatörerna. I samarbete med några av branschens ledande leverantörer och serviceföretag vidareutvecklar Marwells ingenjörsteam beprövad teknik för att leverera en unik lösning för en given brunn. Läs mer på marwell-tech.no .

